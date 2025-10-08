RECEITA
Até preguiçoso faz: aprenda preparar doce saboroso com apenas 2 ingredientes
Doce fica pronto em minutos e não precisa de fogão
Por Edvaldo Sales
Agora não tem mais desculpas para não fazer um docinho para a sobremesa ou lanche. Essa receita que leva apenas dois ingredientes é ideal para quem tem preguiça ou prefere não se arriscar com coisas muito elaboradas na cozinha.
O destaque da vez é o quadradinho de doce de leite, que dispensa o fogão, a batedeira e fica pronto em poucos minutos. E pode até ser preparado com a participação de crianças.
A receita foi compartilhada pela criadora de conteúdo do canal Dika da Naka. Ela conseguiu transformar leite em pó e doce de leite em uma sobremesa saborosa e viciante.
Leia Também:
Ingredientes:
- 400g de leite em pó
- 400g de doce de leite cremoso
Modo de preparo:
Primeiro, é só misturar os dois ingredientes até formar uma massa homogênea. Em seguida, basta modelar do jeito que quiser e cortar em quadradinhos. Depois, é só servir e pronto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes