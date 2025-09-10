Bolo murchou? Entenda o que deu errado na sua receita

Confira erros comuns que fazem o bolo murchar - Foto: Reprodução | Freepik

Já aconteceu de você preparar um bolo com tanto carinho e, ao final, ele murchar? É frustrante quando o doce não sai fofinho e gostoso, como planejado.

Se isso acontece com frequência, pequenos erros durante o preparo podem ser os culpados. Confira os principais motivos e algumas dicas para evitar que isso aconteça.

Erros comuns que fazem o bolo murchar

Não preaquecer o forno

Esta etapa é fundamental para que o bolo cresça de forma uniforme. Um forno frio ou com temperatura instável pode comprometer o resultado.

Abrir o forno durante o cozimento

A entrada de ar frio interrompe o crescimento da massa, deixando o bolo mais baixo.

Dicas úteis para um bolo perfeito

Retire os ingredientes da geladeira com antecedência para que fiquem em temperatura ambiente.

Prefira sempre ingredientes frescos e de qualidade.

Verifique a validade dos produtos antes de usar.

Adicione o fermento por último: isso garante a reação química correta e um bolo maior e mais fofinho.

Seguindo essas dicas simples, seu bolo tem muito mais chances de sair perfeito: alto, fofinho e delicioso!