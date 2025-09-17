Mais do que café: o grão que promete energia, saúde e vitalidade

Café de cevada - Foto: Freepik

Pedir um café pela manhã já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas uma alternativa tem chamado atenção de quem busca mais do que sabor: o café de cevada. Conhecido por muitos como o “elixir da longevidade”, ele não só agrada ao paladar, como também oferece benefícios nutricionais surpreendentes, tornando-se uma escolha inteligente para começar o dia com energia e cuidado com o corpo.

Historicamente, bebidas à base de outros grãos surgiram como substitutos do café quando o grão tradicional se tornava caro ou escasso. Hoje, essa prática se transformou em uma opção consciente, impulsionada por estudos que destacam os efeitos positivos desses “cafés alternativos” na saúde.

Por que a cevada é perfeita para o café?

A cevada, cereal conhecido por ser ingrediente principal da cerveja, revela um potencial inesperado quando torrada e moída com cuidado. O resultado é uma bebida de coloração escura, com espuma convidativa, que pode facilmente ser confundida com o café tradicional.

Mas a cevada traz algo a mais: seu sabor é ligeiramente adocicado, com notas de nozes, oferecendo uma experiência sensorial diferente do amargor típico do café. Além do pó tradicional, existem versões solúveis, que permitem preparo rápido sem perder sabor ou benefícios nutricionais — perfeita para os dias corridos.

Um superalimento em cada xícara



O café de cevada mantém a casca do grão, preservando fibras, antioxidantes, carboidratos complexos e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes contribuem para o bem-estar geral, auxiliam no funcionamento do intestino e ajudam no controle do colesterol, protegendo o sistema cardiovascular.

Minerais como selênio e magnésio também se destacam: essenciais para saúde óssea, produção de energia muscular e disposição ao longo do dia. Somados aos antioxidantes que combatem radicais livres, o café de cevada se configura como uma bebida nutritiva para quem busca longevidade e vitalidade.

Cafeína e cortisol: a hora certa para cada café

Um dos grandes diferenciais do café de cevada é a ausência de cafeína. Embora possa parecer desvantagem, pesquisas sugerem que evitar cafeína logo cedo pode ser mais benéfico para o organismo.

Segundo Steven Miller, pós-doutorando em ciências da saúde da Universidade de Bethesda (EUA), o corpo experimenta um pico natural de cortisol entre 8h e 9h da manhã — o hormônio que nos desperta. Consumir cafeína nesse período pode criar um “conflito”, reduzindo a eficácia de ambos e aumentando a tolerância à substância ao longo do tempo.

Por isso, o café de cevada, descafeinado naturalmente, é ideal para esse horário, preservando o ciclo natural de energia do corpo e deixando a cafeína para momentos mais estratégicos, após as 10h.