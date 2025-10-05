Só 4 ingredientes: aprenda sobremesa de morango rápida, fácil e cremosa

Verrine de morango é ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial - Foto: Imagem gerada por IA

Se a ideia é encerrar o fim de semana com um doce irresistível, esta verrine de morango é a escolha perfeita. Feita com apenas quatro ingredientes simples, a sobremesa é leve, cremosa e fica pronta em poucos minutos.

Ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial, o doce é montado em camadas e pode ser servido em taças, copos ou potinhos individuais.

Além de linda e refrescante, a verrine de morango é uma sobremesa econômica que conquista tanto pelo sabor quanto pela apresentação.



Ingredientes:

500 ml de creme de leite fresco bem gelado

3 colheres de sopa de açúcar

1 kg de morangos

250 g de suspiro pronto

Modo de preparo: