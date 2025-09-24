Menu
HOME > GASTRONOMIA
DE TUDO UM POUCO

Delícias italianas a partir de R$ 15: veja todos os pratos e preços da Festa de San Gennaro

Evento conta com uma variedade de pratos italianos para o público

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/09/2025 - 20:02 h | Atualizada em 24/09/2025 - 20:44
15 restaurantes participam do evento este ano
A 6ª edição da Festa de San Gennaro está chegando. Marcada para acontecer no dia 27 de setembro, no Rio Vermelho, a celebração divulgou os menus completos dos restaurantes e reunirá 15 restaurantes que estarão presentes.

Ao todo são 15 estabelecimentos renomados da capital baiana participando, com pratos que variam entre R$ 15 e R$ 60, para satisfazer todos os bolsos e gostos de quem comparecer ao evento, que também contará com uma programação cultural gratuita.

Dentre os restaurantes que farão parte da vila gastronômica estão: Pasta em Casa, Forneria do Pasta em Casa com suas pizzas, Alfredo’Ro, Crema Gelato Italiano, Casa Iryna, La Mássima, Bella Napoli, Vona, Genaro por Vini Figueira, Isola Cucina Italiana, Bottino e Di Lucca.

Curador gastronômico da festa, Celso Vieira garantiu que o público não se arrependerá de experimentar os pratos disponíveis, que vão de massas e pizzas, a sanduíches e sorvetes. “A vila gastronômica é o principal diferencial da Festa de San Gennaro, que foi pensada especialmente como um evento de gastronomia. Ao todo, são 15 casas que participarão do evento com pratos saborosos e preços acessíveis para todo o público”, disse ele.

Um dos pratos disponíveis no evento
Um dos pratos disponíveis no evento | Foto: Divulgação

Confira os menus completos:

Pasta em Casa

  • Pão de calabresa porção - R$ 20
  • Rigatoni da Puglia ao ragu de brisket e creme de parmesão - R$ 45
  • Gnocchi de vatapá ao molho de moqueca e camarões - R$ 50
  • Cheesecake de doce de leite no pote - R$ 25

Forneria do Pasta em Casa

  • Pizza al taglio - R$ 25
  • Sanduíche na ciabatta com parma, cream cheese, rúcula e tomate - R$ 40
  • Sanduíche caprese com queijo de búfala, pesto, alface e tomate assado - R$ 40

Alfredo'Ro

  • Arancine – Bolinho de risoto com costela e aioli aromático - R$25
  • Penne al Ragu Toscano – Massa artesanal com ragu de linguiça cara preta - R$ 45
  • Spaghetti al Filetto – Espaguete com filé mignon e gorgonzola - R$ 50
  • Gnocchi ai Quattro Formaggi e Gamberi – Nhoque artesanal ao molho 4 queijos com camarão - R$ 55
  • Torta di Limone – Clássica torta de limão ou Brownie al Ninho – Brownie com creme de leite Ninho - R$22

Casa Chálabi

  • Mjadra - R$ 45
  • Frango crocante com geleia de pimenta - R$ 30
  • Quibe frito - R$ 15
  • Esfiha de carne ou queijo - R$ 12
  • Pudim de coalhada - R$ 18

Genaro por Vini Figueira

  • Bolinhos de provolone - 05 unidades + geleia de pimenta - R$ 28
  • Arroz de rabada - Arroz com suculenta rabada desfiada com fundo de panela e finalizado com cheiro verde - R$ 49
  • Risotto de moqueca - Risotto de arroz arbóreo com moqueca, parmesão e camarões - R$ 52

Crema Gelato Italiano

  • Gelatos de Frutas - Cajá e Morango - R$ 25 cada
  • Gelato com Leite - Chocolate Belga/ Doce de Leite/ Iogurte com Amarena/ Coco Queimado - R$25

Casa Iryna

  • Gnocchi Grana Padano, Gamberi Saltati e Tartufo - Gnocchi de batata artesanal com fonduta de Grana Padano e espumante, camarões salteados e um toque de salsa trufada - R$ 49
  • Bucatini Alla Carbonara - O autêntico carbonara: bucatini feito artesanalmente na casa, pecorino romano, pimenta-do-reino, gema de ovo e guanciale crocante - R$ 49
  • Focaccia de tomate confit, stracciatella, pesto e Parma - Focaccia tostada com tomate confit, queijo stracciatella, presunto parma crocante e gotas de pesto - R$ 36

La Lupa

  • Panini com Porchetta Romana - R$ 25
  • Panzarotti Mussarela - R$ 25
  • Panzarotti Doce - R$ 25

Manga

  • Sanduíche de costela de boi, stracciatella, cebola e pesto – R$ 45
  • Sanduíche de atum marinado, emulsão de abacate com algas, pepino e rabanete – R$ 45
  • Picolé R$ 35

La Mássima

  • Gnocchi al dulce de leche – R$ 25
  • Gnocchi di patata alla bolognese – R$ 35
  • Ravióli di brie e damasco al 4 formaggio – R$ 40

Bella Napoli

  • Sanduíche de parmegiana filé ou frango - R$ 45
  • Lasanha Molho ao sugo - R$ 45

Vona

  • Maccharoni com ragu de linguiça – R$ 30
  • Maccharoni com molho bachamel e camarão - R$ 40
  • Picolé de Tiramisù - R$ 20

Isola Cucina Italiana

  • Pizza Romana Margherita - R$ 20
  • Pizza Romana Farcita - R$ 25
  • Gelato - R$ 20

Bottino Ristaurante

  • Lasanha camarão ao brie - R$ 60
  • Hambúrguer de polpetone - R$ 35

Di Lucca

  • Pizza Marguerita ou Mussarela - R$ 35
  • Pizza Calabresa ou 4 Queijos - R$ 39
  • Nhoque Alla Sorrentina - R$ 39
  • Talharim Mare Monte de Camarão - R$ 60
  • Pastas (Penne, Spagueti ou Fusili) - R$ 29

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Cardápio Festa de San Gennaro Festa de San Gennaro 2025

