GASTRONOMIA
Sem farinha e leite: bolo de cenoura de liquidificador é feito em 4 passos
Doce fica pronto rapidamente e é ideal para o café da manhã ou lanche
Por Luiz Almeida
Pode não parecer, mas é possível preparar um bolo de cenoura fofinho sem usar farinha de trigo nem leite. A receita prática é feita no liquidificador e leva apenas alguns ingredientes simples, perfeitos para quem busca uma alternativa mais leve ou tem restrições alimentares.
Além disso, o bolo fica pronto rapidamente e é ideal para o café da manhã ou lanche da tarde.
A receita foi ensinada no canal Da Terra, que já reúne mais de um milhão de seguidores. O preparo é simples e não exige experiência na cozinha.
Receita de bolo de cenoura sem farinha
Ingredientes
- 1 cenoura média (no máximo 200g)
- 1/2 xícara de óleo (120ml)
- 1 xícara de açúcar
- 1/2 xícara de água (se necessário)
- 3 ovos
- 1 pitada de sal
- 2 xícaras de fubá fino (300g)
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
Modo de preparo
- Descasque a cenoura, corte em pedaços e leve ao liquidificador com o óleo e o açúcar. Bata em velocidade alta por cerca de dois minutos.
- Acrescente a água, os ovos, o sal, o fubá e o fermento. Bata até formar uma massa homogênea.
- Despeje a mistura em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 40 minutos.
- Retire do forno, deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.
O resultado é um bolo macio, saboroso e com massa fofinha, que pode ser servido puro ou com cobertura de sua preferência.
