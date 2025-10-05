Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA

Só 4 ingredientes: aprenda sobremesa de morango rápida, fácil e cremosa

Procurando um doce para domingo? Esta receita é perfeita para fechar o fim de semana com charme

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

05/10/2025 - 9:06 h
Verrine de morango é ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial
Verrine de morango é ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial -

Se a ideia é encerrar o fim de semana com um doce irresistível, esta verrine de morango é a escolha perfeita. Feita com apenas quatro ingredientes simples, a sobremesa é leve, cremosa e fica pronta em poucos minutos.

Ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial, o doce é montado em camadas e pode ser servido em taças, copos ou potinhos individuais.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de linda e refrescante, a verrine de morango é uma sobremesa econômica que conquista tanto pelo sabor quanto pela apresentação.

Ingredientes:

  • 500 ml de creme de leite fresco bem gelado
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 kg de morangos
  • 250 g de suspiro pronto

Leia Também:

Almoço fácil, rápido e barato para o fim de semana: esse é o prato ideal
Sem frigideira: aprenda fazer ovo saboroso, mais rápido e fácil
Cem anos de sabor e resistência: restaurante baiano resiste ao tempo

Modo de preparo:

  • Bata o creme de leite fresco com o açúcar na batedeira por cerca de 5 minutos, até atingir o ponto de chantilly.
  • Corte os morangos: se quiser um toque especial, faça em formato de coração.
  • Quebre os suspiros em pedaços médios.
  • Monte a verrine intercalando camadas de chantilly, suspiro e morangos.
  • Finalize com morangos por cima e um pedacinho de suspiro no centro.
  • Leve à geladeira até a hora de servir.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

receitas sobremesa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Verrine de morango é ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Verrine de morango é ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Verrine de morango é ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Verrine de morango é ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

x