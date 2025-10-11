Menu
HOME > GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Além da cerveja: essas 4 bebidas combinam com o churrasco e não estufam

Cerveja é tradição, mas a carbonatação pode ser um incômodo. Veja as opções que garantem a socialização e o sabor sem o desconforto estomacal

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

11/10/2025 - 11:39 h
Drinks podem combinar bem com o churrasco
-

A cerveja é, sem dúvida, a rainha do churrasco e dos encontros sociais. Contudo, o gás carbônico (a "carbonatação") excessivo que a torna tão refrescante é também o principal responsável pelo desconforto e estufamento estomacal para muitas pessoas.

Para quem ama a atmosfera de um evento regado à cerveja, mas busca uma alternativa leve no estômago, a solução reside em destilados e vinhos com baixo ou nenhum teor de gás.

Aqui está um guia com 4 categorias de bebidas que combinam perfeitamente com petiscos e churrasco.

Destilados puros ou com misturas não gaseificadas

O segredo dos destilados é simples: evite mixers com gás, como refrigerantes, água tônica ou sodas. A bebida pode ser mais intensa em álcool, mas será significativamente mais leve para o estômago.

Opções em alta: Cachaça, Vodca, Tequila e Uísque.

Combinações leves:

Caipirinha clássica (Limão): Feita com cachaça ou vodca, limão e açúcar. O sumo do limão e o açúcar equilibram o paladar, e a ausência total de gás elimina o risco de inchaço.

Tequila com sal e limão: Consumida em shots, é uma opção sem gás, rápida e de sabor marcante, ideal para o início do encontro.

Uísque (On the Rocks ou Puro): Servido com gelo ou, no máximo, um splash de água (sem gás). O sabor de malte ou da madeira do envelhecimento traz um contraponto sofisticado e interessante para a mesa.

Vinhos leves e secos

Os vinhos jovens, sejam tintos ou brancos, não possuem gás carbônico, sendo uma excelente opção digestiva. Os rótulos mais secos e com boa acidez são ideais, pois ajudam a "cortar" a gordura e a oleosidade dos petiscos típicos de bar.

Leia Também:

Essas 2 receitas para fazer com as crianças em minutos
Achocolatado famoso febre nos anos 80 volta aos supermercados
Cerveja nordestina: da mandioca ao caju, sabor e identidade no copo

Vinho branco seco: Opções como Sauvignon Blanc ou Vinho Verde são refrescantes e leves. Harmonizam perfeitamente com frutos do mar, saladas ou petiscos fritos que, tradicionalmente, iriam com cerveja clara.

Vinho tinto leve: Escolhas como Pinot Noir ou Gamay devem ser servidas levemente resfriadas. Elas harmonizam com carnes assadas e embutidos, oferecendo uma experiência diferente da cerveja escura, mas igualmente rica em sabor.

Água com gelo e limão

Embora não esteja na lista original de bebidas alcoólicas, a água pura, sem gás, é a bebida mais essencial para manter o conforto digestivo

Adicionar gelo e fatias de limão ou laranja não apenas saboriza, mas também ajuda a manter o corpo hidratado e a equilibrar o pH do estômago enquanto você socializa.

Vinhos fortificados ou licores

Esta categoria não se destina ao consumo em grande volume, mas sim como um toque final ou um auxiliar digestivo.

Opções: Sherry, Vinho do Porto e Amaro (Licor de Ervas).

Após uma rodada de petiscos ou uma refeição mais gordurosa, uma pequena dose de um licor de ervas (Amaro) ou de um destilado com notas digestivas (como Cynar) é tradicionalmente utilizada para auxiliar a digestão, permitindo que você continue o bate-papo sem o peso da comida.

bebidas churrasco Saúde

