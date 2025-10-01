Apenas 4 ingredientes! Aprenda a fazer uma fritada deliciosa e rápida

Fritada rústica de ovos com batata e cebola caramelizada - Foto: Reprodução| Shutterstock

Para um café da manhã reforçado, o gosto por proteínas é algo presente nas casas dos brasileiros. O ovo é um desses ingredientes, e nesta receita rápida e acessível você vai aprender a preparar uma opção inovadora com esse simples alimento.

A receita ensinada pelo site Tudo Gostoso, é uma fritada rústica de ovos com batata e cebola caramelizada.

Com apenas quatro ingredientes, ela é nutritiva, saborosa e versátil, sendo o destaque do seu café da manhã. Além disso, é possível variar a receita usando ervas, queijos e temperos a gosto.

Confira a receita da fritada

Ingredientes

3 ovos grandes

1 batata média (cerca de 150 g)

1 cebola média

1 colher de sopa de azeite ou manteiga

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Descasque a batata, corte-a em cubos pequenos e cozinhe em água com sal até que fique levemente macia, por aproximadamente cinco minutos. Escorra e reserve.

Em uma frigideira média, aqueça o azeite ou a manteiga e adicione a cebola cortada em fatias finas. Cozinhe em fogo baixo até dourar e soltar o aroma adocicado característico. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione a batata cozida e deixe dourar levemente.

Acrescente a cebola caramelizada por cima da batata.

Bata os ovos em uma tigela com uma pitada de sal e pimenta-do-reino.

Despeje os ovos sobre a batata e a cebola na frigideira, mexendo apenas o suficiente para espalhar.

Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por cerca de cinco a sete minutos, até que os ovos firmem uniformemente, sem queimar a base.

Sirva a fritada ainda quente e aproveite como desejar.