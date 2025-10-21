RECEITA
Coxinha low carb: receita fitness saborosa para variar na dieta
Deliciosa, saudável e prática, a coxinha low carb é perfeita para quem busca opções leves sem abrir mão do sabor
Por Beatriz Santos
Se você está em busca de uma opção saborosa e ao mesmo tempo saudável para o lanche ou jantar, esta receita de coxinha low carb é a escolha ideal. Com ingredientes leves e nutritivos, ela substitui a versão tradicional sem perder o sabor que todos amam.
Além de ser uma alternativa para quem segue dietas com baixo carboidrato, a coxinha é prática de preparar e não utiliza fritura, sendo assada no forno. O resultado é uma massa macia, recheio cremoso e sabor irresistível.
Perfeita para incluir na rotina de quem quer manter a alimentação equilibrada, a coxinha low carb também é ótima para servir em encontros com amigos ou como lanche da tarde, agradando adultos e crianças que buscam versões mais saudáveis de receitas clássicas.
Receita de coxinha low carb
Ingredientes:
- 1 fio de azeite
- 1 cebola picada
- 5 dentes de alho picado
- 1 tomate picado
- 500 g de peito de frango desfiado
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Cheiro-verde a gosto
- 1 couve-flor picada
- 150 g de creme de ricota
- 100 g de queijo meia cura ralado
- 1 xícara de farinha de linhaça
Modo de preparo:
- Em uma frigideira, aqueça 1 fio de azeite e refogue a cebola e o alho picado.
- Adicione o tomate e deixe refogar um pouco.
- Acrescente o frango desfiado, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde.
- Transfira essa mistura para um processador e acrescente a couve-flor picada.
- Bata tudo muito bem até formar a massa da coxinha.
- Em outra tigela, misture o creme de ricota com o queijo meia cura ralado.
- Pegue um pedaço da massa e abra na mão.
- Recheie com a mistura de creme de ricota com queijo e feche, formando uma coxinha.
- Passe as coxinhas na farinha de linhaça.
- Coloque as coxinhas em uma forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 minutos.
