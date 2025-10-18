Menu
GASTRONOMIA

O lanche perfeito do fim de semana: churros na Air Fryer crocantes e sem óleo

Segredo do lanche perfeito está nessa receita de churros com doce de leite

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

18/10/2025 - 16:36 h
Air Fryer + pão de forma = churros incríveis para o seu fim de semana
Nada combina mais com o fim de semana do que um lanche quentinho, crocante e fácil de preparar. Os churros de pão de forma na Air Fryer são a pedida perfeita para quem quer um doce prático, saboroso e que fica pronto em poucos minutos, sem sujeira e sem fritura.

Com poucos ingredientes que todo mundo tem em casa, como pão de forma, doce de leite e canela, essa receita transforma um lanche simples em uma sobremesa irresistível. O resultado é um churro leve, douradinho e com aquele toque caseiro que conquista toda a família.

Ideal para acompanhar o café da tarde ou surpreender as visitas, os churros de pão de forma na Air Fryer unem praticidade e sabor. Confira:

Ingredientes

  1. Fatias de pão de forma
  2. Doce de leite a gosto
  3. Leite para pincelar
  4. Açúcar para polvilhar
  5. Canela em pó (opcional)

Simples e saudável: aprenda a fazer bolacha de coco sem glúten e sem lactose
Adeus, arroz e feijão: prato do brasileiro tem novo protagonista, diz estudo
Esse pudim de leite condensado saboroso vai deixar seu dia mais feliz

Modo de preparo

  1. Com o auxílio de um rolo de macarrão ou copo, achate as fatias de pão de forma até ficarem bem finas.
  2. Espalhe uma camada generosa de doce de leite sobre cada fatia, enrole com cuidado e pincele com leite para selar.
  3. Em um prato, misture o açúcar e a canela. Passe os rolinhos nessa mistura até ficarem bem cobertos.
  4. Coloque os churros na Air Fryer e asse a 180 °C por cerca de 15 minutos, até ficarem dourados e crocantes.

x