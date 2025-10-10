Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Sobremesa 2 em 1: bolo pudim de chocolate sai do forno cremoso e irresistível

Sobremesa pode ser feito no liquidificador e assado em banho-maria

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

10/10/2025 - 14:05 h
Bolo pudim de chocolate tem receita fácil
Bolo pudim de chocolate tem receita fácil -

Os amantes das sobremesas práticas e cheias de sabor podem se preparar para se apaixonar por esta delícia: o bolo pudim de chocolate. A receita une duas camadas irresistíveis: o pudim cremoso e o bolo fofinho em uma só sobremesa.

O preparo é mais simples do que parece e não exige nenhuma técnica avançada de confeitaria. Feito no liquidificador e assado em banho-maria, o resultado é um doce com textura aveludada e sabor marcante de chocolate.

A receita foi compartilhada no canal Receitas Da Cris, no YouTube, e já acumula mais de 18 mil visualizações.

No vídeo, a criadora ensina o passo a passo de forma prática, mostrando que é possível preparar uma sobremesa de confeitaria com poucos ingredientes e um toque caseiro.

Receita de bolo pudim de chocolate

Ingredientes

Calda do pudim:

  • 1 xícara (chá) de açúcar (180 g)
  • 1/2 xícara (chá) de água (120 ml)

Pudim de leite condensado:

  • 3 ovos
  • 1 caixinha de leite condensado (395 g)
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de leite (360 ml)

Bolo de chocolate:

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar (90 g)
  • 1 pitada de sal
  • 1/2 xícara (chá) de leite (120 ml)
  • 1/2 xícara (chá) de óleo (120 ml)
  • 1/2 xícara (chá) de chocolate em pó (65 g)
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (210 g)
  • 1 colher (sopa) de fermento químico (15 g)

Modo de preparo

  1. Calda: derreta o açúcar em fogo baixo até atingir o ponto de caramelo. Adicione a água com cuidado, mexa e espalhe nas laterais da forma com furo no meio (22 cm).
  2. Pudim: bata os ovos, o leite condensado e o leite no liquidificador por 3 minutos. Despeje sobre a calda.
  3. Bolo: em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Despeje delicadamente sobre o pudim.
  4. Assar: coloque a forma em banho-maria, leve ao forno a 200 °C por 1 hora.
  5. Finalização: deixe esfriar, leve à geladeira por 2 horas e desenforme com cuidado.

O resultado é um bolo pudim cremoso, brilhante e com sabor intenso de chocolate, que impressiona pelo visual e paladar.

