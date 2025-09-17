Café com leite: qual dose é saudável? especialistas esclarecem

Barista servindo um café com leite (ilustração) - Foto: Reprodução | Freepik

O café com leite é uma bebida bastante consumida pelos brasileiros, mas o seu uso ainda deixam algumas dúvidas sobre se é uma mistura saudável e qual dose é recomendada. A médica gastroenterologista Louise Verdolin, em entrevista à CNN, disse que a bebida é saudável desde que seja consumida com moderação e sem excesso de açúcar.

“O consumo moderado de café está associado a menor risco de mortalidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, acidente vascular cerebral, declínio cognitivo e alguns tipos de câncer, independentemente de ser com ou sem cafeína, e mesmo quando adicionado ao leite”, alertou a médica.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar dos benefícios, não há consenso na comunidade acadêmica sobre a dose que os adultos devem consumir. Para a médica, metade de café e metade leite pode ser um opção ou dois terços de café e um terço de leite para privilegiar os antioxidantes ou o contrário para priorizar cálcio e proteínas

O público que deve evitar a bebida são as pessoas com intolerância à lactose, além dos alérgicos ao leite. Crianças e gestantes também merecem cuidado. A cafeína pode afetar o sono e irritabilidade das crianças, além de impactar o desenvolvimento neurológico. Para grávidas, o limite é de até 200 mg de cafeína por dia, o equivalente a duas xícaras de café coado.

Pacientes com gastrite ou refluxo podem sentir agravamento dos sintomas, já que o café relaxa o esfíncter esofágico, facilitando o retorno do ácido do estômago.