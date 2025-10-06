RECEITA FÁCIL
Panqueca sem farinha em 2 minutos: receita com só 2 ingredientes é fácil de fazer
Mistura de ovos e queijo cottage resulta em massa cremosa
Por Luiz Almeida
Se você acha que preparar panquecas dá trabalho, essa receita vai mudar sua opinião. Com apenas dois ingredientes e dois minutos de preparo, é possível fazer panquecas leves e sem farinha.
A mistura de ovos e queijo cottage resulta em uma massa cremosa e nutritiva, ideal para um café da manhã rápido, um lanche da tarde reforçado ou até uma opção proteica pós-treino.
Leia Também:
Além disso, a receita, divulgada pelo site Tudo Gostoso, é naturalmente sem glúten e sem açúcar, atendendo a quem busca versões mais saudáveis de clássicos da cozinha.
Receita fácil de panqueca sem farinha
Ingredientes
- 4 ovos
- 120 g de queijo cottage
Modo de preparo
- No liquidificador, bata os ovos e o queijo até obter uma mistura homogênea.
- Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio.
- Despeje um pouco da massa e deixe dourar dos dois lados.
- Repita o processo até finalizar toda a mistura.
- Sirva com o acompanhamento de sua preferência.
Dica para a receita
Para deixar sua panqueca ainda mais saborosa, adicione canela em pó ou essência de baunilha à massa. Na hora de servir, combine com frutas frescas, mel, geleia natural, pasta de amendoim ou até uma colher de iogurte natural.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes