Saboroso e fácil: aprenda a fazer brownie perfeito com 5 ingredientes
Brownie fácil de fazer, com casquinha crocante e macio por dentro, perfeito para os amantes de chocolate
Por Beatriz Santos
Se você é fã de chocolate, não há dúvida: o brownie é uma das sobremesas mais amadas pelos brasileiros. E o melhor, agora você pode preparar a versão simples, saborosa e crocante na sua própria casa, usando apenas cinco ingredientes.
Essa receita rápida e prática rende cerca de 10 porções e é perfeita para quem deseja um doce caseiro sem complicação. Com uma casquinha crocante por fora e maciez por dentro, esse brownie conquista desde o primeiro pedaço.
Em apenas meia hora, você terá um brownie irresistível, perfeito para lanche da tarde, sobremesa após o jantar ou simplesmente para se deliciar sozinho. Fácil, rápido e delicioso: um clássico que nunca sai de moda!
Ingredientes:
- 5 colheres de manteiga
- 3 ovos
- 3 xícaras de achocolatado
- 6 colheres de açúcar
- 12 colheres de farinha de trigo
Modo de preparo:
- Derreta a manteiga e reserve.
- Em uma tigela, misture os ovos e o açúcar até obter uma mistura homogênea.
- Acrescente a manteiga derretida à mistura de ovos e açúcar.
- Incorpore o achocolatado e a farinha de trigo, mexendo delicadamente.
- Unte uma forma com manteiga e achocolatado e despeje a massa.
- Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos.
Dicas para o brownie perfeito:
- Uma pitada de sal ajuda a realçar o sabor do chocolate.
- Misture a farinha delicadamente para não pesar a massa.
- Formas de metal aceleram o tempo de preparo, mas fique de olho para não assar demais.
