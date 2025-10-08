Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA

Até preguiçoso faz: aprenda preparar doce saboroso com apenas 2 ingredientes

Doce fica pronto em minutos e não precisa de fogão

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/10/2025 - 9:56 h
Receita de sobremesa
Receita de sobremesa -

Agora não tem mais desculpas para não fazer um docinho para a sobremesa ou lanche. Essa receita que leva apenas dois ingredientes é ideal para quem tem preguiça ou prefere não se arriscar com coisas muito elaboradas na cozinha.

O destaque da vez é o quadradinho de doce de leite, que dispensa o fogão, a batedeira e fica pronto em poucos minutos. E pode até ser preparado com a participação de crianças.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A receita foi compartilhada pela criadora de conteúdo do canal Dika da Naka. Ela conseguiu transformar leite em pó e doce de leite em uma sobremesa saborosa e viciante.

Leia Também:

Esse bolo de laranja sem farinha e sem açúcar é perfeito para você
Panqueca sem farinha em 2 minutos: receita com só 2 ingredientes é fácil de fazer
Rápido e prático: aprenda fazer pão saudável e proteico na frigideira

Ingredientes:

  • 400g de leite em pó
  • 400g de doce de leite cremoso

Modo de preparo:

Primeiro, é só misturar os dois ingredientes até formar uma massa homogênea. Em seguida, basta modelar do jeito que quiser e cortar em quadradinhos. Depois, é só servir e pronto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Receita de sobremesa
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Receita de sobremesa
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Receita de sobremesa
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Receita de sobremesa
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

x