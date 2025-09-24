Delícias italianas a partir de R$ 15: veja todos os pratos e preços da Festa de San Gennaro

DE TUDO UM POUCO

15 restaurantes participam do evento este ano - Foto: Divulgação

A 6ª edição da Festa de San Gennaro está chegando. Marcada para acontecer no dia 27 de setembro, no Rio Vermelho, a celebração divulgou os menus completos dos restaurantes e reunirá 15 restaurantes que estarão presentes.

Ao todo são 15 estabelecimentos renomados da capital baiana participando, com pratos que variam entre R$ 15 e R$ 60, para satisfazer todos os bolsos e gostos de quem comparecer ao evento, que também contará com uma programação cultural gratuita.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dentre os restaurantes que farão parte da vila gastronômica estão: Pasta em Casa, Forneria do Pasta em Casa com suas pizzas, Alfredo’Ro, Crema Gelato Italiano, Casa Iryna, La Mássima, Bella Napoli, Vona, Genaro por Vini Figueira, Isola Cucina Italiana, Bottino e Di Lucca.

Curador gastronômico da festa, Celso Vieira garantiu que o público não se arrependerá de experimentar os pratos disponíveis, que vão de massas e pizzas, a sanduíches e sorvetes. “A vila gastronômica é o principal diferencial da Festa de San Gennaro, que foi pensada especialmente como um evento de gastronomia. Ao todo, são 15 casas que participarão do evento com pratos saborosos e preços acessíveis para todo o público”, disse ele.

Um dos pratos disponíveis no evento | Foto: Divulgação

Confira os menus completos:

Pasta em Casa

Pão de calabresa porção - R$ 20

Rigatoni da Puglia ao ragu de brisket e creme de parmesão - R$ 45

Gnocchi de vatapá ao molho de moqueca e camarões - R$ 50

Cheesecake de doce de leite no pote - R$ 25

Forneria do Pasta em Casa

Pizza al taglio - R$ 25

Sanduíche na ciabatta com parma, cream cheese, rúcula e tomate - R$ 40

Sanduíche caprese com queijo de búfala, pesto, alface e tomate assado - R$ 40

Alfredo'Ro

Arancine – Bolinho de risoto com costela e aioli aromático - R$25

Penne al Ragu Toscano – Massa artesanal com ragu de linguiça cara preta - R$ 45

Spaghetti al Filetto – Espaguete com filé mignon e gorgonzola - R$ 50

Gnocchi ai Quattro Formaggi e Gamberi – Nhoque artesanal ao molho 4 queijos com camarão - R$ 55

Torta di Limone – Clássica torta de limão ou Brownie al Ninho – Brownie com creme de leite Ninho - R$22

Casa Chálabi

Mjadra - R$ 45

Frango crocante com geleia de pimenta - R$ 30

Quibe frito - R$ 15

Esfiha de carne ou queijo - R$ 12

Pudim de coalhada - R$ 18

Genaro por Vini Figueira

Bolinhos de provolone - 05 unidades + geleia de pimenta - R$ 28

Arroz de rabada - Arroz com suculenta rabada desfiada com fundo de panela e finalizado com cheiro verde - R$ 49

Risotto de moqueca - Risotto de arroz arbóreo com moqueca, parmesão e camarões - R$ 52

Crema Gelato Italiano

Gelatos de Frutas - Cajá e Morango - R$ 25 cada

Gelato com Leite - Chocolate Belga/ Doce de Leite/ Iogurte com Amarena/ Coco Queimado - R$25

Casa Iryna

Gnocchi Grana Padano, Gamberi Saltati e Tartufo - Gnocchi de batata artesanal com fonduta de Grana Padano e espumante, camarões salteados e um toque de salsa trufada - R$ 49

Bucatini Alla Carbonara - O autêntico carbonara: bucatini feito artesanalmente na casa, pecorino romano, pimenta-do-reino, gema de ovo e guanciale crocante - R$ 49

Focaccia de tomate confit, stracciatella, pesto e Parma - Focaccia tostada com tomate confit, queijo stracciatella, presunto parma crocante e gotas de pesto - R$ 36

La Lupa

Panini com Porchetta Romana - R$ 25

Panzarotti Mussarela - R$ 25

Panzarotti Doce - R$ 25

Manga

Sanduíche de costela de boi, stracciatella, cebola e pesto – R$ 45

Sanduíche de atum marinado, emulsão de abacate com algas, pepino e rabanete – R$ 45

Picolé R$ 35

La Mássima

Gnocchi al dulce de leche – R$ 25

Gnocchi di patata alla bolognese – R$ 35

Ravióli di brie e damasco al 4 formaggio – R$ 40

Bella Napoli

Sanduíche de parmegiana filé ou frango - R$ 45

Lasanha Molho ao sugo - R$ 45

Vona

Maccharoni com ragu de linguiça – R$ 30

Maccharoni com molho bachamel e camarão - R$ 40

Picolé de Tiramisù - R$ 20

Isola Cucina Italiana

Pizza Romana Margherita - R$ 20

Pizza Romana Farcita - R$ 25

Gelato - R$ 20

Bottino Ristaurante

Lasanha camarão ao brie - R$ 60

Hambúrguer de polpetone - R$ 35

Di Lucca