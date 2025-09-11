Menu
GASTRONOMIA
NO HYPE

Bar em Salvador faz promoção de cerveja para celebrar condenação de Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado na tarde desta quinta-feira, 11

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/09/2025 - 17:09 h | Atualizada em 11/09/2025 - 17:38
Bares e restaurantes aproveitaram a condenação para lançar promoções

Após a formação de maioria na votação que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta quinta-feira, 11, as redes sociais foram à loucura.

Em Salvador, um bar aproveitou o hype da decisão para lançar promoções. O Velho Espanha, nos Barris, conhecido por envolver temas políticos em suas divulgações, anunciou a festa “Condenação de Bolsonaro”, com a cerveja Amstel a R$ 13, além de garantir muita música e samba-reggae.

“Por todos os absurdos a que nossa nação foi submetida. Por cada um deles. Pelo machado de Xangô. Por ser uma questão de Justiça... vamos celebrar!”, escreveu o bar em postagem nas redes sociais.

Repercussão online

Nas redes, inúmeros internautas brincaram com a possibilidade de sair para beber após a condenação do ex-presidente.

“Já tô bêbado”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Eu nem ia beber hoje, mas o Bolsonaro foi condenado”. Um terceiro reforçou, em tom de brincadeira: “Eu nem ia beber hoje, mas o Bolsonaro foi condenado”.

