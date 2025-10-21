Pãozinho na frigideira: o café da manhã nutritivo pronto em menos de 15 minutos

Pãozinho de aveia e maçã na frigideira - Foto: Reprodução | Shutterstock

Na correria das manhãs, encontrar uma receita que una rapidez, nutrição e sabor é um desafio constante. A solução perfeita para quem não quer ficar refém do fogão é o pãozinho de aveia e maçã na frigideira, pronto em até 15 minutos.

A grande vantagem dessa receita divulgada pelo Tudo Gostoso é a sua simplicidade: ela dispensa o uso de forno, batedeira ou técnicas complicadas.

O processo é literalmente misturar os ingredientes em uma tigela, modelar e cozinhar na frigideira, deixando o delicioso aroma de maçã e canela perfumar a cozinha.

Na prática, os pãezinhos se parecem com mini panquecas grossas. Em poucos minutos, ficam dourados por fora e mantêm uma textura macia por dentro.

Receita de pãozinho de aveia e maçã na frigideira

Ingredientes

1 xícara (chá) de aveia em flocos finos

1 maçã média (verde ou vermelha)

1 ovo

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou mel

1/2 colher (chá) de fermento em pó

1 pitada de canela (opcional)

1 colher (sopa) de óleo ou manteiga derretida

3 a 4 colheres (sopa) de leite ou água

1 pitada de sal

Modo de preparo rápido

Rale a maçã (com ou sem casca) e combine-a em uma tigela com a aveia, o ovo, o açúcar (ou mel), o fermento, a canela e uma pitada de sal. Adicione o leite ou a água aos poucos. Misture até obter uma massa úmida, que seja espessa, mas fácil de manusear e moldar. Aqueça uma frigideira antiaderente com um pouco de óleo ou manteiga. Com a ajuda de uma concha, despeje a massa na frigideira, formando pequenos círculos (como panquecas mais grossas). Cozinhe em fogo baixo por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem dourados e totalmente cozidos por dentro. Retire da frigideira e deixe esfriar sobre uma grade por um breve período. Sirva em seguida, acompanhado do seu recheio favorito.

Se houver sobras, os pãezinhos podem ser guardados na geladeira por até três dias ou congelados para serem reaquecidos.