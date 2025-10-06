Panqueca sem farinha em 2 minutos: receita com só 2 ingredientes é fácil de fazer

Panquecas leves e sem farinha - Foto: Imagem gerada por IA

Se você acha que preparar panquecas dá trabalho, essa receita vai mudar sua opinião. Com apenas dois ingredientes e dois minutos de preparo, é possível fazer panquecas leves e sem farinha.

A mistura de ovos e queijo cottage resulta em uma massa cremosa e nutritiva, ideal para um café da manhã rápido, um lanche da tarde reforçado ou até uma opção proteica pós-treino.

Além disso, a receita, divulgada pelo site Tudo Gostoso, é naturalmente sem glúten e sem açúcar, atendendo a quem busca versões mais saudáveis de clássicos da cozinha.

Receita fácil de panqueca sem farinha

Ingredientes

4 ovos

120 g de queijo cottage

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos e o queijo até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje um pouco da massa e deixe dourar dos dois lados. Repita o processo até finalizar toda a mistura. Sirva com o acompanhamento de sua preferência.

Dica para a receita

Para deixar sua panqueca ainda mais saborosa, adicione canela em pó ou essência de baunilha à massa. Na hora de servir, combine com frutas frescas, mel, geleia natural, pasta de amendoim ou até uma colher de iogurte natural.