Ovo recheado: a receita rápida e deliciosa com o mais amado do Brasil

O Dia Mundial do Ovo é celebrado nesta sexta-feira, 10 - Foto: Freepik

O brasileiro ama ovo, e isso não é novidade. Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram produzidos 305 ovos por habitante em 2024. E neste Dia Mundial do Ovo, data que é celebrada nesta sexta-feira, 10, nada melhor do que experimentar uma nova receita com esse alimento tão querido.

Para fugir um pouco do tradicional, o Portal A TARDE ensina agora como fazer um ovo recheado. E o melhor é que, além de ser rápida, a receita é fácil e deliciosa. Para preparar o prato, serão necessários apenas 20 minutos e mais uma hora na geladeira. E rende 12 porções.

Ingredientes:

6 ovos cozidos

1 lata de atum escorrido

1 tomate sem sementes em cubos pequenos

1/2 xícara (chá) de maionese

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado

Modo de preparo:

1. Corte os ovos ao meio no sentido do comprimento.

2. Retire as gemas com cuidado e transfira para uma tigela, reservando as claras.

3. Amasse as gemas com um garfo e misture os demais ingredientes.

4. Divida o recheio entre as claras, leve à geladeira por 1 hora e sirva.