SAÚDE

Café com leite: qual dose é saudável? especialistas esclarecem

Crianças devem evitar porque pode afetar o sono

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 8:58 h | Atualizada em 17/09/2025 - 10:47
Barista servindo um café com leite (ilustração)
Barista servindo um café com leite (ilustração) -

O café com leite é uma bebida bastante consumida pelos brasileiros, mas o seu uso ainda deixam algumas dúvidas sobre se é uma mistura saudável e qual dose é recomendada. A médica gastroenterologista Louise Verdolin, em entrevista à CNN, disse que a bebida é saudável desde que seja consumida com moderação e sem excesso de açúcar.

“O consumo moderado de café está associado a menor risco de mortalidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, acidente vascular cerebral, declínio cognitivo e alguns tipos de câncer, independentemente de ser com ou sem cafeína, e mesmo quando adicionado ao leite”, alertou a médica.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar dos benefícios, não há consenso na comunidade acadêmica sobre a dose que os adultos devem consumir. Para a médica, metade de café e metade leite pode ser um opção ou dois terços de café e um terço de leite para privilegiar os antioxidantes ou o contrário para priorizar cálcio e proteínas

O público que deve evitar a bebida são as pessoas com intolerância à lactose, além dos alérgicos ao leite. Crianças e gestantes também merecem cuidado. A cafeína pode afetar o sono e irritabilidade das crianças, além de impactar o desenvolvimento neurológico. Para grávidas, o limite é de até 200 mg de cafeína por dia, o equivalente a duas xícaras de café coado.

Pacientes com gastrite ou refluxo podem sentir agravamento dos sintomas, já que o café relaxa o esfíncter esofágico, facilitando o retorno do ácido do estômago.

Leia Também:

Conheça o chá que diminui o açúcar no sangue e digere gorduras
Anvisa proíbe suplemento que promete curar diabetes
Médicos estão preocupados com pornografia e masturbação excessiva

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

