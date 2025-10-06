Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA FÁCIL

Panqueca sem farinha em 2 minutos: receita com só 2 ingredientes é fácil de fazer

Mistura de ovos e queijo cottage resulta em massa cremosa

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

06/10/2025 - 23:46 h
Panquecas leves e sem farinha
Panquecas leves e sem farinha -

Se você acha que preparar panquecas dá trabalho, essa receita vai mudar sua opinião. Com apenas dois ingredientes e dois minutos de preparo, é possível fazer panquecas leves e sem farinha.

A mistura de ovos e queijo cottage resulta em uma massa cremosa e nutritiva, ideal para um café da manhã rápido, um lanche da tarde reforçado ou até uma opção proteica pós-treino.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Rápido e prático: aprenda fazer pão saudável e proteico na frigideira
De R$ 59,90 a R$ 119,90: veja onde comer no Salvador Restaurant Week
Saboroso e fácil: aprenda a fazer brownie perfeito com 5 ingredientes

Além disso, a receita, divulgada pelo site Tudo Gostoso, é naturalmente sem glúten e sem açúcar, atendendo a quem busca versões mais saudáveis de clássicos da cozinha.

Receita fácil de panqueca sem farinha

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 120 g de queijo cottage

Modo de preparo

  1. No liquidificador, bata os ovos e o queijo até obter uma mistura homogênea.
  2. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio.
  3. Despeje um pouco da massa e deixe dourar dos dois lados.
  4. Repita o processo até finalizar toda a mistura.
  5. Sirva com o acompanhamento de sua preferência.

Dica para a receita

Para deixar sua panqueca ainda mais saborosa, adicione canela em pó ou essência de baunilha à massa. Na hora de servir, combine com frutas frescas, mel, geleia natural, pasta de amendoim ou até uma colher de iogurte natural.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia Panqueca panqueca sem farinha receita

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Panquecas leves e sem farinha
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Panquecas leves e sem farinha
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Panquecas leves e sem farinha
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Panquecas leves e sem farinha
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

x