GASTRONOMIA

Almoço fácil, rápido e barato para o fim de semana: esse é o prato ideal

Aprenda receita simples e deliciosa para surpreender no almoço de domingo

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

04/10/2025 - 9:43 h
Essa torta de frango fica pronta em menos de 1 hora e rende até 15 porções
Essa torta de frango fica pronta em menos de 1 hora e rende até 15 porções -

Quem busca praticidade na cozinha sabe que o liquidificador pode ser um grande aliado. A torta de frango de liquidificador é a prova disso: simples de preparar, saborosa e ideal para aquelealmoço rápido de fim de semana em família.

Com massa leve e fofinha, que ganha um toque especial de queijo parmesão, a torta é recheada com frango desfiado temperado, palmito, milho, ervilha, tomate, cebola e azeitonas. O resultado é um prato completo, cremoso e cheio de sabor, perfeito para servir acompanhado de uma salada fresca.

Além de ser uma receita versátil, ela fica pronta em menos de uma hora e rende até 15 porções. Ou seja: é prática, econômica e agrada a todos os paladares.

Ingredientes principais

Massa: leite, óleo, farinha de trigo, ovos, fermento, queijo parmesão ralado e orégano.

Recheio: peito de frango cozido e desfiado, palmito, milho, ervilha, molho de tomate, tomate fresco, cebola, azeitona e orégano.

Como preparar

Misture os ingredientes do recheio em uma tigela e reserve.

Bata os ingredientes da massa no liquidificador, deixando o fermento por último.

Em uma assadeira untada, despeje metade da massa, adicione o recheio e cubra com o restante da massa.

Polvilhe queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 40 minutos.

Quando sair do forno, basta esperar alguns minutos para desenformar e servir. Uma opção rápida, deliciosa e prática para o fim de semana!

