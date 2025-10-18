O lanche perfeito do fim de semana: churros na Air Fryer crocantes e sem óleo

Air Fryer + pão de forma = churros incríveis para o seu fim de semana - Foto: Imagem gerada por IA

Nada combina mais com o fim de semana do que um lanche quentinho, crocante e fácil de preparar. Os churros de pão de forma na Air Fryer são a pedida perfeita para quem quer um doce prático, saboroso e que fica pronto em poucos minutos, sem sujeira e sem fritura.

Com poucos ingredientes que todo mundo tem em casa, como pão de forma, doce de leite e canela, essa receita transforma um lanche simples em uma sobremesa irresistível. O resultado é um churro leve, douradinho e com aquele toque caseiro que conquista toda a família.

Ideal para acompanhar o café da tarde ou surpreender as visitas, os churros de pão de forma na Air Fryer unem praticidade e sabor. Confira:

Ingredientes

Fatias de pão de forma Doce de leite a gosto Leite para pincelar Açúcar para polvilhar Canela em pó (opcional)

Modo de preparo