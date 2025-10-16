Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Adeus, arroz e feijão: prato do brasileiro tem novo protagonista, diz estudo

Pesquisa revela que consumo de um alimento em especial disparou 14 vezes em dois anos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

16/10/2025 - 22:21 h
Arroz e feijão deixa ser o prato queridinho dos brasileiros
Arroz e feijão deixa ser o prato queridinho dos brasileiros -

O tradicional e inabalável arroz com feijão está perdendo o posto de protagonista na mesa do brasileiro.

De acordo com um levantamento da VR, que analisou mais de 5 milhões de notas fiscais emitidas entre 2023 e 2025, o novo queridinho é o macarrão, cujo consumo teve um crescimento impressionante no período.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O aumento no consumo de macarrão foi cerca de 14 vezes, um avanço quase 80% superior ao crescimento registrado para o arroz e 70% superior ao do feijão.

Leia Também:

Esse pudim de leite condensado saboroso vai deixar seu dia mais feliz
Aprenda a preparar brigadeiro gourmet de café em sua casa
O truque inovador para a casca do ovo sair sozinha

Os dois alimentos básicos tiveram um crescimento médio de cerca de 8% no mesmo triênio, indicando uma mudança significativa no padrão alimentar nacional.

Custo-benefício no centro da mudança

O motivo dessa virada de hábitos não está apenas no paladar, mas principalmente no bolso do consumidor.

Enquanto o arroz e o feijão tiveram forte alta de preço nos últimos anos, o macarrão se manteve como uma opção previsível e acessível:

  • Arroz: Chegou a custar até R$ 18 por pacote em 2024.
  • Feijão: Oscilou entre R$ 7 e R$ 10 por unidade.
  • Macarrão: Manteve-se estável, com valor médio entre R$ 4 e R$ 5 por pacote ao longo dos três anos analisados.

A alta nos preços dos alimentos básicos (cujo IPCA acumulou 12,5% de alta entre 2023 e 2024) foi pressionada por fatores como a quebra parcial da safra de arroz no Rio Grande do Sul e o encarecimento dos fertilizantes, ligados à variação cambial do dólar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arroz e feijão macarrão mais barato preço alimentos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Arroz e feijão deixa ser o prato queridinho dos brasileiros
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Arroz e feijão deixa ser o prato queridinho dos brasileiros
Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Arroz e feijão deixa ser o prato queridinho dos brasileiros
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Arroz e feijão deixa ser o prato queridinho dos brasileiros
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

x