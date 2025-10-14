Só 3 ingredientes: aprenda receita de bolo rápida, fácil e saborosa

Além de delicioso, este bolo de chocolate é prático e econômico - Foto: FreePik

Se a ideia é encerrar o dia com um doce que derrete na boca, este bolo de chocolate é a escolha perfeita. Feito com apenas três ingredientes simples, ele é rápido de preparar, saboroso e irresistível para quem ama chocolate.

Ideal para um café da tarde especial, um lanche com amigos ou até para fechar o almoço de domingo com chave de ouro, o bolo é leve, mas com sabor que lembra sobremesas de confeitaria. Não precisa de medidas complicadas ou ingredientes difíceis de encontrar.

Além de delicioso, este bolo é prático e econômico. Mesmo sem grandes habilidades na cozinha, qualquer pessoa consegue prepará-lo e impressionar a família e os convidados com uma sobremesa cremosa e macia.



Para completar a experiência, a receita pode ser finalizada com uma cobertura de ganache de chocolate caseiro, que deixa o bolo ainda mais irresistível, cremoso e bonito.

Como fazer bolo de chocolate com 3 ingredientes

Ingredientes do bolo:

4 pacotes de bolacha Negresco ou Oreo (140 g cada)

450 ml de leite

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo do bolo:

Reúna todos os ingredientes;

No liquidificador, bata bem todas as bolachas sem retirar o recheio, até virar uma farofinha;

Transfira a farofa para uma vasilha, adicione o leite e misture muito bem;

Por último, incorpore o fermento à massa, mexendo delicadamente;

Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos;

Retire do forno, sirva e, se quiser, finalize com uma cobertura de ganache ou outra de sua preferência.

Bônus! Como fazer ganache de chocolate cremosa

Ingredientes:

200 g de chocolate 60% de cacau picado

200 ml de creme de leite fresco (30% a 35% de gordura)

Modo de preparo: