Festival Sabores de Itacaré traz menu especial a partir de R$ 35

Cacau e polvo juntos? Conheça a criação do Coco Pimenta - Foto: Divulgação

O litoral baiano vai ficar ainda mais gostoso com o 11º Festival Sabores de Itacaré, que acontece de 14 a 26 de outubro. Um do restaurantes no circuito é o Coco Pimenta Gastrobar, localizado na famosa Praça dos Cachorros, que promete inovação à culinária regional no evento.

O destaque do restaurante é o prato “Do Mar ao Cacau”, um spaghetti artesanal de cacau 100% com fonduta de parmesão, manteiga de cacau, polvo aromático e caviar de mel de cacau, assinado pelas chefs Léa Baptiston e Léia Tavares, disponível por R$ 89.

Além do prato principal, o gastrobar lança o coquetel “Cacau Dourado”, com destilado de cacau, redução de mel de cacau e vermouth seco (R$ 35), harmonizando perfeitamente com o sabor marcante do spaghetti.

Durante o festival, o Coco Pimenta participará da Cozinha Show, com aula exclusiva no dia 26, ensinando técnicas de massa artesanal e preparo de polvo. O gastrobar funcionará diariamente das 12h às 23h, mantendo também o menu executivo a partir de R$ 39.

A expectativa é que o evento aumente as vendas em até 15%, atraindo tanto turistas quanto moradores da região.