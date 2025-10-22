Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRRESISTÍVEL

Aprenda fazer sobremesa de coco clássica com gostinho de casa de vó

Além do coco, a receita também leva leite condensado

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/10/2025 - 10:42 h
Sobremesa tem textura cremosa e sabor delicado
Sobremesa tem textura cremosa e sabor delicado -

Com textura cremosa, sabor delicado e aquele toque nostálgico das sobremesas de infância e da casa da avó, o manjar de coco com leite condensado é uma receita que nunca sai de moda.

Esse prato é ideal para fechar com chave de ouro um almoço em família ou surpreender os convidados em ocasiões especiais. É um doce é simples de preparar e leva poucos ingredientes.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Além dos ovos: 10 fontes de proteína fáceis de fazer, segundo especialistas
Coxinha low carb: receita fitness saborosa para variar na dieta
Pãozinho na frigideira: o café da manhã nutritivo pronto em menos de 15 minutos

Como fazer:

Ingredientes

  • 1 lata de leite condensado (395 gramas)
  • 500 ml de leite
  • 400 ml de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho (80 gramas)

Ingredientes da calda

  • 250 gramas de ameixa sem caroço
  • 1 xícara de chá de açúcar (200 gramas)
  • 1 xícara de chá de água morna (240 ml)

Modo de preparo

1. Em uma panela fora do fogo, adicione o leite condensado e o leite de coco. Mexa com uma espátula ou colher de pau para incorporar;

2. Depois, dissolva o amido no leite, misturando com um batedor de arame para desfazer todas as bolinhas. Acrescente à panela com os outros ingredientes e ligue o fogo alto. Continue misturando sem parar por cerca de 5 minutos ou até ferver;

3. Assim que o creme começar a borbulhar, conte mais 5 minutos, mexendo sempre, até dar o ponto — o manjar deve estar mais grosso e homogêneo, caindo em montinhos da espátula;

4. Passe uma pequena quantidade de óleo em uma forma com furo no meio de 20 cm de diâmetro, com o auxílio de um papel-toalha. Transfira o manjar para a forma. Alise a superfície do manjar com a espátula;

5. Cubra a forma com plástico-filme em contato para não criar película. Deixe amornar em temperatura ambiente. Depois, leve à geladeira de um dia para o outro ou deixe 2-3 horas no freezer;

6. Para fazer a calda, adicione o açúcar em uma panela no fogo alto e aguarde derreter. Quando formar o caramelo quase sem grumos, acrescente a água com cuidado e misture até dissolver tudo;

7. Junte a ameixa e deixe 10 minutos no fogo baixo, mexendo às vezes, até as frutas amolecerem. Assim que estiverem no ponto, desligue o fogo e reserve em outro recipiente para esfriar;

8. Remova o plástico filme do manjar, desenforme em um prato ou boleira e decore com a calda de ameixa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sobremesa tem textura cremosa e sabor delicado
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Sobremesa tem textura cremosa e sabor delicado
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Sobremesa tem textura cremosa e sabor delicado
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Sobremesa tem textura cremosa e sabor delicado
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

x