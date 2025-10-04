Almoço fácil, rápido e barato para o fim de semana: esse é o prato ideal

Essa torta de frango fica pronta em menos de 1 hora e rende até 15 porções - Foto: Foto gerada por IA

Quem busca praticidade na cozinha sabe que o liquidificador pode ser um grande aliado. A torta de frango de liquidificador é a prova disso: simples de preparar, saborosa e ideal para aquelealmoço rápido de fim de semana em família.

Com massa leve e fofinha, que ganha um toque especial de queijo parmesão, a torta é recheada com frango desfiado temperado, palmito, milho, ervilha, tomate, cebola e azeitonas. O resultado é um prato completo, cremoso e cheio de sabor, perfeito para servir acompanhado de uma salada fresca.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de ser uma receita versátil, ela fica pronta em menos de uma hora e rende até 15 porções. Ou seja: é prática, econômica e agrada a todos os paladares.

Ingredientes principais

Massa: leite, óleo, farinha de trigo, ovos, fermento, queijo parmesão ralado e orégano.

Recheio: peito de frango cozido e desfiado, palmito, milho, ervilha, molho de tomate, tomate fresco, cebola, azeitona e orégano.

Como preparar

Misture os ingredientes do recheio em uma tigela e reserve.

Bata os ingredientes da massa no liquidificador, deixando o fermento por último.

Em uma assadeira untada, despeje metade da massa, adicione o recheio e cubra com o restante da massa.

Polvilhe queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 40 minutos.

Quando sair do forno, basta esperar alguns minutos para desenformar e servir. Uma opção rápida, deliciosa e prática para o fim de semana!