GASTRONOMIA
RECEITA

Saboroso e fácil: aprenda a fazer brownie perfeito com 5 ingredientes

Brownie fácil de fazer, com casquinha crocante e macio por dentro, perfeito para os amantes de chocolate

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

06/10/2025 - 12:33 h
Receita rápida e prática rende cerca de 10 porções da sobremesa
Receita rápida e prática rende cerca de 10 porções da sobremesa

Se você é fã de chocolate, não há dúvida: o brownie é uma das sobremesas mais amadas pelos brasileiros. E o melhor, agora você pode preparar a versão simples, saborosa e crocante na sua própria casa, usando apenas cinco ingredientes.

Essa receita rápida e prática rende cerca de 10 porções e é perfeita para quem deseja um doce caseiro sem complicação. Com uma casquinha crocante por fora e maciez por dentro, esse brownie conquista desde o primeiro pedaço.

Em apenas meia hora, você terá um brownie irresistível, perfeito para lanche da tarde, sobremesa após o jantar ou simplesmente para se deliciar sozinho. Fácil, rápido e delicioso: um clássico que nunca sai de moda!

Ingredientes:

  • 5 colheres de manteiga
  • 3 ovos
  • 3 xícaras de achocolatado
  • 6 colheres de açúcar
  • 12 colheres de farinha de trigo

Modo de preparo:

  • Derreta a manteiga e reserve.
  • Em uma tigela, misture os ovos e o açúcar até obter uma mistura homogênea.
  • Acrescente a manteiga derretida à mistura de ovos e açúcar.
  • Incorpore o achocolatado e a farinha de trigo, mexendo delicadamente.
  • Unte uma forma com manteiga e achocolatado e despeje a massa.
  • Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos.

Dicas para o brownie perfeito:

  • Uma pitada de sal ajuda a realçar o sabor do chocolate.
  • Misture a farinha delicadamente para não pesar a massa.
  • Formas de metal aceleram o tempo de preparo, mas fique de olho para não assar demais.

