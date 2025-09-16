Menu
SABOR

Torta salgada de liquidificador: veja como fazer receita rápida

Essa receita é o segredo para a torta perfeita

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/09/2025 - 18:59 h
Essa torta salgada é a escolha ideal
Essa torta salgada é a escolha ideal

Essa receita é perfeita para você que deseja impressionar no almoço de família com um prato leve, prático e que fica pronto em poucos minutos. A torta salgada é a escolha ideal!

Ensinada pelo canal Frigideira com Tampa Juliana Reis, essa torta salgada feita no liquidificador leva poucos ingredientes e conquista pelo sabor. Rápida, fácil e irresistível, vai deixar todo mundo pedindo mais.

Confira receita de Torta Salgada

Ingredientes

  • 3 ovos;
  • 1/2 xícara de óleo;
  • 1 xícara de leite;
  • 1 xícara de água;
  • 2 xícaras de farinha de trigo;
  • 50 g de queijo parmesão ralado;
  • 1 pitada de sal;
  • 1/2 colher (sopa) de fermento em pó;
  • Recheio a gosto.

Modo de preparo

  • No liquidificador, coloque os ovos, o óleo, a água e o leite.
  • Em seguida, acrescente o parmesão ralado e o sal.
  • Bata bem e, aos poucos, adicione a farinha de trigo.
  • Por último, misture o fermento e reserve.
  • Para o recheio, corte o queijo, o presunto e o tomate em cubos, misture bem e adicione o milho ou outros ingredientes de sua preferência.
  • Unte uma forma com óleo e farinha de trigo, despeje a massa e adicione o recheio.
  • Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 50 minutos.
  • Sirva como preferir e aproveite!

