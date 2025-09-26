Alto das Pombas dá caruru para 400 pessoas
O Grupo de Mulheres do Alto das Pombas (Grumap) vai espalhar alegria e sentimento de união entre moradores e visitantes, juntando em torno de 400 convidados para o caruru dos Ibeji (Cosme e Damião, no sincretismo), amanhã.
A doce sensação de reunir gente querida e disposta a mudar o mundo para melhor estará representada nos doces “de verdade”, no caruru servido desde 2019.
Todo ano, Dona Lolinha, matriarca de 92 anos, arruma o altar, oferta os primeiros alimentos e abre os caminhos para o dia de manifestações culturais relacionadas à infância e sua inocência invencível.
– O caruru segue firme e forte na Bahia, só não é muito divulgado, por conta mesmo dos ritos do candomblé, mas os terreiros estão ativos e zelam os Ibeji com toda devoção – afirma uma das organizadoras, Rita
Pereira.
O custeio dos milhares de quiabos e todos os ingredientes é resultado de uma “vaquinha” entre doadores de universidades, movimentos sociais e coletivos de mulheres negras, explica Rita Pereira.
Para se ter uma ideia da importância dos Ibeji, quando iku – a morte – não parava de ceifar vidas, Olodumare (o ser supremo) mandou os orixá resolverem o problema, mas nem mesmo Oxalá, o Pai, conseguiu.
Quando, por fim, os Ibeji entraram em cena, cada um tocando um tamborzinho, e Ikuouviuo som, se distraiu e parou com sua mania de morte, por isso é preciso manter os gêmeos brincando e usando o instrumento de percussão.
A história serve para ilustrar a importância do coração puro e inocente, representando sincera espontaneidade: não-raro, nos carurus, os Ibeji se manifestam, e as pessoas que os recebem falam mesmo como crianças.
Feira Literária em Chorrochó
O município de Chorrochó, vizinho a Canudos, no Norte da Bahia, é a próxima parada do roteiro de feiras literárias do interior baiano, com uma programação prevista para os dias 16, 17 e 18 de outubro. Assim, a I Feira Literária Arretada de Várzea da Ema (Fliave) terá como tema Vida no Sertão – literatura, memória e resistência, com o objetivo de dar voz às narrativas únicas e autênticas do povo da área de Conselheiro. Na Fliave, estão previstas rodas de conversa, lançamentos e distribuição de livros, recitais, momentos de autógrafos, presença de personalidades de diversos segmentos artísticos, exposições e muitos outros “etcetera”.
POUCAS & BOAS
. A 8ª edição do ‘Pequi de Ouro’ acontece, hoje, no Campus IX da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Barreiras, a partir das 19h30, com entrada franca. Reconhecido por homenagear pessoas, grupos e organizações que lutam pela preservação do bioma Cerrado na bacia do Rio Grande, este ano todos troféus serão entregues para mulheres que se encaixam no perfil. A realização é da Agência 10 envolvimento, vinculada à Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável (Ades), com diversos apoios e financiamento do Sebrae.
. O Congresso Agrolex 2025 movimenta, hoje, o auditório da Aiba, no Complexo da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, com debates estratégicos sobre o momento e futuro do agronegócio. Focado na inovação, segurança jurídica e sustentabilidade das atividades no campo, o evento no município do extremo oeste é realizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), em parceria com a Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Unicorp – TJBA).
. O ponto alto da programação do Setembro Amarelo em Itabuna acontece, hoje, a partir das 8h, na Praça José Bastos. A ação contará com atividades voltadas ao auto cuidado, orientações sobre serviços de saúde mental e práticas de promoção do bem-estar. O município, através dos Serviços de Atenção Especializada em Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde,promove ações voltadas à valorização da vida desde o início do mês, alcançando diferentes públicos.
