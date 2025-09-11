Pãozinho caseiro sem forno: veja como fazer lanche em 5 minutos

Pão de frigideira pode ser feito em poucos minutos - Foto: Reprodução | YouTube

Quem busca praticidade na cozinha vai gostar dessa receita que une sabor e rapidez. Trata-se de um pão de frigideira que fica pronto em apenas cinco minutos e leva apenas cinco ingredientes básicos.

Ideal para o café da manhã ou um lanche rápido, o preparo foi compartilhado pelo canal Receitas da NiNi, que já reúne mais de 500 mil seguidores.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Receita de pãozinho caseiro

Ingredientes

3 colheres de maizena ou amido de milho

1 ovo

1/2 colher de fermento em pó

1 colher de cream cheese

Sal a gosto

Modo de preparo