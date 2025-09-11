GASTRONOMIA
Pãozinho caseiro sem forno: veja como fazer lanche em 5 minutos
Com apenas cinco ingredientes, o pão fica pronto em poucos minutos
Por Luiz Almeida
Quem busca praticidade na cozinha vai gostar dessa receita que une sabor e rapidez. Trata-se de um pão de frigideira que fica pronto em apenas cinco minutos e leva apenas cinco ingredientes básicos.
Ideal para o café da manhã ou um lanche rápido, o preparo foi compartilhado pelo canal Receitas da NiNi, que já reúne mais de 500 mil seguidores.
Receita de pãozinho caseiro
Ingredientes
- 3 colheres de maizena ou amido de milho
- 1 ovo
- 1/2 colher de fermento em pó
- 1 colher de cream cheese
- Sal a gosto
Modo de preparo
- Comece quebrando o ovo em um recipiente e bata com um fouet.
- Em seguida, acrescente o sal, o cream cheese e o amido de milho, misturando bem até formar uma massa homogênea.
- Depois, adicione o fermento em pó e mexa novamente.
- Unte uma frigideira com óleo e despeje a massa.
- Cozinhe em fogo baixo até dourar, virando os dois lados para garantir que fique bem assado.
