Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA FÁCIL

Ovo recheado: a receita rápida e deliciosa com o mais amado do Brasil

Nesta sexta-feira, 10, é celebrado o Dia do Ovo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/10/2025 - 10:33 h
O Dia Mundial do Ovo é celebrado nesta sexta-feira, 10
O Dia Mundial do Ovo é celebrado nesta sexta-feira, 10 -

O brasileiro ama ovo, e isso não é novidade. Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram produzidos 305 ovos por habitante em 2024. E neste Dia Mundial do Ovo, data que é celebrada nesta sexta-feira, 10, nada melhor do que experimentar uma nova receita com esse alimento tão querido.

Para fugir um pouco do tradicional, o Portal A TARDE ensina agora como fazer um ovo recheado. E o melhor é que, além de ser rápida, a receita é fácil e deliciosa. Para preparar o prato, serão necessários apenas 20 minutos e mais uma hora na geladeira. E rende 12 porções.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Até preguiçoso faz: aprenda preparar doce saboroso com apenas 2 ingredientes
Só 3 ingredientes: aprenda fazer panqueca rápida, fácil e barata
Sem frigideira: aprenda fazer ovo saboroso, mais rápido e fácil

Ingredientes:

  • 6 ovos cozidos
  • 1 lata de atum escorrido
  • 1 tomate sem sementes em cubos pequenos
  • 1/2 xícara (chá) de maionese
  • Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado

Modo de preparo:

1. Corte os ovos ao meio no sentido do comprimento.

2. Retire as gemas com cuidado e transfira para uma tigela, reservando as claras.

3. Amasse as gemas com um garfo e misture os demais ingredientes.

4. Divida o recheio entre as claras, leve à geladeira por 1 hora e sirva.

Ovo recheado
Ovo recheado | Foto: Shutterstock

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia Ovo receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Dia Mundial do Ovo é celebrado nesta sexta-feira, 10
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

O Dia Mundial do Ovo é celebrado nesta sexta-feira, 10
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

O Dia Mundial do Ovo é celebrado nesta sexta-feira, 10
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

O Dia Mundial do Ovo é celebrado nesta sexta-feira, 10
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

x