RECEITA DE FAMÍLIA
O segredo do caruru e vatapá de Cosme e Damião para arrasar na mesa
Tradição, cultura e sabor para celebrar a Bahia em casa
Por Iarla Queiroz
O Caruru de Cosme e Damião é muito mais que um prato: é uma das manifestações culturais mais importantes da Bahia, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado da Bahia. No dia 27 de setembro, famílias e comunidades se reúnem para preparar e distribuir o caruru, em homenagem aos santos gêmeos Cosme e Damião, sincretizados com os Ibejis no Candomblé.
É uma celebração de fé, identidade e história, que combina culinária, música e devoção em uma tradição que atravessa gerações.
Para quem quer participar dessa tradição em casa, nada melhor do que preparar receitas autênticas e práticas, mantendo o sabor e o aroma da culinária baiana.
Leia Também:
Vatapá de Pão (receita de família)
Uma receita que combina camarões suculentos com uma base cremosa de pães, leite de coco e temperos típicos da Bahia, perfeita para levar a tradição direto para a mesa.
Ingredientes (15 porções):
- 5 pães de sal amanhecidos
- 2 cebolas
- 60 g de castanha-de-caju
- 60 g de amendoim torrado
- 300 ml de leite de coco
- 1 colher (sopa) de sal
- 300 g de camarão seco (sem cabeça)
- 5 colheres (sopa) de azeite de dendê
Modo de preparo (1h30):
- Bata a cebola, o amendoim, a castanha e os camarões no mixer ou liquidificador até formar uma pasta homogênea.
- Bata os pães molhados no leite de coco até virar uma pasta cremosa e misture com a preparação anterior.
- Coloque a mistura em uma panela e mexa até começar a engrossar.
- Quando estiver endurecendo, vá adicionando o azeite de dendê aos poucos, mexendo até soltar da panela, como se fosse brigadeiro.
- Ajuste o sal ou azeite, se necessário, e sirva.
Caruru tradicional (receita de família)
O caruru é um prato típico da Bahia, com influências da culinária afro-brasileira, preparado com quiabo, camarão seco, azeite de dendê, castanha, amendoim e temperos frescos. Ele é oferecido aos santos e orixás e também distribuído para as crianças, simbolizando alegria e pureza, especialmente no dia de Cosme e Damião.
Ingredientes (10 porções):
- 1 kg de quiabo fresco
- 350 g de camarão seco
- 1 xícara (chá) de amendoim torrado e moído
- 1/2 xícara (chá) de azeite de dendê
- 1 xícara (chá) de castanha de caju torrada e moída
- 3 cebolas grandes picadas
- 3 dentes de alho picados
- 1 pimentão verde picado
- 2 tomates picados
- 1/2 xícara (chá) de coentro picado
- Sal a gosto
Modo de preparo (1h25):
- Lave e seque os quiabos, corte as pontas e bata no liquidificador (adicione um pouco de água se necessário). Reserve.
- Bata todos os temperos (cebola, alho, pimentão e tomate) no liquidificador.
- Bata a castanha, o amendoim e o camarão seco até formar uma pasta.
- Coloque o quiabo em uma panela, adicione os temperos batidos e mexa bem. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando.
- Acrescente a pasta de amendoim, camarão e castanha de caju, misturando bem ao refogado.
- Tempere com sal e pimenta a gosto e cozinhe em fogo baixo por 20 a 25 minutos, mexendo ocasionalmente, até o quiabo ficar macio e o caldo engrossar.
- Ajuste o sal ou azeite, se necessário, e sirva.
Celebre a tradição
Preparar caruru e vatapá em casa é uma forma de reviver a tradição baiana, trazendo para a mesa os aromas e sabores que atravessam gerações. No dia 27 de setembro, participar dessa celebração é manter viva a riqueza cultural da Bahia e homenagear Cosme e Damião com fé e sabor.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes