SABOR
Torta salgada de liquidificador: veja como fazer receita rápida
Essa receita é o segredo para a torta perfeita
Essa receita é perfeita para você que deseja impressionar no almoço de família com um prato leve, prático e que fica pronto em poucos minutos. A torta salgada é a escolha ideal!
Ensinada pelo canal Frigideira com Tampa Juliana Reis, essa torta salgada feita no liquidificador leva poucos ingredientes e conquista pelo sabor. Rápida, fácil e irresistível, vai deixar todo mundo pedindo mais.
Confira receita de Torta Salgada
Ingredientes
- 3 ovos;
- 1/2 xícara de óleo;
- 1 xícara de leite;
- 1 xícara de água;
- 2 xícaras de farinha de trigo;
- 50 g de queijo parmesão ralado;
- 1 pitada de sal;
- 1/2 colher (sopa) de fermento em pó;
- Recheio a gosto.
Modo de preparo
- No liquidificador, coloque os ovos, o óleo, a água e o leite.
- Em seguida, acrescente o parmesão ralado e o sal.
- Bata bem e, aos poucos, adicione a farinha de trigo.
- Por último, misture o fermento e reserve.
- Para o recheio, corte o queijo, o presunto e o tomate em cubos, misture bem e adicione o milho ou outros ingredientes de sua preferência.
- Unte uma forma com óleo e farinha de trigo, despeje a massa e adicione o recheio.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 50 minutos.
- Sirva como preferir e aproveite!
