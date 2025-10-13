PRÁTICO
Sem bagunça! Veja como fazer brownie de Nutella na frigideira em minutos
Essa receita é fácil e deliciosa, perfeita para adoçar o dia com poucos ingredientes e sem sujar louça
Para os amantes de chocolate, o brownie de Nutella é uma das melhores opções de sobremesa e o melhor: perfeita para quem não quer encarar uma pia cheia de pratos no fim da receita.
E essa versão só melhora! Ela é feita na frigideira, resultando em um brownie fofinho por dentro, crocante por fora e pronto em poucos minutos.
Ideal para quem tem uma rotina corrida, essa receita é rápida, prática e sem louça para lavar.
Confira receita do brownie de Nutella na frigideira
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de Nutella
- 2 ovos
- 150 ml de leite
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo
- 150 g de chocolate ao leite picado
Modo de preparo
- Em uma frigideira média, com o fogo ainda desligado, adicione a Nutella e os ovos.
- Misture bem até formar um creme homogêneo.
- Acrescente o leite e mexa novamente, incorporando bem os líquidos à mistura.
- Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos.
- Quando a massa estiver lisa e brilhante, adicione o chocolate picado.
- Ligue o fogo bem baixo, tampe a frigideira e deixe cozinhar por cerca de 10 a 12 minutos.
- O ponto ideal é quando o centro ainda está ligeiramente úmido, mas as bordas já firmes.
- Desligue o fogo, espere alguns minutos antes de cortar
- Sirva morno e aproveite!
