Saboroso e fácil: aprenda a fazer brownie perfeito com 5 ingredientes

Receita rápida e prática rende cerca de 10 porções da sobremesa - Foto: FreePik

Se você é fã de chocolate, não há dúvida: o brownie é uma das sobremesas mais amadas pelos brasileiros. E o melhor, agora você pode preparar a versão simples, saborosa e crocante na sua própria casa, usando apenas cinco ingredientes.

Essa receita rápida e prática rende cerca de 10 porções e é perfeita para quem deseja um doce caseiro sem complicação. Com uma casquinha crocante por fora e maciez por dentro, esse brownie conquista desde o primeiro pedaço.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em apenas meia hora, você terá um brownie irresistível, perfeito para lanche da tarde, sobremesa após o jantar ou simplesmente para se deliciar sozinho. Fácil, rápido e delicioso: um clássico que nunca sai de moda!



Ingredientes:

5 colheres de manteiga

3 ovos

3 xícaras de achocolatado

6 colheres de açúcar

12 colheres de farinha de trigo

Modo de preparo:

Derreta a manteiga e reserve.

Em uma tigela, misture os ovos e o açúcar até obter uma mistura homogênea.

Acrescente a manteiga derretida à mistura de ovos e açúcar.

Incorpore o achocolatado e a farinha de trigo, mexendo delicadamente.

Unte uma forma com manteiga e achocolatado e despeje a massa.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos.

Dicas para o brownie perfeito: