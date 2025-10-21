Coxinha low carb: receita fitness saborosa para variar na dieta

Receita de coxinha é prática de preparar e não utiliza fritura - Foto: FreePik

Se você está em busca de uma opção saborosa e ao mesmo tempo saudável para o lanche ou jantar, esta receita de coxinha low carb é a escolha ideal. Com ingredientes leves e nutritivos, ela substitui a versão tradicional sem perder o sabor que todos amam.



Além de ser uma alternativa para quem segue dietas com baixo carboidrato, a coxinha é prática de preparar e não utiliza fritura, sendo assada no forno. O resultado é uma massa macia, recheio cremoso e sabor irresistível.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Perfeita para incluir na rotina de quem quer manter a alimentação equilibrada, a coxinha low carb também é ótima para servir em encontros com amigos ou como lanche da tarde, agradando adultos e crianças que buscam versões mais saudáveis de receitas clássicas.



Receita de coxinha low carb

Ingredientes:

1 fio de azeite

1 cebola picada

5 dentes de alho picado

1 tomate picado

500 g de peito de frango desfiado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde a gosto

1 couve-flor picada

150 g de creme de ricota

100 g de queijo meia cura ralado

1 xícara de farinha de linhaça

Modo de preparo: