Sem frigideira: aprenda fazer ovo saboroso, mais rápido e fácil

Receita de omelete fácil de fazer

Um bom ovo, frito ou cozido, se encaixa em diversos momentos do dia. E nada melhor do que aprender a fazer essa refeição ficar mais gostosa, e o melhor: fazer ela de maneira mais rápida, fácil e sem usar frigideira, apenas usando uma simples xícara e micro-ondas.

Essa nova maneira de fazer ovos tem facilitado a vida de muitas pessoas, pois economiza tempo, evita a bagunça da gordura e entrega uma omelete fofa e saborosa em menos de dois minutos.

Aprenda fazer a receita:

Em uma caneca de cerâmica comum ou qualquer tigela pequena própria para micro-ondas, quebre dois ovos grandes direto na xícara. Depois, adicione um pouco de água fria ou leite.

O leite deixa a textura mais cremosa e fofa, enquanto a água mantém leve e com menos calorias. Depois, acrescente uma pitada de sal para realçar o sabor e ajudar os ovos a cozinharem por igual.

Com um garfo, bata os ovos por cerca de 45 segundos. Esse passo é essencial, ele garante uma mistura lisa, sem grumos, e resulta em uma omelete cremosa em vez de borrachuda. Para a omelete ficar ainda mais saborosa, misture queijo ralado, tipo mussarela, parmesão ou até cheddar, antes de cozinhar.

Depois, coloque a xícara no micro-ondas e cozinhe em potência média-alta (cerca de 850 watts) por 50 segundos. Importante destacart que, ao verificar, as bordas devem estar firmes e soltando da xícara, enquanto o centro tem que estar ligeiramente mole.

Em seguida, deixe a omelete descansar por cerca de um minuto. O restinho do calor vai terminar o cozimento sem ressecar. Se ainda estiver muito mole, aqueça em intervalos de 10 a 15 segundos até chegar ao ponto ideal.

Vantagens de fazer ovo no micro-ondas

Fazer o ovo no micro-ondas facilita a evitar gorduras extras. Normalmente, fritar exige manteiga ou óleo, o que aumenta as calorias. Já na xícara não precisa de nada disso, deixando a refeição mais leve.

Uma omelete básica de dois ovos feita assim tem cerca de 180 calorias sem nenhuma gordura adicional.

Além disso, fritar em altas temperaturas pode gerar compostos indesejados e reduzir nutrientes. O cozimento no micro-ondas é rápido e suave, ajudando os ovos a manter suas vitaminas e proteínas naturais.