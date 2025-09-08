Sem farinha e leite: bolo de cenoura de liquidificador é feito em 4 passos

Bolo de cenoura simples é prático e saboroso - Foto: Reprodução | YouTube

Pode não parecer, mas é possível preparar um bolo de cenoura fofinho sem usar farinha de trigo nem leite. A receita prática é feita no liquidificador e leva apenas alguns ingredientes simples, perfeitos para quem busca uma alternativa mais leve ou tem restrições alimentares.

Além disso, o bolo fica pronto rapidamente e é ideal para o café da manhã ou lanche da tarde.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A receita foi ensinada no canal Da Terra, que já reúne mais de um milhão de seguidores. O preparo é simples e não exige experiência na cozinha.

Receita de bolo de cenoura sem farinha

Ingredientes

1 cenoura média (no máximo 200g)

1/2 xícara de óleo (120ml)

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de água (se necessário)

3 ovos

1 pitada de sal

2 xícaras de fubá fino (300g)

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

Descasque a cenoura, corte em pedaços e leve ao liquidificador com o óleo e o açúcar. Bata em velocidade alta por cerca de dois minutos. Acrescente a água, os ovos, o sal, o fubá e o fermento. Bata até formar uma massa homogênea. Despeje a mistura em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.

O resultado é um bolo macio, saboroso e com massa fofinha, que pode ser servido puro ou com cobertura de sua preferência.