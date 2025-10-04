GASTRONOMIA
Almoço fácil, rápido e barato para o fim de semana: esse é o prato ideal
Aprenda receita simples e deliciosa para surpreender no almoço de domingo
Por Bianca Carneiro
Quem busca praticidade na cozinha sabe que o liquidificador pode ser um grande aliado. A torta de frango de liquidificador é a prova disso: simples de preparar, saborosa e ideal para aquelealmoço rápido de fim de semana em família.
Com massa leve e fofinha, que ganha um toque especial de queijo parmesão, a torta é recheada com frango desfiado temperado, palmito, milho, ervilha, tomate, cebola e azeitonas. O resultado é um prato completo, cremoso e cheio de sabor, perfeito para servir acompanhado de uma salada fresca.
Além de ser uma receita versátil, ela fica pronta em menos de uma hora e rende até 15 porções. Ou seja: é prática, econômica e agrada a todos os paladares.
Ingredientes principais
Massa: leite, óleo, farinha de trigo, ovos, fermento, queijo parmesão ralado e orégano.
Recheio: peito de frango cozido e desfiado, palmito, milho, ervilha, molho de tomate, tomate fresco, cebola, azeitona e orégano.
Como preparar
Misture os ingredientes do recheio em uma tigela e reserve.
Bata os ingredientes da massa no liquidificador, deixando o fermento por último.
Em uma assadeira untada, despeje metade da massa, adicione o recheio e cubra com o restante da massa.
Polvilhe queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 40 minutos.
Quando sair do forno, basta esperar alguns minutos para desenformar e servir. Uma opção rápida, deliciosa e prática para o fim de semana!
