DE TUDO UM POUCO
Delícias italianas a partir de R$ 15: veja todos os pratos e preços da Festa de San Gennaro
Evento conta com uma variedade de pratos italianos para o público
Por Franciely Gomes
A 6ª edição da Festa de San Gennaro está chegando. Marcada para acontecer no dia 27 de setembro, no Rio Vermelho, a celebração divulgou os menus completos dos restaurantes e reunirá 15 restaurantes que estarão presentes.
Ao todo são 15 estabelecimentos renomados da capital baiana participando, com pratos que variam entre R$ 15 e R$ 60, para satisfazer todos os bolsos e gostos de quem comparecer ao evento, que também contará com uma programação cultural gratuita.
Dentre os restaurantes que farão parte da vila gastronômica estão: Pasta em Casa, Forneria do Pasta em Casa com suas pizzas, Alfredo’Ro, Crema Gelato Italiano, Casa Iryna, La Mássima, Bella Napoli, Vona, Genaro por Vini Figueira, Isola Cucina Italiana, Bottino e Di Lucca.
Curador gastronômico da festa, Celso Vieira garantiu que o público não se arrependerá de experimentar os pratos disponíveis, que vão de massas e pizzas, a sanduíches e sorvetes. “A vila gastronômica é o principal diferencial da Festa de San Gennaro, que foi pensada especialmente como um evento de gastronomia. Ao todo, são 15 casas que participarão do evento com pratos saborosos e preços acessíveis para todo o público”, disse ele.
Confira os menus completos:
Pasta em Casa
- Pão de calabresa porção - R$ 20
- Rigatoni da Puglia ao ragu de brisket e creme de parmesão - R$ 45
- Gnocchi de vatapá ao molho de moqueca e camarões - R$ 50
- Cheesecake de doce de leite no pote - R$ 25
Forneria do Pasta em Casa
- Pizza al taglio - R$ 25
- Sanduíche na ciabatta com parma, cream cheese, rúcula e tomate - R$ 40
- Sanduíche caprese com queijo de búfala, pesto, alface e tomate assado - R$ 40
Alfredo'Ro
- Arancine – Bolinho de risoto com costela e aioli aromático - R$25
- Penne al Ragu Toscano – Massa artesanal com ragu de linguiça cara preta - R$ 45
- Spaghetti al Filetto – Espaguete com filé mignon e gorgonzola - R$ 50
- Gnocchi ai Quattro Formaggi e Gamberi – Nhoque artesanal ao molho 4 queijos com camarão - R$ 55
- Torta di Limone – Clássica torta de limão ou Brownie al Ninho – Brownie com creme de leite Ninho - R$22
Casa Chálabi
- Mjadra - R$ 45
- Frango crocante com geleia de pimenta - R$ 30
- Quibe frito - R$ 15
- Esfiha de carne ou queijo - R$ 12
- Pudim de coalhada - R$ 18
Genaro por Vini Figueira
- Bolinhos de provolone - 05 unidades + geleia de pimenta - R$ 28
- Arroz de rabada - Arroz com suculenta rabada desfiada com fundo de panela e finalizado com cheiro verde - R$ 49
- Risotto de moqueca - Risotto de arroz arbóreo com moqueca, parmesão e camarões - R$ 52
Crema Gelato Italiano
- Gelatos de Frutas - Cajá e Morango - R$ 25 cada
- Gelato com Leite - Chocolate Belga/ Doce de Leite/ Iogurte com Amarena/ Coco Queimado - R$25
Casa Iryna
- Gnocchi Grana Padano, Gamberi Saltati e Tartufo - Gnocchi de batata artesanal com fonduta de Grana Padano e espumante, camarões salteados e um toque de salsa trufada - R$ 49
- Bucatini Alla Carbonara - O autêntico carbonara: bucatini feito artesanalmente na casa, pecorino romano, pimenta-do-reino, gema de ovo e guanciale crocante - R$ 49
- Focaccia de tomate confit, stracciatella, pesto e Parma - Focaccia tostada com tomate confit, queijo stracciatella, presunto parma crocante e gotas de pesto - R$ 36
La Lupa
- Panini com Porchetta Romana - R$ 25
- Panzarotti Mussarela - R$ 25
- Panzarotti Doce - R$ 25
Manga
- Sanduíche de costela de boi, stracciatella, cebola e pesto – R$ 45
- Sanduíche de atum marinado, emulsão de abacate com algas, pepino e rabanete – R$ 45
- Picolé R$ 35
La Mássima
- Gnocchi al dulce de leche – R$ 25
- Gnocchi di patata alla bolognese – R$ 35
- Ravióli di brie e damasco al 4 formaggio – R$ 40
Bella Napoli
- Sanduíche de parmegiana filé ou frango - R$ 45
- Lasanha Molho ao sugo - R$ 45
Vona
- Maccharoni com ragu de linguiça – R$ 30
- Maccharoni com molho bachamel e camarão - R$ 40
- Picolé de Tiramisù - R$ 20
Isola Cucina Italiana
- Pizza Romana Margherita - R$ 20
- Pizza Romana Farcita - R$ 25
- Gelato - R$ 20
Bottino Ristaurante
- Lasanha camarão ao brie - R$ 60
- Hambúrguer de polpetone - R$ 35
Di Lucca
- Pizza Marguerita ou Mussarela - R$ 35
- Pizza Calabresa ou 4 Queijos - R$ 39
- Nhoque Alla Sorrentina - R$ 39
- Talharim Mare Monte de Camarão - R$ 60
- Pastas (Penne, Spagueti ou Fusili) - R$ 29
