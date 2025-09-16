Torta salgada de liquidificador: veja como fazer receita rápida

Essa torta salgada é a escolha ideal - Foto: Reprodução| Freepik

Essa receita é perfeita para você que deseja impressionar no almoço de família com um prato leve, prático e que fica pronto em poucos minutos. A torta salgada é a escolha ideal!

Ensinada pelo canal Frigideira com Tampa Juliana Reis, essa torta salgada feita no liquidificador leva poucos ingredientes e conquista pelo sabor. Rápida, fácil e irresistível, vai deixar todo mundo pedindo mais.

Confira receita de Torta Salgada

Ingredientes

3 ovos;

1/2 xícara de óleo;

1 xícara de leite;

1 xícara de água;

2 xícaras de farinha de trigo;

50 g de queijo parmesão ralado;

1 pitada de sal;

1/2 colher (sopa) de fermento em pó;

Recheio a gosto.

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o óleo, a água e o leite.

Em seguida, acrescente o parmesão ralado e o sal.

Bata bem e, aos poucos, adicione a farinha de trigo.

Por último, misture o fermento e reserve.

Para o recheio, corte o queijo, o presunto e o tomate em cubos, misture bem e adicione o milho ou outros ingredientes de sua preferência.

Unte uma forma com óleo e farinha de trigo, despeje a massa e adicione o recheio.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 50 minutos.

Sirva como preferir e aproveite!

