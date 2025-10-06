Menu
GASTRONOMIA
SEM FORNO

Rápido e prático: aprenda fazer pão saudável e proteico na frigideira

Pão leva apenas alguns minutos para ficar pronto

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/10/2025 - 19:00 h
Receita de pão para o café da manhã
Receita de pão para o café da manhã -

Ocafé da manhã é a principal refeição do dia. Por isso, é importante saber escolher os alimentos que vão estar na mesa nas primeiras horas do dia. E se tem uma coisa que não falha é o pão.

Para ficar ainda melhor — e mais saboroso —, tem receitas rápidas e práticas de pão que podem ser feitas em casa. Uma delas é a de um pão low carb proteico vegano.

A receita pode ser feita na frigideira e leva apenas alguns minutos para ficar pronta.

Aprenda fazer pão low carb proteico vegano:

Ingredientes

  • 1/3 de xícara (chá) de farinha de grão-de-bico (compre a granel em loja de produtos naturais ou processe o grão cru depois de germinar e secar)
  • 1 colher (chá) de farinha de linhaça dourada (a semente de linhaça triturada)
  • 1 colher (chá) de polvilho doce
  • 1 colher (chá) de psyllium (fibra que vai absorver a água e deixar o pão fofinho e macio, encontrada em loja de produtos naturais)
  • 1 colher (chá) de azeite de oliva
  • Sal a gosto
  • 1/3 de xícara (chá) de água
  • 1 colher (café) de bicarbonato de sódio
  • 1 colher (chá) de cremor de tártaro
  • 1 colher (sopa) de vinagre (qualquer tipo)
  • Oleo de coco para untar

Modo de Preparo

  • 1. Misture os 7 primeiros ingredientes até ficar homogêneo.
  • 2. Acrescente o bicarbonato e o cremor de tártaro (combinação que substitui o fermento químico) e, em cima dos dois, despeje o vinagre (a reação vai oxigenar a massa, deixando-a leve e macia).
  • 3. Misture tudo novamente e despeje em frigideira antiaderente pequena untada com óleo de coco sobre fogo baixo.
  • 4. Tampe e deixe cozinhar por uns 2 minutos ou até ficar bem douradinho e firme (verifique com uma espátula).
  • 5. Vire, tampe e deixe por mais uns 2 minutos para dourar do outro lado.

Ver todas

