GASTRONOMIA
O lanche perfeito do fim de semana: churros na Air Fryer crocantes e sem óleo
Segredo do lanche perfeito está nessa receita de churros com doce de leite
Por Bianca Carneiro
Nada combina mais com o fim de semana do que um lanche quentinho, crocante e fácil de preparar. Os churros de pão de forma na Air Fryer são a pedida perfeita para quem quer um doce prático, saboroso e que fica pronto em poucos minutos, sem sujeira e sem fritura.
Com poucos ingredientes que todo mundo tem em casa, como pão de forma, doce de leite e canela, essa receita transforma um lanche simples em uma sobremesa irresistível. O resultado é um churro leve, douradinho e com aquele toque caseiro que conquista toda a família.
Ideal para acompanhar o café da tarde ou surpreender as visitas, os churros de pão de forma na Air Fryer unem praticidade e sabor. Confira:
Ingredientes
- Fatias de pão de forma
- Doce de leite a gosto
- Leite para pincelar
- Açúcar para polvilhar
- Canela em pó (opcional)
Modo de preparo
- Com o auxílio de um rolo de macarrão ou copo, achate as fatias de pão de forma até ficarem bem finas.
- Espalhe uma camada generosa de doce de leite sobre cada fatia, enrole com cuidado e pincele com leite para selar.
- Em um prato, misture o açúcar e a canela. Passe os rolinhos nessa mistura até ficarem bem cobertos.
- Coloque os churros na Air Fryer e asse a 180 °C por cerca de 15 minutos, até ficarem dourados e crocantes.
