Só 4 ingredientes: aprenda sobremesa de morango rápida, fácil e cremosa
Procurando um doce para domingo? Esta receita é perfeita para fechar o fim de semana com charme
Por Bianca Carneiro
Se a ideia é encerrar o fim de semana com um doce irresistível, esta verrine de morango é a escolha perfeita. Feita com apenas quatro ingredientes simples, a sobremesa é leve, cremosa e fica pronta em poucos minutos.
Ideal para o almoço de domingo, um jantar romântico ou até um café da tarde especial, o doce é montado em camadas e pode ser servido em taças, copos ou potinhos individuais.
Além de linda e refrescante, a verrine de morango é uma sobremesa econômica que conquista tanto pelo sabor quanto pela apresentação.
Ingredientes:
- 500 ml de creme de leite fresco bem gelado
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 kg de morangos
- 250 g de suspiro pronto
Modo de preparo:
- Bata o creme de leite fresco com o açúcar na batedeira por cerca de 5 minutos, até atingir o ponto de chantilly.
- Corte os morangos: se quiser um toque especial, faça em formato de coração.
- Quebre os suspiros em pedaços médios.
- Monte a verrine intercalando camadas de chantilly, suspiro e morangos.
- Finalize com morangos por cima e um pedacinho de suspiro no centro.
- Leve à geladeira até a hora de servir.
