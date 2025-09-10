CULINÁRIA
Bolo murchou? Entenda o que deu errado na sua receita
Veja os principais motivos e algumas dicas para evitar
Já aconteceu de você preparar um bolo com tanto carinho e, ao final, ele murchar? É frustrante quando o doce não sai fofinho e gostoso, como planejado.
Se isso acontece com frequência, pequenos erros durante o preparo podem ser os culpados. Confira os principais motivos e algumas dicas para evitar que isso aconteça.
Erros comuns que fazem o bolo murchar
- Não preaquecer o forno
Esta etapa é fundamental para que o bolo cresça de forma uniforme. Um forno frio ou com temperatura instável pode comprometer o resultado.
- Abrir o forno durante o cozimento
A entrada de ar frio interrompe o crescimento da massa, deixando o bolo mais baixo.
Dicas úteis para um bolo perfeito
- Retire os ingredientes da geladeira com antecedência para que fiquem em temperatura ambiente.
- Prefira sempre ingredientes frescos e de qualidade.
- Verifique a validade dos produtos antes de usar.
- Adicione o fermento por último: isso garante a reação química correta e um bolo maior e mais fofinho.
Seguindo essas dicas simples, seu bolo tem muito mais chances de sair perfeito: alto, fofinho e delicioso!
