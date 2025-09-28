Feira de São Joaquim mantém tradição com caruru e música

Distribuição de Caruru na Feira de São Joaquim Na foto: Chef Eva preparou o caruru com 10 mil quiabos - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Como manda a tradição, 27 de setembro, Dia de São Cosme e Damião, é comemorado em Salvador com caruru, distribuição de doces e celebrações aos santos. Este ano não diferente, o tradicional Caruru da Feira de São Joaquim atraiu, ontem, uma multidão ao píer do local, e uma fila que dobrava rua, de uma entrada a outra, dava conta da quantidade de pessoas que aguardaram horas para saborear a iguaria.

Marcado para ser distribuído às 15h – por tradição, de graça –, por volta de 12h a movimentação já era grande no píer, que recebia também um evento em comemoração ao Dia do turismo, que teve a presença do secretário de turismo da Bahia, Maurício Bacelar. Este ano foram usados 10 mil quiabos, segundo os organizadores, número que garantiu a oferta do prato a todos no local.

“Não se acha mais caruru nos bairros, então tem que vir pro da Feira. Ano passado a gente veio, o prato estava quase vazio, mas este ano eles capricharam. Hoje eu deixei de trabalhar para comer esse caruru, então tenho que curtir”, disse a vendedora de acarajé, Valdeci Santana, que chegou ao local por volta de 13h, com a irmã e a vizinha.

Após apreciar o prato, o público presente aproveitou as apresentações de artistas como Samba Trator, Swing do Fora e Eduardinho Fora da Mídia, entre outros.

À frente do famoso caruru, Eva Ávila trabalhou desde quarta-feira para conseguir cumprir o prazo e ter o tão esperado caruru pronto na tarde de ontem. No local desde às 5h da manhã de ontem, enquanto servia, ela prometeu que no próximo ano serão 20 mil quiabos, dobrando a quantidade deste ano.

“Uma sensação muito boa de fazer o caruru e ver o povo comendo. Grata a Deus por tudo isso que a gente faz e as pessoas abraçam e vêm comer, se deliciam com a comida e me elogiam ‘sua comida é muito saborosa’. Nos próximos anos será com mais alegria e dobrando”, afirmou.

Na Liberdade

Em outra parte da cidade, no bairro da Liberdade, na Paróquia de São Cosme e Damião, a comemoração foi mais litúrgica. Foi realizado o último dia do novenário e festa dedicada aos santos. As celebrações, que ocorreram durante 11 dias, desde o dia 17, foram encerradas de casa cheia, com fieis que foram ao local agradecer, como Josilene Teles, que agradeceu pelos netos gêmeos Vitor e Gabriel, de 6 anos.

“Todos os anos venho. Eles foram batizados aqui e todo ano a gente vem ver a missa. Vim agradecer a Deus pela saúde, minha e deles, porque eu não esperava ganhar essas graça, esses dois netos, um é autista, e ele está evoluindo bastante e a fé move montanhas”, disse.

“A celebração é importante para a gente, para nos lembrar do sacrifício que precisamos fazer em prol de Cristo e dos santos Cosme e Damião. Eu e meus filhos, minha família somos devotos dos santos, batizados e crismados, todos aqui, contou a assistente social Rosangela Valentim.

Em frente à paróquia, que fica na principal rua do bairro, um grupo de pessoas, entre crianças e jovens, aguardavam fiéis que, pelo costume da data, distribuíam doces, o que agitava o grupo, que ficava eufórico quando alguém lançava as guloseimas.

“Eu penso que foi uma novena muito bonita, mas o dia de hoje [onte] marca, porque a presença do povo que vem de diversos lugares, de Salvador e também de fora, para testemunhar a fé, para rezar e para celebrar os santos Cosme e Damião. Para mim esse dia tem uma expressão muito bonita do povo de Deus”, enfatiza o pároco, padre Carlos Augusto.

