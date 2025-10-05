IMPERDÍVEL
Paraíso na Bahia recebe festival de alta gastronomia por 12 dias; veja programação
Do cacau à culinária contemporânea, Itacaré será destino imperdível
Por Bianca Carneiro
Entre os dias 14 e 26 de outubro, Itacaré se transforma na capital da gastronomia baiana com a 11ª edição do Festival Sabores de Itacaré. O evento, que une alta gastronomia e street food, já é um dos mais aguardados do calendário turístico do paradisíaco município do sul da Bahia, lar de pouco mais de 27 mil habitantes.
Mais do que uma celebração dos sabores locais, o festival movimenta a economia regional e gera renda em diversos setores. “A geração de renda direta e indireta é a principal linha de crescimento econômico por meio do evento, que se consolida em sua 11ª edição. Esperamos um aumento entre 20% e 30% na taxa de ocupação hoteleira, além de impulsionar as vendas de produtos, artesanato e insumos nos estabelecimentos participantes”, destacou Marcos Souza, Secretário de Turismo de Itacaré.
O festival será dividido em duas etapas:
14 a 23 de outubro – Festival Gastronômico
24 a 26 de outubro – Feira Gastronômica e Cozinha Show
A edição mantém o espírito original do evento, com lançamentos de pratos promocionais em 24 restaurantes e 34 receitas inéditas, entre entradas, pratos principais, sobremesas, drinks e lanches, todas inspiradas no tema “Cacau e Chocolate”.
A programação inclui ainda a Feira Gastronômica e a Vila do Chocolate, com produtos da agricultura familiar, exposições, além de atrações musicais e culturais que prometem animar o público durante todo o período.
Cozinha Show e chefs de destaque nacional
Um dos momentos mais aguardados é a Cozinha Show, que reunirá grandes nomes da gastronomia brasileira. Entre os convidados estão:
Lucas Corazza, apresentador e duas vezes eleito Melhor Confeiteiro do Ano pela revista Prazeres da Mesa;
Cadu Moura, destaque do reality Mestre do Sabor;
Mirian Rocha, mestre chocolatier e única sommelière de chocolate do Brasil.
Também participam Marly Katarina (Café com Cacau), Dani Façanha (Morro dos Navegantes), Chef Mia Carazoli (Restaurante Uçá – Hotel Aldeia do Mar), Thiára Novas (Mirante Marina), Suélio Nascimento (São José Beach Club), Nena (Txai Resort), Léia Tavares e Léa Batiston (Coco Pimenta Gastrobar) e Deia Lopes (Restaurante da Fazenda Dengo – Grupo Origem).
O evento contará ainda com a Cozinha Kids, comandada pelo palhaço Shampoo (Sorveteria Show de Bola) e pela chef Mia Carazoli (@verdeverdinho), promovendo a educação alimentar de forma lúdica e divertida.
Novidades e novo endereço
Após mais de uma década de sucesso, a edição de 2025 traz novidades. Uma delas é a mudança do local para a Praça das Mangueiras, ampliando a circulação e o contato com o trade turístico.
A curadoria volta às mãos do chef Júnior França (Restaurante Mandio – Hotel Resende Imperial), conhecido por valorizar a culinária regional e contemporânea.
Programação
De 15 a 26/10/2025 - venda dos pratos inscritos nos 24 estabelecimentos participantes do Festival
COZINHA SHOW
24 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA
▪ 19:00 – Chef Marly Katarina (Café com Cacau)
Tema: Encantos Café com Cacau
▪ 20:00 – Chef Dani Façanha (Morro dos Navegantes)
Tema: Mini Burguer de catado de siri com chutney de cacau verde
▪ 21:00 – Chef Lucas Corazza (Confeiteiro e apresentador GNT)
Tema: Sablé Breton (tortinha de chocolate)
▪ 22:00 – Chef Thiára Novaes (Restaurante Mirante Marina)
Tema: Risoto de gorgonzola com costelinha de porco.
25 DE OUTUBRO – SÁBADO
▪ 19:00 – Chef Nena (Txai Resort)
Tema: Peixe com Mel de Cacau
▪ 20:00 – Chef Cadu Moura (Grupo Origem)
Apresentação do prato: Tagliata do Sol com Roti de Chocolate, pirão de queijo coalho e saladinha crocante de coentro.
▪ 21:00 – Chef Deia Lopes (Toca da Tapioca)
Tema: Terra e mar
▪ 22:00 – Chef Junior França (Curador)
Tema: Costela Imperial
26 DE OUTUBRO – DOMINGO
▪ 19:00 – Chef Léa Baptiston / Chef Léia Tavares (Coco Pimenta Gastrobar)
Tema: Do mar ao cacau.
▪ 20:00 – Chef Mia Pettinati (Aldeia do Mar)
Tema: Ceviche de cacau em água
▪ 21:00 – Chef Mirian Rocha – Sommeliere de chocolate, chocolatier
Tema: Chocolateria moderna - Cores, texturas e sabores
▪ 22:00 – Subchef Suélio Nascimento (São José Beach Club)
Tema: Peixe da Bahia
COZINHA KIDS
25 DE OUTUBRO – SÁBADO
16:30 – Chef Mia Carazoli (Verde Verdinho @verdeverdinho)
Tema: Comer Bem, Viver Bem
26 DE OUTUBRO – DOMINGO
16:30 – Palhaço Shampoo (Sorveteria Show de Bola)
Sorteio do prêmio dia 26/10/2025 no palco que será instalado na Praça da Mangueira, a partir das 23:00 mesmo horário da abertura do show musical
FEIRA GASTRONÔMICA (PRAÇA DA MANGUEIRA) – 24 a 26/10/25
* Feira Gastronômica - 24, 25 e 26/10 17h às 23h
* Apresentação Cultural - 24/10 após abertura, Vila do chocolate / cozinha show
* Apresentação Cultural - 25/10 18:00h Arrastão Cultural - saindo do Maré Alta
* Apresentação Cultural - 26/10 18:00h Arrastão Cultural - saindo do Maré Alta
* Atrações Musicais – 24/10 À 26/10 - 23:00h à 1h00
VILA DO CHOCOLATE
(AV. Pau Brasil - Estacionamento externo do Hotel Ecoporan)
24/10 de 18:00h às 23:00h
25 e 26/10/25 de 16:30h às 23:00h
FESTAS DOS CHEFS
15/10/25 (Quarta-Feira) às 19h ÀS Restaurante Uçá (Hotel Aldeia do Mar)
16/10/25 (Quinta-Feira) às 15h - Restaurante Mirantes Marina (Praia da Costa)
18/10/25 (Sábado) às 19h Restaurante Alamaim (Pituba)
19/10/25 (Domingo) às 19h – Maré Alta (Orla Marítima)
21/10/25 (Terça-feira) às 19h - Blue Ocean Chopp (Praia da Concha)
22/10/25 (Quarta-Feira) às 19h - Restaurante Mandio (Hotel Resende Imperial)
23/10/25 (Quinta-Feira) às 19h - Restaurante Sabores da Terra - Ecoporan Hotel
*Programação sujeita a alteração
