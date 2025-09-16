Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Pastel de sanduicheira: crocante, barato e pronto em 5 minutos

Simples, rápido e crocante: pastel de sanduicheira leva só três ingredientes e fica pronto em 5 minutos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

16/09/2025 - 17:17 h



Na correria do dia a dia, toda receita prática vira aliada. E esse pastel de sanduicheira é exatamente isso: simples, rápido e crocante. Feito com apenas três ingredientes básicos, ele pode ser recheado do jeito que você preferir e fica pronto em apenas cinco minutos.

A receita viralizou no canal Jack Dicas e Receitas, que já soma mais de 1 milhão de inscritos. O segredo está na massa fácil, que ganha textura crocante na sanduicheira, dispensando óleo ou fritura tradicional.

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 3 colheres de farinha de trigo
  • 1 fatia de queijo mussarela
  • 3 colheres de água
  • Sal a gosto

Modo de preparo

  • Bata bem o ovo em um recipiente;
  • Acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture;
  • Pique a fatia de queijo e adicione à massa;
  • Se necessário, ajuste o ponto com água e sal;
  • Unte a sanduicheira, coloque a massa e deixe dourar por cerca de 5 minutos.
receita prática para a correria do dia a dia: simples, rápido e crocante.
receita prática para a correria do dia a dia: simples, rápido e crocante. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Pronto! Depois é só abrir e rechear como quiser — pode ser doce, salgado, ou até os dois. É uma opção rápida, econômica e perfeita para matar a fome sem complicação.

