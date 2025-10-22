Aprenda fazer sobremesa de coco clássica com gostinho de casa de vó

Sobremesa tem textura cremosa e sabor delicado - Foto: Reprodção | Redes Sociais

Com textura cremosa, sabor delicado e aquele toque nostálgico das sobremesas de infância e da casa da avó, o manjar de coco com leite condensado é uma receita que nunca sai de moda.

Esse prato é ideal para fechar com chave de ouro um almoço em família ou surpreender os convidados em ocasiões especiais. É um doce é simples de preparar e leva poucos ingredientes.

Como fazer:

Ingredientes

1 lata de leite condensado (395 gramas)

500 ml de leite

400 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de amido de milho (80 gramas)

Ingredientes da calda

250 gramas de ameixa sem caroço

1 xícara de chá de açúcar (200 gramas)

1 xícara de chá de água morna (240 ml)

Modo de preparo

1. Em uma panela fora do fogo, adicione o leite condensado e o leite de coco. Mexa com uma espátula ou colher de pau para incorporar;

2. Depois, dissolva o amido no leite, misturando com um batedor de arame para desfazer todas as bolinhas. Acrescente à panela com os outros ingredientes e ligue o fogo alto. Continue misturando sem parar por cerca de 5 minutos ou até ferver;

3. Assim que o creme começar a borbulhar, conte mais 5 minutos, mexendo sempre, até dar o ponto — o manjar deve estar mais grosso e homogêneo, caindo em montinhos da espátula;

4. Passe uma pequena quantidade de óleo em uma forma com furo no meio de 20 cm de diâmetro, com o auxílio de um papel-toalha. Transfira o manjar para a forma. Alise a superfície do manjar com a espátula;

5. Cubra a forma com plástico-filme em contato para não criar película. Deixe amornar em temperatura ambiente. Depois, leve à geladeira de um dia para o outro ou deixe 2-3 horas no freezer;

6. Para fazer a calda, adicione o açúcar em uma panela no fogo alto e aguarde derreter. Quando formar o caramelo quase sem grumos, acrescente a água com cuidado e misture até dissolver tudo;

7. Junte a ameixa e deixe 10 minutos no fogo baixo, mexendo às vezes, até as frutas amolecerem. Assim que estiverem no ponto, desligue o fogo e reserve em outro recipiente para esfriar;

8. Remova o plástico filme do manjar, desenforme em um prato ou boleira e decore com a calda de ameixa.