A inovadora receita de frango com batata que vai mudar a sua vida
Receita foge do tradicional que as pessoas já conhecem
Por Edvaldo Sales
Frango com batata é uma das combinações mais queridas do Brasil. Mas, para quem quer fugir do básico, tem como fazer uma receita com esses dois ingredientes e fugir do comum — e que leva bacon, açafrão-da-terra, curry, entre outros.
O prato é do chef Ville Della Penna, que compartilhou sua receita de frango com creme de batata. “É uma receita de alma quente. A base é a batata, mas o segredo está em respeitar o tempo e a textura de cada ingrediente”, diz Ville ao Metrópoles.
Confira a receita completa:
Ingredientes
- 3 unidades de sobrecoxa de frango
- 5 batatas inglesas médias
- 5 fatias de bacon
- 1 colher (café) de açafrão-da-terra (cúrcuma)
- 1 colher de curry
- 4 dentes de alho picados
- 1 cebola média picada
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Como preparar o creme de batata
1. Cozinhe as batatas em bastante água até que fiquem quase desmanchando.
2. Escorra, mas reserve 1 copo americano da água do cozimento.
3. Bata no liquidificador a água do cozimento, as batatas já cozidas, curry, açafrão, sal, pimenta e alho picado, até formar um creme liso, denso e aveludado.
Como preparar o frango
1. Na véspera, tempere as sobrecoxas com sal, pimenta-do-reino e um toque de vinagre.
2. No dia seguinte, frite o bacon em frigideira quente.
3. Retire e, na mesma gordura, sele as sobrecoxas até que fiquem douradas e com a pele crocante.
Para montar o prato tem que espalhar o creme no fundo, acomodar o frango por cima e finalizar com as tiras crocantes de bacon.
