Seis pizzarias brasileiras entram no ranking das 100 melhores do mundo
Pizzaria alcança a melhor posição já conquistada por uma brasileira no ranking mundial
Você sabia que o Brasil está entre os países com as melhores pizzas do mundo? Seis pizzarias brasileiras estão entre as 100 melhores do mundo, segundo o prêmio 50 Top Pizza World 2025, divulgado nesta última segunda-feira, 8.
Em São Paulo, cinco delas estão no ranking, e uma fica no Rio de Janeiro. A pizzaria brasileira Leggera Pizza Napoletana conquistou o terceiro lugar, a melhor posição já alcançada por uma pizzaria do país.
O chef André Guidon comanda o estabelecimento, que foi fundado em 2013 e, neste ano, foi eleito uma das melhores da América Latina.
Além da Leggera, outras pizzarias brasileiras também aparecem no ranking: a Ferro e Farinha, do Rio de Janeiro, na 31ª colocação; em São Paulo, a Pizza da Mooca e o QT Pizza Bar, que dividiram o 36º lugar; a Única Pizzeria, em 50º; e a Veridiana, na 96ª posição.
Confira as 10 melhores pizzarias do mundo
- Una Pizza Napoletana – Nova York, Estados Unidos; I Masanielli: Francesco Martucci – Caserta, Itália
- The Pizza Bar on 38th -Tóquio, Japão
- Leggera Pizza Napoletana – São Paulo, Brasil
- Confine – Milão, Itália; Diego Vitagliano Pizzeria – Nápoles, Itália
- Napoli on the Road – Londres, Inglaterra
- Seu Pizza Illuminati – Roma, Itália
- I Tigli – San Bonifacio, Itália
- Baldoria – Madri, Espanha
- Pizzeria Sei – Los Angeles, Estados Unidos
- Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, Estados Unidos
