NOSTALGIA

Achocolatado famoso febre nos anos 80 volta aos supermercados

Achocolatado marcou a infância de muitas pessoas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/10/2025 - 14:27 h
Achocolatado marcou a infância de muitas pessoas
Achocolatado marcou a infância de muitas pessoas

Um dos achocolatados mais famosos e que foi febre nos anos 1990 e 2000 voltou aos supermercados brasileiros. Com nova embalagem, mas mantendo a receita clássica, o Brown Cow retorna em edição ampliada. A estratégia da marca aposta em memória afetiva e no poder das redes para impulsionar a retomada.

Conhecida como a “vaquinha marrom”, o produto se tornou parte da rotina de milhares de famílias brasileiras nos cafés da manhã e lanches da tarde. Nos anos 1980, o produto marcou presença em merendas escolares, festas infantis e comerciais de TV que se tornaram memoráveis.

Tradição e modernidade

Para o relançamento do achocolatado, decidiu unir tradição e modernidade. A receita clássica foi mantida, respeitando a memória gustativa de quem cresceu com o produto. Ao mesmo tempo, a embalagem recebeu um visual atualizado, com materiais mais sustentáveis e design retrô revisitado.

O anúncio do retorno foi feito de forma estratégica, despertando curiosidade antes mesmo da chegada oficial aos supermercados. Poucas horas após a divulgação, hashtags relacionadas ao Brown Cow se espalharam pelas redes, alcançando milhões de visualizações.

A opção da marca de lançamento segue uma tendência global, que é relançar produtos clássicos para consumidores adultos que desejam reviver momentos do passado. Essa estratégia de “marketing da memória” tem se mostrado eficaz para marcas com forte apelo emocional.

Achocolatado Brown Cow
Achocolatado Brown Cow | Foto: Divulgação

x