GASTRONOMIA
RECEITA DE CHOCOLATE

Só 3 ingredientes: aprenda receita de bolo rápida, fácil e saborosa

Aprenda a fazer um bolo de chocolate irresistível com apenas 3 ingredientes e prepare uma sobremesa prática, rápida e deliciosa para qualquer ocasião

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

14/10/2025 - 12:42 h
Além de delicioso, este bolo de chocolate é prático e econômico
Além de delicioso, este bolo de chocolate é prático e econômico

Se a ideia é encerrar o dia com um doce que derrete na boca, este bolo de chocolate é a escolha perfeita. Feito com apenas três ingredientes simples, ele é rápido de preparar, saboroso e irresistível para quem ama chocolate.

Ideal para um café da tarde especial, um lanche com amigos ou até para fechar o almoço de domingo com chave de ouro, o bolo é leve, mas com sabor que lembra sobremesas de confeitaria. Não precisa de medidas complicadas ou ingredientes difíceis de encontrar.

Além de delicioso, este bolo é prático e econômico. Mesmo sem grandes habilidades na cozinha, qualquer pessoa consegue prepará-lo e impressionar a família e os convidados com uma sobremesa cremosa e macia.

Para completar a experiência, a receita pode ser finalizada com uma cobertura de ganache de chocolate caseiro, que deixa o bolo ainda mais irresistível, cremoso e bonito.

Como fazer bolo de chocolate com 3 ingredientes

Ingredientes do bolo:

  • 4 pacotes de bolacha Negresco ou Oreo (140 g cada)
  • 450 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo do bolo:

  • Reúna todos os ingredientes;
  • No liquidificador, bata bem todas as bolachas sem retirar o recheio, até virar uma farofinha;
  • Transfira a farofa para uma vasilha, adicione o leite e misture muito bem;
  • Por último, incorpore o fermento à massa, mexendo delicadamente;
  • Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos;
  • Retire do forno, sirva e, se quiser, finalize com uma cobertura de ganache ou outra de sua preferência.

Bônus! Como fazer ganache de chocolate cremosa

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate 60% de cacau picado
  • 200 ml de creme de leite fresco (30% a 35% de gordura)

Modo de preparo:

  • Reúna todos os ingredientes;
  • Derreta o chocolate em banho-maria até ficar bem líquido;
  • Adicione o creme de leite ao chocolate e misture delicadamente até incorporar;
  • Para deixar ainda mais cremoso, passe um mixer rapidamente;
  • Cubra com plástico filme e leve à geladeira até atingir a consistência desejada;
  • Use para cobrir o bolo ou sirva à parte.

