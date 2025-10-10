RECEITA FÁCIL
Ovo recheado: a receita rápida e deliciosa com o mais amado do Brasil
Nesta sexta-feira, 10, é celebrado o Dia do Ovo
Por Edvaldo Sales
O brasileiro ama ovo, e isso não é novidade. Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram produzidos 305 ovos por habitante em 2024. E neste Dia Mundial do Ovo, data que é celebrada nesta sexta-feira, 10, nada melhor do que experimentar uma nova receita com esse alimento tão querido.
Para fugir um pouco do tradicional, o Portal A TARDE ensina agora como fazer um ovo recheado. E o melhor é que, além de ser rápida, a receita é fácil e deliciosa. Para preparar o prato, serão necessários apenas 20 minutos e mais uma hora na geladeira. E rende 12 porções.
Ingredientes:
- 6 ovos cozidos
- 1 lata de atum escorrido
- 1 tomate sem sementes em cubos pequenos
- 1/2 xícara (chá) de maionese
- Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado
Modo de preparo:
1. Corte os ovos ao meio no sentido do comprimento.
2. Retire as gemas com cuidado e transfira para uma tigela, reservando as claras.
3. Amasse as gemas com um garfo e misture os demais ingredientes.
4. Divida o recheio entre as claras, leve à geladeira por 1 hora e sirva.
