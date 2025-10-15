Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Aprenda a preparar brigadeiro gourmet de café em sua casa

Receita une duas paixões nacionais e promete conquistar quem ama café e chocolate

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/10/2025 - 15:25 h
Brigadeiro
Brigadeiro -

O brigadeiro e o café são duas paixões nacionais. Um marca presença nas festas de aniversário; o outro, nas manhãs e tardes de milhões de brasileiros. Agora, imagine unir esses dois ícones em uma única sobremesa? O resultado é o Brigadeiro Gourmet de Café, um doce equilibrado, cremoso e irresistível.

Segundo o chef Rafael Fraga, supervisor de Gastronomia da Prática Equipamentos, a combinação é surpreendente. “Mistura intensidade e suavidade. O brigadeiro de café mostra como receitas simples podem ganhar um toque especial e se transformar em uma experiência diferente para o paladar.”

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um doce com toque sofisticado

Mais do que uma sobremesa, o brigadeiro de café traz um sabor marcante e uma textura cremosa que equilibra o amargor do café com o doce do leite condensado.

O resultado é um doce menos enjoativo e mais refinado do que o tradicional, ideal para quem busca variar o cardápio sem abrir mão do sabor brasileiro.

Leia Também:

O truque inovador para a casca do ovo sair sozinha
Só 3 ingredientes: aprenda receita de bolo rápida, fácil e saborosa
A inovadora receita de frango com batata que vai mudar a sua vida

“O brigadeiro de café tem textura cremosa e sabor levemente amargo que contrasta com o doce do leite condensado. Esse equilíbrio faz dele uma opção mais sofisticada”, explica o especialista Ângelo, da equipe de panificação da Prática Equipamentos.

Receita de Brigadeiro Gourmet de Café

Quer experimentar a sobremesa que está conquistando os amantes de café? Veja como preparar:

Ingredientes:

  • 1 caixa ou lata de leite condensado
  • 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina
  • 1 colher (sopa) de chocolate em pó
  • 3 colheres (sopa) de café solúvel

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, misture o leite condensado, o café, o chocolate e a manteiga.
  2. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura engrossar.
  3. Quando a massa desgrudar do fundo da panela e ganhar cor intensa, está pronta.
  4. Deixe esfriar, enrole e confeite ou sirva em copinhos.

Fácil de preparar e cheio de personalidade, o Brigadeiro Gourmet de Café combina com festas, encontros ou aquele momento em que bate a vontade de um doce especial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brigadeiro Café chocolate Receitas culinárias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brigadeiro
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Brigadeiro
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Brigadeiro
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Brigadeiro
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

x