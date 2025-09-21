De R$ 15 a R$ 60: os melhores pratos italianos que você vai provar na festa de San Gennaro

Rio Vermelho celebra San Gennaro com delícias italianas neste dia 27 - Foto: Divulgação

No próximo dia 27, quando a Bahia inteira celebra os gêmeos Cosme e Damião, o bairro do Rio Vermelho, em particular, vai homenagear outro santo, com a realização da Festa de San Gennaro, que terá barracas de lanches e porções de comida. Por sugestão da organização, os pratos devem custar de R$ 15 a R$ 60. É a sexta edição do evento, que reúne 15 dos principais restaurantes de comida italiana da cidade. Mas este ano, quando se celebram 40 anos de axé music, a festa de paladar europeu terá um sabor musical bem baiano, com shows de Gerônimo e Sarajane.

Pela primeira vez, o trânsito será interditado na orla, no trecho entre o Largo da Dinha e o Largo da Mariquita, para as apresentações musicais. Essa medida foi tomada para dar mais espaço aos frequentadores. Estima-se que no ano passado mais de 15 mil pessoas passaram pelo festival.

A festa é organizada pelo empresário e chef Celso Vieira, responsável pelo Pasta em Casa e pelo Casa Chálabi, presentes desde a primeira edição. Este ano, Celso também coloca uma barraca da Forneria.

O Pasta em Casa traz como atração uma porção de pão de calabresa. "É um pão enrolado, com uma calabresa artesanal que a gente prepara, assado ao forno", conta Celso. Outras alternativas são a pasta de gragnano, uma massa seca, e um ragu de carne bovina com creme de parmesão. De sobremesa, o restaurante oferece cheesecake de doce de leite, montado em um pote plástico.

E tem uma novidade que apela, digamos, ao sincretismo gastronômico. Em homenagem a Cosme e Damião, o Pasta em Casa vai fazer um nhoque de vatapá, com molho de moqueca e camarão. "É uma comida de santo, com todo o respeito do mundo, na nossa festa italiana", brinca o empresário, que teve a ideia de trazer essa celebração a Salvador em 2018, depois de uma viagem a Nápoles, cidade que tem San Gennaro, ou São Januário, como padroeiro. Uma mistura mais do que adequada para uma cidade chamada de Roma Negra.

Várias opções

| Foto: Divulgação

A forneria vai servir pizza al taglio, um tipo de pizza romana, em que os cortes não são fatias triangulares, mas retângulos. Além de dois sanduíches com pão de fabricação própria, o primeiro é um sanduíche de parma com queijo cremoso, rúcula e tomate. E o segundo é uma alternativa vegetariana, o sanduíche caprese, com queijo de búfala, pesto, alface e tomate.

O Casa Chálabi traz um menu curto que inclui salgados. O prato principal é o mjadra, que tem galinha desfiada, arroz e especiarias, servido com coalhada fresca e um vinagrete de tomate verde. Outra opção é um frango crocante com geleia de pimenta.

Também presente desde a primeira edição, o Isola Cucina Italiana aposta desde 2022, quando o evento voltou a ser realizado após o intervalo causado pela pandemia, na pizza romana. "Depois de ter feito macarrão e risoto nas duas primeiras edições, a gente aposta na pizza romana, que é um street food tipicamente italiano", conta o siciliano Marco Caria, dono do Isola, que veio para o Brasil há 15 anos, instalou uma gelateria em Feira de Santana, mudou para restaurante e durante a pandemia iniciou a produção de pizza. Há oito anos o negócio se instalou na capital.

Ele conta que em seu país qualquer povoado com pelo menos 500 habitantes tem uma pizzaria que serve nesse formato, al taglio. "Você vai, compra seu pedaço de pizza e sai passeando com ela na mão", afirma Marco.

Na festa, Marco vai servir sabores como quatro queijos, marguerita e pepperoni, com um embutido artesanal produzido por um amigo italiano que mora em Salvador. Há ainda como opção de petisco uma porção de batata assada. O Isola também levará o gelato nos sabores pistache siciliano, baunilha e possivelmente uma fruta tropical, ainda não definida.

Um dos mais conhecidos restaurantes italianos de Salvador, o La Lupa, do chef Alessandro Narduzzi, vai manter a tradição de servir o panini de porchetta, um sanduíche de porco assado. Outra atração é o panzerotti, uma pizza recheada em formato de pastel de forno. Um sabor salgado, marguerita, e um doce, creme de leite e nutella.

Curiosamente, Alessandro, que é italiano, nunca tinha participado da Festa de San Gennaro em seu país e estreou aqui em Salvador, no festival do Rio Vermelho. "A primeira vez que participei da festa na Itália foi no ano passado, quando estive em Nápoles", conta o chef.

Alessandro mora em Salvador desde 1995 e abriu o La Lupa em 2001, no Pelourinho. O restaurante passou pela Barra, pelo Salvador Shopping e voltou ao Centro Histórico em 2023, no Santo Antonio Além do Carmo.

| Foto: Divulgação

Shows

Curadora da programação artística do festival, a produtora Rose Lima conta que a ideia central nesta edição é uma homenagem aos 40 anos da axé music. A primeira atração é o DJ Roger ‘n’ Roll, que se apresenta a partir das 13h e volta para o encerramento às 21h30. Nesse meio tempo, haverá shows de Gerônimo, Sarajane, Aloisio Menezes, Márcia Castro, Luciano Bahia e Robson Morais (Banda Mel).

A atriz e humorista Maria Menezes faz duas intervenções no meio da programação. Além disso, haverá uma performance do ator e humorista Sulivã Bispo. "O Dj Roger, que é da Borracharia, vai dar o tom nos intervalos dos shows. Nada mais justo do que ter um DJ local", afirma Rose.