Fora do fogão: essa sobremesa de chocolate é feita em 15 minutos; veja

Receita de doce cremoso - Foto: Imagem gerada por IA

Quem nunca sentiu aquela vontade inadiável de comer um doce, mas se viu sem tempo para encarar receitas complexas, forno quente e pilhas de louça? Nesses dias, a solução ideal é apostar na praticidade.

Por isso, tem uma sobremesa de chocolate que promete conquistar seu paladar em tempo recorde. Em apenas 15 minutos, sem ligar o forno nem o fogão, você cria um doce cremoso, com camadas úmidas e uma irresistível cobertura crocante.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O resultado lembra o clássico bombom Prestígio, segundo a receita do Tudo Gostoso, com a combinação perfeita de coco e chocolate que agrada a todos.

Apesar da sua simplicidade, o resultado é surpreendente: uma textura equilibrada, um sabor marcante e um visual que faria bonito em qualquer confeitaria.

Receita da sobremesa especial

Ingredientes

200 g de coco ralado seco e sem açúcar

1½ caixa de leite condensado

1 bolo pronto de chocolate (tipo bolo "Panco" comprado no mercado)

250 g de chocolate (meio amargo, ao leite ou mistura dos dois)

Leite com achocolatado (para regar o bolo)

Modo de preparo