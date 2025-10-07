Menu
RECEITA

Esse bolo de laranja sem farinha e sem açúcar é perfeito para você

Novo ingrediente faz toda a diferença na receita do bolo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/10/2025 - 11:12 h
Bolo laranja
Bolo laranja -

Bolo laranja é uma opção de alimento que se destaca por sua versatilidade, pois serve para o café da manhã, para uma sobremesa e para um lanche da tarde. Mas o que poucas pessoas sabem é que dá para fazer receita sem alguns ingredientes que parecem indispensáveis, como a farinha de trigo e o açúcar branco.

Segundo o chef Ville Della Penna, que detalhou o preparo para o Metrópoles, o segredo está no arroz cru, que precisa ser hidratado antes de ser adicionado na receita, que ainda leva o suco de laranja, mel, azeite e cúrcuma.

Confira a receita completa:

Ingredientes:

  • 3 xícaras de arroz cru hidratado em água (hidratar de véspera é o ideal)
  • 200 ml (ou 1 copo americano) de suco de laranja
  • 1 tampinha de fermento químico para bolo
  • 1/2 xícara de mel
  • 3 colheres de óleo de canola ou azeite
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de cúrcuma (para dar cor)

Modo de preparo:

1. Coloque o arroz cru em um recipiente e cubra com água no dia anterior. Deixe hidratar e depois descarte a água.

2. Em seguida, coloque o arroz no liquidificador junto com todos os ingredientes, menos o fermento.

3. Vá adicionando o suco de laranja aos poucos, para facilitar na hora de bater. O fermento entra por último, só para dar leveza à massa.

4. A textura ideal da massa é como um creme mais ralo. Despeje em uma forma untada com azeite ou óleo.

5. Pré-aqueça o forno a 200ºC (ou a air fryer a 180ºC) e asse até dourar.

6. Por fim, faça o teste do palito para confirmar o ponto.

