Bar em Salvador faz promoção de cerveja para celebrar condenação de Bolsonaro

Bares e restaurantes aproveitaram a condenação para lançar promoções - Foto: Reprodução| Freepik

Após a formação de maioria na votação que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta quinta-feira, 11, as redes sociais foram à loucura.

Em Salvador, um bar aproveitou o hype da decisão para lançar promoções. O Velho Espanha, nos Barris, conhecido por envolver temas políticos em suas divulgações, anunciou a festa “Condenação de Bolsonaro”, com a cerveja Amstel a R$ 13, além de garantir muita música e samba-reggae.

“Por todos os absurdos a que nossa nação foi submetida. Por cada um deles. Pelo machado de Xangô. Por ser uma questão de Justiça... vamos celebrar!”, escreveu o bar em postagem nas redes sociais.

Repercussão online

Nas redes, inúmeros internautas brincaram com a possibilidade de sair para beber após a condenação do ex-presidente.

“Já tô bêbado”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Eu nem ia beber hoje, mas o Bolsonaro foi condenado”. Um terceiro reforçou, em tom de brincadeira: “Eu nem ia beber hoje, mas o Bolsonaro foi condenado”.