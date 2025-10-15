GASTRONOMIA
Aprenda a preparar brigadeiro gourmet de café em sua casa
Receita une duas paixões nacionais e promete conquistar quem ama café e chocolate
Por Isabela Cardoso
O brigadeiro e o café são duas paixões nacionais. Um marca presença nas festas de aniversário; o outro, nas manhãs e tardes de milhões de brasileiros. Agora, imagine unir esses dois ícones em uma única sobremesa? O resultado é o Brigadeiro Gourmet de Café, um doce equilibrado, cremoso e irresistível.
Segundo o chef Rafael Fraga, supervisor de Gastronomia da Prática Equipamentos, a combinação é surpreendente. “Mistura intensidade e suavidade. O brigadeiro de café mostra como receitas simples podem ganhar um toque especial e se transformar em uma experiência diferente para o paladar.”
Um doce com toque sofisticado
Mais do que uma sobremesa, o brigadeiro de café traz um sabor marcante e uma textura cremosa que equilibra o amargor do café com o doce do leite condensado.
O resultado é um doce menos enjoativo e mais refinado do que o tradicional, ideal para quem busca variar o cardápio sem abrir mão do sabor brasileiro.
“O brigadeiro de café tem textura cremosa e sabor levemente amargo que contrasta com o doce do leite condensado. Esse equilíbrio faz dele uma opção mais sofisticada”, explica o especialista Ângelo, da equipe de panificação da Prática Equipamentos.
Receita de Brigadeiro Gourmet de Café
Quer experimentar a sobremesa que está conquistando os amantes de café? Veja como preparar:
Ingredientes:
- 1 caixa ou lata de leite condensado
- 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina
- 1 colher (sopa) de chocolate em pó
- 3 colheres (sopa) de café solúvel
Modo de preparo:
- Em uma panela, misture o leite condensado, o café, o chocolate e a manteiga.
- Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura engrossar.
- Quando a massa desgrudar do fundo da panela e ganhar cor intensa, está pronta.
- Deixe esfriar, enrole e confeite ou sirva em copinhos.
Fácil de preparar e cheio de personalidade, o Brigadeiro Gourmet de Café combina com festas, encontros ou aquele momento em que bate a vontade de um doce especial.
