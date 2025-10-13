Menu
GASTRONOMIA
PRÁTICO

Sem bagunça! Veja como fazer brownie de Nutella na frigideira em minutos

Essa receita é fácil e deliciosa, perfeita para adoçar o dia com poucos ingredientes e sem sujar louça

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

13/10/2025 - 17:36 h
Brownie de Nutella
Brownie de Nutella -

Para os amantes de chocolate, o brownie de Nutella é uma das melhores opções de sobremesa e o melhor: perfeita para quem não quer encarar uma pia cheia de pratos no fim da receita.

E essa versão só melhora! Ela é feita na frigideira, resultando em um brownie fofinho por dentro, crocante por fora e pronto em poucos minutos.

Ideal para quem tem uma rotina corrida, essa receita é rápida, prática e sem louça para lavar.

Confira receita do brownie de Nutella na frigideira

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de Nutella
  • 2 ovos
  • 150 ml de leite
  • 4 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 150 g de chocolate ao leite picado

Modo de preparo

  1. Em uma frigideira média, com o fogo ainda desligado, adicione a Nutella e os ovos.
  2. Misture bem até formar um creme homogêneo.
  3. Acrescente o leite e mexa novamente, incorporando bem os líquidos à mistura.
  4. Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos.
  5. Quando a massa estiver lisa e brilhante, adicione o chocolate picado.
  6. Ligue o fogo bem baixo, tampe a frigideira e deixe cozinhar por cerca de 10 a 12 minutos.
  7. O ponto ideal é quando o centro ainda está ligeiramente úmido, mas as bordas já firmes.
  8. Desligue o fogo, espere alguns minutos antes de cortar
  9. Sirva morno e aproveite!

