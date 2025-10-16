Adeus, arroz e feijão: prato do brasileiro tem novo protagonista, diz estudo

Arroz e feijão deixa ser o prato queridinho dos brasileiros - Foto: Freepik

O tradicional e inabalável arroz com feijão está perdendo o posto de protagonista na mesa do brasileiro.

De acordo com um levantamento da VR, que analisou mais de 5 milhões de notas fiscais emitidas entre 2023 e 2025, o novo queridinho é o macarrão, cujo consumo teve um crescimento impressionante no período.

O aumento no consumo de macarrão foi cerca de 14 vezes, um avanço quase 80% superior ao crescimento registrado para o arroz e 70% superior ao do feijão.

Os dois alimentos básicos tiveram um crescimento médio de cerca de 8% no mesmo triênio, indicando uma mudança significativa no padrão alimentar nacional.

Custo-benefício no centro da mudança

O motivo dessa virada de hábitos não está apenas no paladar, mas principalmente no bolso do consumidor.

Enquanto o arroz e o feijão tiveram forte alta de preço nos últimos anos, o macarrão se manteve como uma opção previsível e acessível:

Arroz: Chegou a custar até R$ 18 por pacote em 2024.

Feijão: Oscilou entre R$ 7 e R$ 10 por unidade.

Macarrão: Manteve-se estável, com valor médio entre R$ 4 e R$ 5 por pacote ao longo dos três anos analisados.

A alta nos preços dos alimentos básicos (cujo IPCA acumulou 12,5% de alta entre 2023 e 2024) foi pressionada por fatores como a quebra parcial da safra de arroz no Rio Grande do Sul e o encarecimento dos fertilizantes, ligados à variação cambial do dólar.