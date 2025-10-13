Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Fora do fogão: essa sobremesa de chocolate é feita em 15 minutos; veja

Perfeita para matar a vontade de doce sem complicação, essa receita cremosa com coco e chocolate lembra o clássico bombom Prestígio

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

13/10/2025 - 22:22 h
Receita de doce cremoso
Quem nunca sentiu aquela vontade inadiável de comer um doce, mas se viu sem tempo para encarar receitas complexas, forno quente e pilhas de louça? Nesses dias, a solução ideal é apostar na praticidade.

Por isso, tem uma sobremesa de chocolate que promete conquistar seu paladar em tempo recorde. Em apenas 15 minutos, sem ligar o forno nem o fogão, você cria um doce cremoso, com camadas úmidas e uma irresistível cobertura crocante.

O resultado lembra o clássico bombom Prestígio, segundo a receita do Tudo Gostoso, com a combinação perfeita de coco e chocolate que agrada a todos.

Leia Também:

Sem bagunça! Veja como fazer brownie de Nutella na frigideira em minutos
Coxinha do bem: vendas do Almacen Pepe em outubro apoiam a luta contra o câncer
Bolinho saudável sem forno: veja como fazer lanche sem glúten e leite

Apesar da sua simplicidade, o resultado é surpreendente: uma textura equilibrada, um sabor marcante e um visual que faria bonito em qualquer confeitaria.

Receita da sobremesa especial

Ingredientes

  • 200 g de coco ralado seco e sem açúcar
  • 1½ caixa de leite condensado
  • 1 bolo pronto de chocolate (tipo bolo "Panco" comprado no mercado)
  • 250 g de chocolate (meio amargo, ao leite ou mistura dos dois)
  • Leite com achocolatado (para regar o bolo)

Modo de preparo

  1. Em uma tigela grande, coloque o coco ralado e adicione o leite condensado aos poucos, misturando bem até obter uma textura cremosa e úmida. Reserve.
  2. Pique o chocolate e leve ao micro-ondas em intervalos de 30 em 30 segundos, mexendo a cada pausa, até que esteja completamente derretido e liso.
  3. Forre uma forma de silicone (ou refratária) com papel-manteiga se não for de silicone e espalhe uma camada fina do chocolate derretido no fundo e nas laterais. Leve à geladeira por apenas 2 minutos para firmar. Repita essa etapa com outra camada fina de chocolate e volte à geladeira por mais 2 minutos.
  4. Corte o bolo pronto de chocolate ao meio, na horizontal, retirando o topo se estiver muito irregular. Não se preocupe se ele quebrar; na montagem final, tudo se unirá perfeitamente.
  5. Sobre a base de chocolate já firme na forma, coloque uma camada do bolo. Regue generosamente com o leite com achocolatado, garantindo que o bolo fique bem úmido e macio.
  6. Espalhe uniformemente o recheio de coco sobre essa base de bolo, nivelando com uma colher.
  7. Cubra com a segunda camada de bolo, pressione levemente e regue novamente com um pouco de leite com achocolatado. Despeje o restante do chocolate derretido por cima, cobrindo toda a superfície da sobremesa. Espalhe com cuidado.
  8. Leve à geladeira por mais 10 minutos, ou até que o chocolate da cobertura esteja completamente firme.
  9. Retire a sobremesa da forma com cuidado. Para um corte limpo e para o chocolate não quebrar, use uma faca levemente aquecida (basta mergulhá-la em água quente e secar). Sirva à vontade!

