Esse bolo de laranja sem farinha e sem açúcar é perfeito para você
Novo ingrediente faz toda a diferença na receita do bolo
Por Edvaldo Sales
Bolo laranja é uma opção de alimento que se destaca por sua versatilidade, pois serve para o café da manhã, para uma sobremesa e para um lanche da tarde. Mas o que poucas pessoas sabem é que dá para fazer receita sem alguns ingredientes que parecem indispensáveis, como a farinha de trigo e o açúcar branco.
Segundo o chef Ville Della Penna, que detalhou o preparo para o Metrópoles, o segredo está no arroz cru, que precisa ser hidratado antes de ser adicionado na receita, que ainda leva o suco de laranja, mel, azeite e cúrcuma.
Confira a receita completa:
Ingredientes:
- 3 xícaras de arroz cru hidratado em água (hidratar de véspera é o ideal)
- 200 ml (ou 1 copo americano) de suco de laranja
- 1 tampinha de fermento químico para bolo
- 1/2 xícara de mel
- 3 colheres de óleo de canola ou azeite
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de cúrcuma (para dar cor)
Modo de preparo:
1. Coloque o arroz cru em um recipiente e cubra com água no dia anterior. Deixe hidratar e depois descarte a água.
2. Em seguida, coloque o arroz no liquidificador junto com todos os ingredientes, menos o fermento.
3. Vá adicionando o suco de laranja aos poucos, para facilitar na hora de bater. O fermento entra por último, só para dar leveza à massa.
4. A textura ideal da massa é como um creme mais ralo. Despeje em uma forma untada com azeite ou óleo.
5. Pré-aqueça o forno a 200ºC (ou a air fryer a 180ºC) e asse até dourar.
6. Por fim, faça o teste do palito para confirmar o ponto.
