Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CULINÁRIA

Bolo murchou? Entenda o que deu errado na sua receita

Veja os principais motivos e algumas dicas para evitar

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/09/2025 - 19:12 h
Confira erros comuns que fazem o bolo murchar
Confira erros comuns que fazem o bolo murchar -

Já aconteceu de você preparar um bolo com tanto carinho e, ao final, ele murchar? É frustrante quando o doce não sai fofinho e gostoso, como planejado.

Se isso acontece com frequência, pequenos erros durante o preparo podem ser os culpados. Confira os principais motivos e algumas dicas para evitar que isso aconteça.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Salvador ganha rota gastronômica com harmonização de cerveja e pratos
Sem farinha e leite: bolo de cenoura de liquidificador é feito em 4 passos
Batata sobrando? Essa receita rápida vai salvar seu almoço ou jantar

Erros comuns que fazem o bolo murchar

  • Não preaquecer o forno

Esta etapa é fundamental para que o bolo cresça de forma uniforme. Um forno frio ou com temperatura instável pode comprometer o resultado.

  • Abrir o forno durante o cozimento

A entrada de ar frio interrompe o crescimento da massa, deixando o bolo mais baixo.

Dicas úteis para um bolo perfeito

  • Retire os ingredientes da geladeira com antecedência para que fiquem em temperatura ambiente.
  • Prefira sempre ingredientes frescos e de qualidade.
  • Verifique a validade dos produtos antes de usar.
  • Adicione o fermento por último: isso garante a reação química correta e um bolo maior e mais fofinho.

Seguindo essas dicas simples, seu bolo tem muito mais chances de sair perfeito: alto, fofinho e delicioso!

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolo receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confira erros comuns que fazem o bolo murchar
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Confira erros comuns que fazem o bolo murchar
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Confira erros comuns que fazem o bolo murchar
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia
Play

Uol Debate: chefs e empresários discutem futuro dos restaurantes pós-pandemia

x