Até preguiçoso faz: aprenda preparar doce saboroso com apenas 2 ingredientes

Receita de sobremesa - Foto: Reprodução | YouTube

Agora não tem mais desculpas para não fazer um docinho para a sobremesa ou lanche. Essa receita que leva apenas dois ingredientes é ideal para quem tem preguiça ou prefere não se arriscar com coisas muito elaboradas na cozinha.

O destaque da vez é o quadradinho de doce de leite, que dispensa o fogão, a batedeira e fica pronto em poucos minutos. E pode até ser preparado com a participação de crianças.

A receita foi compartilhada pela criadora de conteúdo do canal Dika da Naka. Ela conseguiu transformar leite em pó e doce de leite em uma sobremesa saborosa e viciante.

Ingredientes:

400g de leite em pó

400g de doce de leite cremoso

Modo de preparo:

Primeiro, é só misturar os dois ingredientes até formar uma massa homogênea. Em seguida, basta modelar do jeito que quiser e cortar em quadradinhos. Depois, é só servir e pronto.