Paraíso na Bahia recebe festival de alta gastronomia por 12 dias; veja programação

Paraíso baiano recebe chefs nacionais no Festival Sabores de Itacaré - Foto: Divulgação

Entre os dias 14 e 26 de outubro, Itacaré se transforma na capital da gastronomia baiana com a 11ª edição do Festival Sabores de Itacaré. O evento, que une alta gastronomia e street food, já é um dos mais aguardados do calendário turístico do paradisíaco município do sul da Bahia, lar de pouco mais de 27 mil habitantes.

Mais do que uma celebração dos sabores locais, o festival movimenta a economia regional e gera renda em diversos setores. “A geração de renda direta e indireta é a principal linha de crescimento econômico por meio do evento, que se consolida em sua 11ª edição. Esperamos um aumento entre 20% e 30% na taxa de ocupação hoteleira, além de impulsionar as vendas de produtos, artesanato e insumos nos estabelecimentos participantes”, destacou Marcos Souza, Secretário de Turismo de Itacaré.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O festival será dividido em duas etapas:

14 a 23 de outubro – Festival Gastronômico

24 a 26 de outubro – Feira Gastronômica e Cozinha Show

A edição mantém o espírito original do evento, com lançamentos de pratos promocionais em 24 restaurantes e 34 receitas inéditas, entre entradas, pratos principais, sobremesas, drinks e lanches, todas inspiradas no tema “Cacau e Chocolate”.

A programação inclui ainda a Feira Gastronômica e a Vila do Chocolate, com produtos da agricultura familiar, exposições, além de atrações musicais e culturais que prometem animar o público durante todo o período.

Cozinha Show e chefs de destaque nacional

| Foto: Divulgação

Um dos momentos mais aguardados é a Cozinha Show, que reunirá grandes nomes da gastronomia brasileira. Entre os convidados estão:

Lucas Corazza, apresentador e duas vezes eleito Melhor Confeiteiro do Ano pela revista Prazeres da Mesa;

Cadu Moura, destaque do reality Mestre do Sabor;

Mirian Rocha, mestre chocolatier e única sommelière de chocolate do Brasil.

Também participam Marly Katarina (Café com Cacau), Dani Façanha (Morro dos Navegantes), Chef Mia Carazoli (Restaurante Uçá – Hotel Aldeia do Mar), Thiára Novas (Mirante Marina), Suélio Nascimento (São José Beach Club), Nena (Txai Resort), Léia Tavares e Léa Batiston (Coco Pimenta Gastrobar) e Deia Lopes (Restaurante da Fazenda Dengo – Grupo Origem).

O evento contará ainda com a Cozinha Kids, comandada pelo palhaço Shampoo (Sorveteria Show de Bola) e pela chef Mia Carazoli (@verdeverdinho), promovendo a educação alimentar de forma lúdica e divertida.

Novidades e novo endereço

Após mais de uma década de sucesso, a edição de 2025 traz novidades. Uma delas é a mudança do local para a Praça das Mangueiras, ampliando a circulação e o contato com o trade turístico.

A curadoria volta às mãos do chef Júnior França (Restaurante Mandio – Hotel Resende Imperial), conhecido por valorizar a culinária regional e contemporânea.

Programação

De 15 a 26/10/2025 - venda dos pratos inscritos nos 24 estabelecimentos participantes do Festival

COZINHA SHOW

24 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

▪ 19:00 – Chef Marly Katarina (Café com Cacau)

Tema: Encantos Café com Cacau

▪ 20:00 – Chef Dani Façanha (Morro dos Navegantes)

Tema: Mini Burguer de catado de siri com chutney de cacau verde

▪ 21:00 – Chef Lucas Corazza (Confeiteiro e apresentador GNT)

Tema: Sablé Breton (tortinha de chocolate)

▪ 22:00 – Chef Thiára Novaes (Restaurante Mirante Marina)

Tema: Risoto de gorgonzola com costelinha de porco.

25 DE OUTUBRO – SÁBADO

▪ 19:00 – Chef Nena (Txai Resort)

Tema: Peixe com Mel de Cacau

▪ 20:00 – Chef Cadu Moura (Grupo Origem)

Apresentação do prato: Tagliata do Sol com Roti de Chocolate, pirão de queijo coalho e saladinha crocante de coentro.

▪ 21:00 – Chef Deia Lopes (Toca da Tapioca)

Tema: Terra e mar

▪ 22:00 – Chef Junior França (Curador)

Tema: Costela Imperial

​

26 DE OUTUBRO – DOMINGO

▪ 19:00 – Chef Léa Baptiston / Chef Léia Tavares (Coco Pimenta Gastrobar)

Tema: Do mar ao cacau.

▪ 20:00 – Chef Mia Pettinati (Aldeia do Mar)

Tema: Ceviche de cacau em água

▪ 21:00 – Chef Mirian Rocha – Sommeliere de chocolate, chocolatier

Tema: Chocolateria moderna - Cores, texturas e sabores

▪ 22:00 – Subchef Suélio Nascimento (São José Beach Club)

Tema: Peixe da Bahia

COZINHA KIDS

25 DE OUTUBRO – SÁBADO

16:30 – Chef Mia Carazoli (Verde Verdinho @verdeverdinho)

Tema: Comer Bem, Viver Bem

26 DE OUTUBRO – DOMINGO

16:30 – Palhaço Shampoo (Sorveteria Show de Bola)

Sorteio do prêmio dia 26/10/2025 no palco que será instalado na Praça da Mangueira, a partir das 23:00 mesmo horário da abertura do show musical

FEIRA GASTRONÔMICA (PRAÇA DA MANGUEIRA) – 24 a 26/10/25

* Feira Gastronômica - 24, 25 e 26/10 17h às 23h

* Apresentação Cultural - 24/10 após abertura, Vila do chocolate / cozinha show

* Apresentação Cultural - 25/10 18:00h Arrastão Cultural - saindo do Maré Alta

* Apresentação Cultural - 26/10 18:00h Arrastão Cultural - saindo do Maré Alta

* Atrações Musicais – 24/10 À 26/10 - 23:00h à 1h00

VILA DO CHOCOLATE

(AV. Pau Brasil - Estacionamento externo do Hotel Ecoporan)

24/10 de 18:00h às 23:00h

25 e 26/10/25 de 16:30h às 23:00h

FESTAS DOS CHEFS

15/10/25 (Quarta-Feira) às 19h ÀS Restaurante Uçá (Hotel Aldeia do Mar)

16/10/25 (Quinta-Feira) às 15h - Restaurante Mirantes Marina (Praia da Costa)

18/10/25 (Sábado) às 19h Restaurante Alamaim (Pituba)

19/10/25 (Domingo) às 19h – Maré Alta (Orla Marítima)

21/10/25 (Terça-feira) às 19h - Blue Ocean Chopp (Praia da Concha)

22/10/25 (Quarta-Feira) às 19h - Restaurante Mandio (Hotel Resende Imperial)

23/10/25 (Quinta-Feira) às 19h - Restaurante Sabores da Terra - Ecoporan Hotel

*Programação sujeita a alteração