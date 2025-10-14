Menu
GASTRONOMIA
PRATO DELICIOSO

A inovadora receita de frango com batata que vai mudar a sua vida

Receita foge do tradicional que as pessoas já conhecem

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/10/2025 - 12:32 h
Receita inovadora
Receita inovadora -

Frango com batata é uma das combinações mais queridas do Brasil. Mas, para quem quer fugir do básico, tem como fazer uma receita com esses dois ingredientes e fugir do comum — e que leva bacon, açafrão-da-terra, curry, entre outros.

O prato é do chef Ville Della Penna, que compartilhou sua receita de frango com creme de batata. “É uma receita de alma quente. A base é a batata, mas o segredo está em respeitar o tempo e a textura de cada ingrediente”, diz Ville ao Metrópoles.

Confira a receita completa:

Ingredientes

  • 3 unidades de sobrecoxa de frango
  • 5 batatas inglesas médias
  • 5 fatias de bacon
  • 1 colher (café) de açafrão-da-terra (cúrcuma)
  • 1 colher de curry
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 cebola média picada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Como preparar o creme de batata

1. Cozinhe as batatas em bastante água até que fiquem quase desmanchando.

2. Escorra, mas reserve 1 copo americano da água do cozimento.

3. Bata no liquidificador a água do cozimento, as batatas já cozidas, curry, açafrão, sal, pimenta e alho picado, até formar um creme liso, denso e aveludado.

Como preparar o frango

1. Na véspera, tempere as sobrecoxas com sal, pimenta-do-reino e um toque de vinagre.

2. No dia seguinte, frite o bacon em frigideira quente.

3. Retire e, na mesma gordura, sele as sobrecoxas até que fiquem douradas e com a pele crocante.

Para montar o prato tem que espalhar o creme no fundo, acomodar o frango por cima e finalizar com as tiras crocantes de bacon.

x