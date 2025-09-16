GASTRONOMIA
Pastel de sanduicheira: crocante, barato e pronto em 5 minutos
Simples, rápido e crocante: pastel de sanduicheira leva só três ingredientes e fica pronto em 5 minutos
Por Iarla Queiroz
Na correria do dia a dia, toda receita prática vira aliada. E esse pastel de sanduicheira é exatamente isso: simples, rápido e crocante. Feito com apenas três ingredientes básicos, ele pode ser recheado do jeito que você preferir e fica pronto em apenas cinco minutos.
A receita viralizou no canal Jack Dicas e Receitas, que já soma mais de 1 milhão de inscritos. O segredo está na massa fácil, que ganha textura crocante na sanduicheira, dispensando óleo ou fritura tradicional.
Ingredientes
- 1 ovo
- 3 colheres de farinha de trigo
- 1 fatia de queijo mussarela
- 3 colheres de água
- Sal a gosto
Leia Também:
Modo de preparo
- Bata bem o ovo em um recipiente;
- Acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture;
- Pique a fatia de queijo e adicione à massa;
- Se necessário, ajuste o ponto com água e sal;
- Unte a sanduicheira, coloque a massa e deixe dourar por cerca de 5 minutos.
Pronto! Depois é só abrir e rechear como quiser — pode ser doce, salgado, ou até os dois. É uma opção rápida, econômica e perfeita para matar a fome sem complicação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes