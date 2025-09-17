O segredo do caruru e vatapá de Cosme e Damião para arrasar na mesa

Comida baiana - Foto: Augusto Santos

O Caruru de Cosme e Damião é muito mais que um prato: é uma das manifestações culturais mais importantes da Bahia, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado da Bahia. No dia 27 de setembro, famílias e comunidades se reúnem para preparar e distribuir o caruru, em homenagem aos santos gêmeos Cosme e Damião, sincretizados com os Ibejis no Candomblé.

É uma celebração de fé, identidade e história, que combina culinária, música e devoção em uma tradição que atravessa gerações.

Para quem quer participar dessa tradição em casa, nada melhor do que preparar receitas autênticas e práticas, mantendo o sabor e o aroma da culinária baiana.

Vatapá de Pão (receita de família)



Uma receita que combina camarões suculentos com uma base cremosa de pães, leite de coco e temperos típicos da Bahia, perfeita para levar a tradição direto para a mesa.



Ingredientes (15 porções):

5 pães de sal amanhecidos

2 cebolas

60 g de castanha-de-caju

60 g de amendoim torrado

300 ml de leite de coco

1 colher (sopa) de sal

300 g de camarão seco (sem cabeça)

5 colheres (sopa) de azeite de dendê

Modo de preparo (1h30):

Bata a cebola, o amendoim, a castanha e os camarões no mixer ou liquidificador até formar uma pasta homogênea. Bata os pães molhados no leite de coco até virar uma pasta cremosa e misture com a preparação anterior. Coloque a mistura em uma panela e mexa até começar a engrossar. Quando estiver endurecendo, vá adicionando o azeite de dendê aos poucos, mexendo até soltar da panela, como se fosse brigadeiro. Ajuste o sal ou azeite, se necessário, e sirva.

Caruru tradicional (receita de família)

O caruru é um prato típico da Bahia, com influências da culinária afro-brasileira, preparado com quiabo, camarão seco, azeite de dendê, castanha, amendoim e temperos frescos. Ele é oferecido aos santos e orixás e também distribuído para as crianças, simbolizando alegria e pureza, especialmente no dia de Cosme e Damião.



Ingredientes (10 porções):

1 kg de quiabo fresco

350 g de camarão seco

1 xícara (chá) de amendoim torrado e moído

1/2 xícara (chá) de azeite de dendê

1 xícara (chá) de castanha de caju torrada e moída

3 cebolas grandes picadas

3 dentes de alho picados

1 pimentão verde picado

2 tomates picados

1/2 xícara (chá) de coentro picado

Sal a gosto

Modo de preparo (1h25):

Lave e seque os quiabos, corte as pontas e bata no liquidificador (adicione um pouco de água se necessário). Reserve. Bata todos os temperos (cebola, alho, pimentão e tomate) no liquidificador. Bata a castanha, o amendoim e o camarão seco até formar uma pasta. Coloque o quiabo em uma panela, adicione os temperos batidos e mexa bem. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente a pasta de amendoim, camarão e castanha de caju, misturando bem ao refogado. Tempere com sal e pimenta a gosto e cozinhe em fogo baixo por 20 a 25 minutos, mexendo ocasionalmente, até o quiabo ficar macio e o caldo engrossar. Ajuste o sal ou azeite, se necessário, e sirva.

Celebre a tradição

Preparar caruru e vatapá em casa é uma forma de reviver a tradição baiana, trazendo para a mesa os aromas e sabores que atravessam gerações. No dia 27 de setembro, participar dessa celebração é manter viva a riqueza cultural da Bahia e homenagear Cosme e Damião com fé e sabor.