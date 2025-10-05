Menu
GASTRONOMIA
DISPUTA ACIRRADA

Bahia ou Pará: qual a melhor maniçoba? Lula resgata disputa “milenar”

Presidente vai decidir qual a melhor maniçoba do Brasil

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/10/2025 - 15:08 h
Lula vai decidir qual a melhor maniçoba do Brasil
Lula vai decidir qual a melhor maniçoba do Brasil

Uma agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)no Pará, no sábado, 4, resultou no resgate de uma disputa gastronômica “milenar” entre a maniçoba do norte do Brasil e a maniçoba do Recôncavo Baiano. Ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do governador paraense Helder Barbalho (MDB), Lula lançou um desafio.

“Vai ter uma disputa agora que é milenar: a Bahia e o Pará. O governador Helder disse que a melhor maniçoba do mundo é a feita no Pará. O Rui Costa disse que não é. Eu quero que o Rui Costa diga pra ele como é que se produz maniçoba e onde na Bahia”, iniciou o petista em um vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, Rui respondeu: “Presidente, o senhor pode comer aqui, e guarde o sabor da maniçoba do Pará na sua memória, que eu já falei com a prefeita Eliana Gonzaga [de Cachoeira, na Bahia]. Hoje, ela disse: eu mesma vou cozinhar e vou mostrar quem é no Brasil que faz a melhor maniçoba”.

Em clima descontraído, Helder Barbalho fez uma provocação. “Só não vale uma coisa: é o Rui levar hoje encomendado maniçoba congelada do Pará para vocês servirem para o presidente. Porque se tem uma coisa que é a melhor do Brasil é a comida do Pará, e a maniçoba do Pará é a original o resto é fake”, disparou, ao risos.

“Eu vou ser o árbitro dessa disputa. Porque eu sou o degustador de maniçoba reconhecido pela Federação Mundial de Maniçoba. Aguarde o resultado”, completou Lula.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, entrou na brincadeira e aceitou o desafio. “Aceitei o desafio e já coloquei a mão na massa, ou melhor, na folha de mandioca!”, disse a gestora em uma publicação no Instagram.

“E aí, Governador Helder, pronto para se apaixonar pelo tempero baiano?”, perguntou a prefeita. “O meu governador Jerônimo já provou e aprovou”, revelou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Eliana Gonzaga | Prefeita de Cachoeira (@elianagonzagaoficial)

O resultado da disputa vai ser revelado em breve nas redes sociais dos integrantes da disputa.

