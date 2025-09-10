INÉDITO
Salvador ganha rota gastronômica com harmonização de cerveja e pratos
Iniciativa celebra a cultura boêmia da capital baiana, unindo 16 bares tradicionais em uma experiência de sabor e socialização
Por Jair Mendonça Jr
Os amantes da boa gastronomia e da cerveja terão um motivo extra para celebrar a cultura boêmia de Salvador. A Brahma, marca da Ambev, anuncia o lançamento do "Guia de Bares Brahma", uma rota inédita de estabelecimentos que promete harmonizar pratos clássicos com chopp ou cerveja.
A iniciativa, que conta com a parceria da Academia da Cerveja, acontece de 15 de setembro a 15 de outubro.
O bar é o cenário perfeito para viver e compartilhar esses momentos, e é nesse espaço que a gente entende, de verdade, o papel da nossa cerveja, que é socializar
Ao todo, 16 bares tradicionais e queridos pelo público soteropolitano foram selecionados para fazer parte do roteiro. Entre os nomes confirmados estão casas icônicas como Pirambeira, Mimi Churrasco, Astro e Confraria do França, que irão oferecer cardápios exclusivos com combinações pensadas para realçar o sabor das cervejas Brahma.
Anna Paula Alves, diretora de categoria cervejeira da Ambev, destacou o propósito da ação.
"Mais do que uma bebida, a cerveja ocupa um lugar de conexão, nos sorrisos entre amigos e nos encontros que fazem parte da nossa história. O bar é o cenário perfeito para viver e compartilhar esses momentos, e é nesse espaço que a gente entende, de verdade, o papel da nossa cerveja, que é socializar", afirmou.
A proposta do Guia de Bares Brahma é reforçar a conexão da marca com a essência dos bares como ponto de encontro e celebração. Para que o público possa explorar a rota completa, a lista detalhada dos bares participantes estará disponível a partir do dia 15 de setembro no site oficial www.guiadebares.com e no perfil do Instagram @_guiadebares.
