Achocolatado famoso febre nos anos 80 volta aos supermercados
Achocolatado marcou a infância de muitas pessoas
Por Edvaldo Sales
Um dos achocolatados mais famosos e que foi febre nos anos 1990 e 2000 voltou aos supermercados brasileiros. Com nova embalagem, mas mantendo a receita clássica, o Brown Cow retorna em edição ampliada. A estratégia da marca aposta em memória afetiva e no poder das redes para impulsionar a retomada.
Conhecida como a “vaquinha marrom”, o produto se tornou parte da rotina de milhares de famílias brasileiras nos cafés da manhã e lanches da tarde. Nos anos 1980, o produto marcou presença em merendas escolares, festas infantis e comerciais de TV que se tornaram memoráveis.
Tradição e modernidade
Para o relançamento do achocolatado, decidiu unir tradição e modernidade. A receita clássica foi mantida, respeitando a memória gustativa de quem cresceu com o produto. Ao mesmo tempo, a embalagem recebeu um visual atualizado, com materiais mais sustentáveis e design retrô revisitado.
O anúncio do retorno foi feito de forma estratégica, despertando curiosidade antes mesmo da chegada oficial aos supermercados. Poucas horas após a divulgação, hashtags relacionadas ao Brown Cow se espalharam pelas redes, alcançando milhões de visualizações.
A opção da marca de lançamento segue uma tendência global, que é relançar produtos clássicos para consumidores adultos que desejam reviver momentos do passado. Essa estratégia de “marketing da memória” tem se mostrado eficaz para marcas com forte apelo emocional.
