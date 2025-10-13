Sem bagunça! Veja como fazer brownie de Nutella na frigideira em minutos

Brownie de Nutella - Foto: Imagem gerada com ajuda de IA

Para os amantes de chocolate, o brownie de Nutella é uma das melhores opções de sobremesa e o melhor: perfeita para quem não quer encarar uma pia cheia de pratos no fim da receita.

E essa versão só melhora! Ela é feita na frigideira, resultando em um brownie fofinho por dentro, crocante por fora e pronto em poucos minutos.

Ideal para quem tem uma rotina corrida, essa receita é rápida, prática e sem louça para lavar.

Confira receita do brownie de Nutella na frigideira

Ingredientes

2 colheres de sopa de Nutella

2 ovos

150 ml de leite

4 colheres de sopa de farinha de trigo

150 g de chocolate ao leite picado

Modo de preparo