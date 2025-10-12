Menu
GASTRONOMIA
RECEITA PRÁTICA

Bolinho saudável sem forno: veja como fazer lanche sem glúten e leite

Bolo de frigideira de maçã é a solução rápida e prática para matar a vontade de doce sem fugir da dieta e sem perder tempo na cozinha

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

12/10/2025 - 15:42 h
Bolo de maça é feito de forma prática
Bolo de maça é feito de forma prática -

Sabe quando bate aquela vontade de comer um bolo caseiro, mas só de pensar no tempo de forno e na louça para lavar depois, você acaba desanimando? Esse dilema é comum, especialmente nos momentos de descanso, quando a praticidade é prioridade.

Isso não acontece com os bolos de frigideira, que estão em alta e se consolidaram como uma alternativa rápida e sem complicação para um lanche delicioso.

Pensando nisso, veja essa receita de bolo de maçã de frigideira, que, segundo o site Tudo Gostoso, se destaca por ser sem glúten e sem lactose.

Esta é uma opção perfeita para matar a vontade de um doce sem se preocupar com restrições alimentares ou com longos períodos na cozinha.

Bolo de frigideira sem glúten e sem leite

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 maçãs médias (cortadas em pedaços)
  • 1/2 xícara (chá) de uva passa
  • 2 colheres (sopa) de gordura (óleo de coco ou outro óleo vegetal)
  • 1/2 xícara (chá) de farinha de aveia
  • 1 colher (sopa) de fermento químico
  • Lascas finas de maçã (para forrar a frigideira)
  • Canela em pó (para finalizar)

Modo de preparo rápido

  1. Bater a Base: Comece cortando as maçãs e coloque-as no liquidificador junto com os ovos, a uva passa e o óleo de coco. Bata bem até triturar a maçã completamente e obter uma massa líquida e homogênea.
  2. Adicionar Secos: Transfira a massa para um recipiente e adicione a farinha de aveia e o fermento. Misture com uma colher ou fouet até que fiquem bem incorporados.
  3. Montar na Frigideira: Corte algumas lascas finas de maçã e use-as para forrar o fundo de uma frigideira antiaderente. Despeje a massa do bolo por cima.
  4. Cozinhar: Leve a frigideira para o fogo baixo. Tampe e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos.
  5. Finalizar: Depois desse tempo, vire o bolo (com cuidado, como se fosse uma panqueca) e deixe cozinhar por mais uns 5 minutos, garantindo que os dois lados fiquem dourados.

Agora é o momento de servir, então, retire do fogo e vire a frigideira em um prato. Finalize com canela em pó por cima e sirva ainda quentinho.

