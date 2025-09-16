Restaurantes da Bahia disputam título de melhor moqueca

Moqueca é um dos pratos símbolos da Bahia - Foto: Amanda Souza | Portal Massa!

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Bahia (Abrasel-BA) lançaram na segunda-feira, 15, o 3º Concurso da Moqueca, no Ki-Mukeka, no bairro de Jardim Armação, em Salvador. A campanha visa valorizar um dos pratos mais representativos da cultura baiana, reunindo restaurantes das 13 zonas turísticas do estado.

Os restaurantes que estiverem interessados em participar da competição podem se inscrever das 20h de segunda, até 20 de outubro. Do dia 25 até 16 de novembro serão votados os melhores pratos, de maneira virtual. Os primeiros colocados de cada zona turística estarão no dia 23 de novembro em Salvador, onde serão escolhidas as três melhores moquecas da Bahia através de um júri especializado.

Economia agradece

Em entrevista ao Portal Massa!, o secretário de Turismo da Bahia, Mauricio Bacelar, explicou a importância desse evento para a economia do estado.

“A culinária afro-baiana, ela está difundida nas trezes zonas turísticas do nosso estado. Ela estimula a visitação dos equipamentos turísticos e isso, além de aumentar o fluxo, também é uma promoção do destino, é uma ação de ganha-ganha. Nós, ao mesmo tempo que incrementamos o fluxo interno do turismo do estado, também fazemos uma promoção tanto para o público regional quanto internacional e internacional”, explicou Bacelar.

Secretário de Turismo, Mauricio Bacelar | Foto: Amanda Souza | Portal Massa!

Restaurantes em alta

Já o presidente da Abrasel, Leandro Menezes, enfatizou a importância do concurso, dando exemplo do prato campeão da primeira edição.

“Ano passado, quando a gente estava fazendo o lançamento, a gente viu o campeão do ano anterior falando que ninguém chegava mais no restaurante dele para olhar o cardápio, e já dizia ‘eu quero comer a comida campeã, a moqueca campeã do Concurso da Moqueca’. Então, isso tem um impacto direto nos bares e restaurantes participantes, né? O campeão de cada zona acaba se destacando um pouco mais. Durante o período também as pessoas procuram provar essas moquecas e acabam movimentando a economia”, destacou Leandro.

Presidente da Abrasel, Leandro Menezes | Foto: Amanda Souza | Portal Massa!

O concurso, de fato, acaba fazendo com que diversos restaurantes se destaquem. Esse ponto foi corroborado por Álvaro Moura, proprietário do restaurante Oásis D’Moura, que ficou em segundo lugar na edição de 2024, com um prato assinado pela chef Michelle Suerdieck.

Moura destacou que o seu restaurante teve um ‘boom’ após se destacar na competição. O proprietário ainda deixou o recado que neste ano a briga é pelo primeiro lugar.

“A gente alavancou bastante depois do ganho desse prêmio a nível nacional, e hoje a gente é reconhecido, onde eu chego nos locais, eu sou logo visto como o vencedor da segunda melhor moqueca da Bahia”, destacou.

“Então a primeira vez que eu participei, tirei essa pontuação, que pra mim foi muito significativa, e esse ano pode ter certeza que eu vou lutar pra tirar o primeiro lugar”, concluiu.