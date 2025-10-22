IRRESISTÍVEL
Aprenda fazer sobremesa de coco clássica com gostinho de casa de vó
Além do coco, a receita também leva leite condensado
Por Edvaldo Sales
Com textura cremosa, sabor delicado e aquele toque nostálgico das sobremesas de infância e da casa da avó, o manjar de coco com leite condensado é uma receita que nunca sai de moda.
Esse prato é ideal para fechar com chave de ouro um almoço em família ou surpreender os convidados em ocasiões especiais. É um doce é simples de preparar e leva poucos ingredientes.
Como fazer:
Ingredientes
- 1 lata de leite condensado (395 gramas)
- 500 ml de leite
- 400 ml de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de amido de milho (80 gramas)
Ingredientes da calda
- 250 gramas de ameixa sem caroço
- 1 xícara de chá de açúcar (200 gramas)
- 1 xícara de chá de água morna (240 ml)
Modo de preparo
1. Em uma panela fora do fogo, adicione o leite condensado e o leite de coco. Mexa com uma espátula ou colher de pau para incorporar;
2. Depois, dissolva o amido no leite, misturando com um batedor de arame para desfazer todas as bolinhas. Acrescente à panela com os outros ingredientes e ligue o fogo alto. Continue misturando sem parar por cerca de 5 minutos ou até ferver;
3. Assim que o creme começar a borbulhar, conte mais 5 minutos, mexendo sempre, até dar o ponto — o manjar deve estar mais grosso e homogêneo, caindo em montinhos da espátula;
4. Passe uma pequena quantidade de óleo em uma forma com furo no meio de 20 cm de diâmetro, com o auxílio de um papel-toalha. Transfira o manjar para a forma. Alise a superfície do manjar com a espátula;
5. Cubra a forma com plástico-filme em contato para não criar película. Deixe amornar em temperatura ambiente. Depois, leve à geladeira de um dia para o outro ou deixe 2-3 horas no freezer;
6. Para fazer a calda, adicione o açúcar em uma panela no fogo alto e aguarde derreter. Quando formar o caramelo quase sem grumos, acrescente a água com cuidado e misture até dissolver tudo;
7. Junte a ameixa e deixe 10 minutos no fogo baixo, mexendo às vezes, até as frutas amolecerem. Assim que estiverem no ponto, desligue o fogo e reserve em outro recipiente para esfriar;
8. Remova o plástico filme do manjar, desenforme em um prato ou boleira e decore com a calda de ameixa.
