Festival Sabores de Itacaré traz menu especial a partir de R$ 35
Prato de chocolate amargo e frutos do mar promete surpreender no festival
Por Bianca Carneiro
O litoral baiano vai ficar ainda mais gostoso com o 11º Festival Sabores de Itacaré, que acontece de 14 a 26 de outubro. Um do restaurantes no circuito é o Coco Pimenta Gastrobar, localizado na famosa Praça dos Cachorros, que promete inovação à culinária regional no evento.
O destaque do restaurante é o prato “Do Mar ao Cacau”, um spaghetti artesanal de cacau 100% com fonduta de parmesão, manteiga de cacau, polvo aromático e caviar de mel de cacau, assinado pelas chefs Léa Baptiston e Léia Tavares, disponível por R$ 89.
Além do prato principal, o gastrobar lança o coquetel “Cacau Dourado”, com destilado de cacau, redução de mel de cacau e vermouth seco (R$ 35), harmonizando perfeitamente com o sabor marcante do spaghetti.
Durante o festival, o Coco Pimenta participará da Cozinha Show, com aula exclusiva no dia 26, ensinando técnicas de massa artesanal e preparo de polvo. O gastrobar funcionará diariamente das 12h às 23h, mantendo também o menu executivo a partir de R$ 39.
A expectativa é que o evento aumente as vendas em até 15%, atraindo tanto turistas quanto moradores da região.
Serviços
Coco Pimenta no 11⁰ Festival Sabores de Itacaré
Quando: 14 a 26 de outubro
Onde: Travessa Castro Alves, Praça Santos Dumont, 40, Itacaré - BA
Informações: https://www.instagram.com/cocopimentagastrobar?igsh=cXM2MG84YjNiMDNo
