Rápido e prático: aprenda fazer pão saudável e proteico na frigideira

Receita de pão para o café da manhã - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ocafé da manhã é a principal refeição do dia. Por isso, é importante saber escolher os alimentos que vão estar na mesa nas primeiras horas do dia. E se tem uma coisa que não falha é o pão.

Para ficar ainda melhor — e mais saboroso —, tem receitas rápidas e práticas de pão que podem ser feitas em casa. Uma delas é a de um pão low carb proteico vegano.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A receita pode ser feita na frigideira e leva apenas alguns minutos para ficar pronta.

Aprenda fazer pão low carb proteico vegano:

Ingredientes

1/3 de xícara (chá) de farinha de grão-de-bico (compre a granel em loja de produtos naturais ou processe o grão cru depois de germinar e secar)

1 colher (chá) de farinha de linhaça dourada (a semente de linhaça triturada)

1 colher (chá) de polvilho doce

1 colher (chá) de psyllium (fibra que vai absorver a água e deixar o pão fofinho e macio, encontrada em loja de produtos naturais)

1 colher (chá) de azeite de oliva

Sal a gosto

1/3 de xícara (chá) de água

1 colher (café) de bicarbonato de sódio

1 colher (chá) de cremor de tártaro

1 colher (sopa) de vinagre (qualquer tipo)

Oleo de coco para untar

Modo de Preparo