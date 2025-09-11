Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Pãozinho caseiro sem forno: veja como fazer lanche em 5 minutos

Com apenas cinco ingredientes, o pão fica pronto em poucos minutos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

11/09/2025 - 22:23 h
Pão de frigideira pode ser feito em poucos minutos
Pão de frigideira pode ser feito em poucos minutos -

Quem busca praticidade na cozinha vai gostar dessa receita que une sabor e rapidez. Trata-se de um pão de frigideira que fica pronto em apenas cinco minutos e leva apenas cinco ingredientes básicos.

Ideal para o café da manhã ou um lanche rápido, o preparo foi compartilhado pelo canal Receitas da NiNi, que já reúne mais de 500 mil seguidores.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Receita de pãozinho caseiro

Ingredientes

  • 3 colheres de maizena ou amido de milho
  • 1 ovo
  • 1/2 colher de fermento em pó
  • 1 colher de cream cheese
  • Sal a gosto

Modo de preparo

  1. Comece quebrando o ovo em um recipiente e bata com um fouet.
  2. Em seguida, acrescente o sal, o cream cheese e o amido de milho, misturando bem até formar uma massa homogênea.
  3. Depois, adicione o fermento em pó e mexa novamente.
  4. Unte uma frigideira com óleo e despeje a massa.
  5. Cozinhe em fogo baixo até dourar, virando os dois lados para garantir que fique bem assado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

pão de frigideira receita de Pão receita de pãozinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pão de frigideira pode ser feito em poucos minutos
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Pão de frigideira pode ser feito em poucos minutos
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Pão de frigideira pode ser feito em poucos minutos
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia
Play

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia

x