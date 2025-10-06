Menu
PRATICIDADE E SABOR

Só 3 ingredientes: aprenda fazer panqueca rápida, fácil e barata

Panqueca fica pronta em até 10 minutos

Por Edvaldo Sales

06/10/2025 - 9:43 h
Panqueca feita apenas com 3 ingredientes -

Praticidade e sabor. Esse é o combo que muitas pessoas buscam na hora de fazer suas refeições, principalmente quem tem uma rotina corrida e não consegue dedicar muitos minutos para fazer algo mais elaborado.

A boa notícia é que dá sim para fazer refeições boas e baratas, mesmo com pouco tempo. Um exemplo disso é uma panqueca feita apenas com 3 ingredientes e que fica pronta em até 10 minutos. E o melhor: tem fibra, carboidrato, proteína e gordura. O quarteto de uma dieta saudável.

Leia Também:

Só 4 ingredientes: aprenda sobremesa de morango rápida, fácil e cremosa
Almoço fácil, rápido e barato para o fim de semana: esse é o prato ideal
Sem frigideira: aprenda fazer ovo saboroso, mais rápido e fácil

Aprenda fazer panqueca rápida, fácil e barata:

Ingredientes:

  • 30g aveia (flocos, farelo ou farinha)
  • 1 ou 2 bananas (a quantidade é de acordo com preferência)
  • 2 Ovos

Para deixar a panqueca ainda mais proteica, é possível adicionar 30g whey protein.

Modo de preparo:

Primeiro, bata todos os ingredientes. Depois, separe e unte uma frigideira com manteiga ou azeite, esquente um pouco e depois jogue os ingredientes batidos com cuidado no recipiente. Em seguida, é importante virar a panqueca para cozinhar dos dois lados e pronto.

x