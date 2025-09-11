Menu
GASTRONOMIA
BRASIL NO TOPO

Seis pizzarias brasileiras entram no ranking das 100 melhores do mundo

Pizzaria alcança a melhor posição já conquistada por uma brasileira no ranking mundial

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/09/2025 - 19:02 h
Em São Paulo, cinco delas estão no ranking, e uma fica no Rio de Janeiro
Você sabia que o Brasil está entre os países com as melhores pizzas do mundo? Seis pizzarias brasileiras estão entre as 100 melhores do mundo, segundo o prêmio 50 Top Pizza World 2025, divulgado nesta última segunda-feira, 8.

Em São Paulo, cinco delas estão no ranking, e uma fica no Rio de Janeiro. A pizzaria brasileira Leggera Pizza Napoletana conquistou o terceiro lugar, a melhor posição já alcançada por uma pizzaria do país.

O chef André Guidon comanda o estabelecimento, que foi fundado em 2013 e, neste ano, foi eleito uma das melhores da América Latina.

Leia Também:

Bar em Salvador faz promoção de cerveja para celebrar condenação de Bolsonaro
Bolo murchou? Entenda o que deu errado na sua receita
Salvador ganha rota gastronômica com harmonização de cerveja e pratos

Além da Leggera, outras pizzarias brasileiras também aparecem no ranking: a Ferro e Farinha, do Rio de Janeiro, na 31ª colocação; em São Paulo, a Pizza da Mooca e o QT Pizza Bar, que dividiram o 36º lugar; a Única Pizzeria, em 50º; e a Veridiana, na 96ª posição.

Confira as 10 melhores pizzarias do mundo

  1. Una Pizza Napoletana – Nova York, Estados Unidos; I Masanielli: Francesco Martucci – Caserta, Itália
  2. The Pizza Bar on 38th -Tóquio, Japão
  3. Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasil
  4. Confine – Milão, Itália; Diego Vitagliano Pizzeria – Nápoles, Itália
  5. Napoli on the Road – Londres, Inglaterra
  6. Seu Pizza Illuminati – Roma, Itália
  7. I Tigli – San Bonifacio, Itália
  8. Baldoria – Madri, Espanha
  9. Pizzeria Sei – Los Angeles, Estados Unidos
  10. Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, Estados Unidos

Ver todas

