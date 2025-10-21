Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA PRÁTICA

Pãozinho na frigideira: o café da manhã nutritivo pronto em menos de 15 minutos

Sem forno, sem batedeira e sem complicação: a receita de aveia e maçã que vira mini panqueca e salva sua manhã

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

21/10/2025 - 5:36 h
Pãozinho de aveia e maçã na frigideira
Pãozinho de aveia e maçã na frigideira -

Na correria das manhãs, encontrar uma receita que una rapidez, nutrição e sabor é um desafio constante. A solução perfeita para quem não quer ficar refém do fogão é o pãozinho de aveia e maçã na frigideira, pronto em até 15 minutos.

A grande vantagem dessa receita divulgada pelo Tudo Gostoso é a sua simplicidade: ela dispensa o uso de forno, batedeira ou técnicas complicadas.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O processo é literalmente misturar os ingredientes em uma tigela, modelar e cozinhar na frigideira, deixando o delicioso aroma de maçã e canela perfumar a cozinha.

Leia Também:

Bolo de chocolate saudável e cremoso com apenas 3 Ingredientes
O lanche perfeito do fim de semana: churros na Air Fryer crocantes e sem óleo
Guga é homenageado no retorno do Sauípe Open

Na prática, os pãezinhos se parecem com mini panquecas grossas. Em poucos minutos, ficam dourados por fora e mantêm uma textura macia por dentro.

Receita de pãozinho de aveia e maçã na frigideira

Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de aveia em flocos finos
  • 1 maçã média (verde ou vermelha)
  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou mel
  • 1/2 colher (chá) de fermento em pó
  • 1 pitada de canela (opcional)
  • 1 colher (sopa) de óleo ou manteiga derretida
  • 3 a 4 colheres (sopa) de leite ou água
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo rápido

  1. Rale a maçã (com ou sem casca) e combine-a em uma tigela com a aveia, o ovo, o açúcar (ou mel), o fermento, a canela e uma pitada de sal.
  2. Adicione o leite ou a água aos poucos. Misture até obter uma massa úmida, que seja espessa, mas fácil de manusear e moldar.
  3. Aqueça uma frigideira antiaderente com um pouco de óleo ou manteiga. Com a ajuda de uma concha, despeje a massa na frigideira, formando pequenos círculos (como panquecas mais grossas).
  4. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem dourados e totalmente cozidos por dentro.
  5. Retire da frigideira e deixe esfriar sobre uma grade por um breve período. Sirva em seguida, acompanhado do seu recheio favorito.

Se houver sobras, os pãezinhos podem ser guardados na geladeira por até três dias ou congelados para serem reaquecidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Café gastronomia pãozinho pãozinho de aveia e maçã

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pãozinho de aveia e maçã na frigideira
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Pãozinho de aveia e maçã na frigideira
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Pãozinho de aveia e maçã na frigideira
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Pãozinho de aveia e maçã na frigideira
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

x