Sobremesa 2 em 1: bolo pudim de chocolate sai do forno cremoso e irresistível
Sobremesa pode ser feito no liquidificador e assado em banho-maria
Por Luiz Almeida
Os amantes das sobremesas práticas e cheias de sabor podem se preparar para se apaixonar por esta delícia: o bolo pudim de chocolate. A receita une duas camadas irresistíveis: o pudim cremoso e o bolo fofinho em uma só sobremesa.
O preparo é mais simples do que parece e não exige nenhuma técnica avançada de confeitaria. Feito no liquidificador e assado em banho-maria, o resultado é um doce com textura aveludada e sabor marcante de chocolate.
A receita foi compartilhada no canal Receitas Da Cris, no YouTube, e já acumula mais de 18 mil visualizações.
No vídeo, a criadora ensina o passo a passo de forma prática, mostrando que é possível preparar uma sobremesa de confeitaria com poucos ingredientes e um toque caseiro.
Receita de bolo pudim de chocolate
Ingredientes
Calda do pudim:
- 1 xícara (chá) de açúcar (180 g)
- 1/2 xícara (chá) de água (120 ml)
Pudim de leite condensado:
- 3 ovos
- 1 caixinha de leite condensado (395 g)
- 1 e 1/2 xícara (chá) de leite (360 ml)
Bolo de chocolate:
- 3 ovos
- 1/2 xícara (chá) de açúcar (90 g)
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara (chá) de leite (120 ml)
- 1/2 xícara (chá) de óleo (120 ml)
- 1/2 xícara (chá) de chocolate em pó (65 g)
- 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo (210 g)
- 1 colher (sopa) de fermento químico (15 g)
Modo de preparo
- Calda: derreta o açúcar em fogo baixo até atingir o ponto de caramelo. Adicione a água com cuidado, mexa e espalhe nas laterais da forma com furo no meio (22 cm).
- Pudim: bata os ovos, o leite condensado e o leite no liquidificador por 3 minutos. Despeje sobre a calda.
- Bolo: em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Despeje delicadamente sobre o pudim.
- Assar: coloque a forma em banho-maria, leve ao forno a 200 °C por 1 hora.
- Finalização: deixe esfriar, leve à geladeira por 2 horas e desenforme com cuidado.
O resultado é um bolo pudim cremoso, brilhante e com sabor intenso de chocolate, que impressiona pelo visual e paladar.
