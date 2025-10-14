RECEITA DE CHOCOLATE
Só 3 ingredientes: aprenda receita de bolo rápida, fácil e saborosa
Aprenda a fazer um bolo de chocolate irresistível com apenas 3 ingredientes e prepare uma sobremesa prática, rápida e deliciosa para qualquer ocasião
Por Beatriz Santos
Se a ideia é encerrar o dia com um doce que derrete na boca, este bolo de chocolate é a escolha perfeita. Feito com apenas três ingredientes simples, ele é rápido de preparar, saboroso e irresistível para quem ama chocolate.
Ideal para um café da tarde especial, um lanche com amigos ou até para fechar o almoço de domingo com chave de ouro, o bolo é leve, mas com sabor que lembra sobremesas de confeitaria. Não precisa de medidas complicadas ou ingredientes difíceis de encontrar.
Leia Também:
Além de delicioso, este bolo é prático e econômico. Mesmo sem grandes habilidades na cozinha, qualquer pessoa consegue prepará-lo e impressionar a família e os convidados com uma sobremesa cremosa e macia.
Para completar a experiência, a receita pode ser finalizada com uma cobertura de ganache de chocolate caseiro, que deixa o bolo ainda mais irresistível, cremoso e bonito.
Como fazer bolo de chocolate com 3 ingredientes
Ingredientes do bolo:
- 4 pacotes de bolacha Negresco ou Oreo (140 g cada)
- 450 ml de leite
- 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
Modo de preparo do bolo:
- Reúna todos os ingredientes;
- No liquidificador, bata bem todas as bolachas sem retirar o recheio, até virar uma farofinha;
- Transfira a farofa para uma vasilha, adicione o leite e misture muito bem;
- Por último, incorpore o fermento à massa, mexendo delicadamente;
- Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos;
- Retire do forno, sirva e, se quiser, finalize com uma cobertura de ganache ou outra de sua preferência.
Bônus! Como fazer ganache de chocolate cremosa
Ingredientes:
- 200 g de chocolate 60% de cacau picado
- 200 ml de creme de leite fresco (30% a 35% de gordura)
Modo de preparo:
- Reúna todos os ingredientes;
- Derreta o chocolate em banho-maria até ficar bem líquido;
- Adicione o creme de leite ao chocolate e misture delicadamente até incorporar;
- Para deixar ainda mais cremoso, passe um mixer rapidamente;
- Cubra com plástico filme e leve à geladeira até atingir a consistência desejada;
- Use para cobrir o bolo ou sirva à parte.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes