Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LISTA COMPLETA

De R$ 59,90 a R$ 119,90: veja onde comer no Salvador Restaurant Week

Projeto já está em sua 26ª edição e conta com mais de 100 restaurantes

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/10/2025 - 18:09 h
Prato principal e sobremesa do Allê Varanda Bar
Prato principal e sobremesa do Allê Varanda Bar

A 26ª edição do Salvador Restaurant Week já começou. O projeto conta com a participação de mais de 100 estabelecimentos e segue até o dia 2 de novembro, com preços que variam entre R$ 59,90 a R$ 119,90, em opções de almoço e jantar.

Além do valor tradicional dos pratos, os clientes também podem doar o valor simbólico de R$ 2 para ajudar as crianças internadas no Hospital Martagão Gesteira, que é referência em pediatria na Bahia.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Saboroso e fácil: aprenda a fazer brownie perfeito com 5 ingredientes
Só 3 ingredientes: aprenda fazer panqueca rápida, fácil e barata
Bahia ou Pará: qual a melhor maniçoba? Lula resgata disputa “milenar”

Neste ano, o tema é “Uma volta pela Itália” e traz menus completos de diversos restaurantes famosos. Dentre os tipos de cardápios estão o Menu RW Convencional, o Menu Plus e o Menu Premium.

Os cardápios e os valores podem ser conferidos através do site oficial do projeto.

Confira a lista dos restaurantes participantes:

  • 138 The Bar
  • 33 Contemporâneo
  • A Taberna
  • Ainá Lamen
  • Al Mare
  • Alfredo’Ro
  • Allê Varanda Bar
  • Almacen Pepe – Horto e Shopping Barra
  • Amada Lisboa
  • Antique Bistrô
  • Arabesque
  • aSè Gastrobar – Mercure Pituba
  • AYRÀ
  • Azougue – Salvador Shopping
  • Baby Beef Sport Bar
  • Barbacoa Salvador
  • Barravento
  • Bella Napoli
  • Bistrô Casa Tua
  • Blue Praia
  • Boteco Português
  • Bottino Ristorante Italiano
  • Buddha Bistro Asiático
  • Cantina Cosa Nostra
  • Cantina Volpi – Pituba, Ondina, Paralela e Paseo
  • Canto
  • Carvão
  • Casa Chálabi
  • Casa de Moá
  • Casa di Vina
  • Casa Iryna
  • Casa Nero Pizza House
  • Casaria Salvador
  • Cave Queijos
  • Cazolla -Pituba
  • Cedro Restaurante
  • Chez Bernard
  • CÖA Restaurante
  • Confraria das Ostras
  • Cremonini Ristorante
  • di Giuseppe
  • Di Liana
  • El Carreiro
  • Ferreiro Café
  • Gattai
  • Genaro
  • Gero
  • Jabú Resto & Bar
  • James Steakhouse
  • Joca Mesa Bar
  • Kadan Sushi Bar
  • Ki -Mukeka – Shopping Barra, Salvador Shopping e Shopping Paralela
  • La Bottega
  • La Lupa
  • La Pasta Gialla
  • La Pulperia – Paseo, Brotas e Mucugê
  • La Taperia
  • Lafayette
  • Lar Café Bistrô
  • LAURENT
  • Le Vin – Mercure Boulevard e Pituba
  • Leto Gastronomia
  • Lôro – Bahia Marina
  • Lotti Cucina
  • Lotti Osteria
  • Maendú – Mercure Rio Vermelho
  • Maria Mata Mouro
  • Mariposa – Salvador Shopping e Vilas do Atlântico
  • Martim Pescador – Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Pituba
  • Megiro
  • Miss Koh – Salvador Shopping
  • Mistura – Itapuã
  • Mõrea
  • Muy Massa
  • O Bistrô Café – Rio Vermelho
  • Orí
  • Pala7
  • Pasárgada Kebab Grill
  • Pasta em Casa – Alphaville e Rio Vermelho
  • Pereira – Barra
  • Pereira Café – Shopping da Bahia e Shopping Paralela
  • Pirambeira
  • Preta Bistrô
  • Preta Tira-Chapéu
  • Principote
  • Proa Gastrobar
  • Purgatório
  • Puxadinho
  • Racletto
  • Red Burger N Bar
  • Restaurante do Fera
  • Rivié Rouge
  • Riz Bistrot
  • Salvador Dali
  • Santiago Culinaria Ibérica Clube Espanhol e Shopping Barra
  • Segreto Ristorantino
  • Sette Restaurante
  • Seven Wonders Café – Mundo Plaza, Salvador Shopping, Spot Barra, Shopping da Bahia e Suarez Trade
  • Silva
  • Soho – Bahia Marina e Paseo Itaigara
  • Tokai Gourmet
  • Torre de Pizza
  • Tortarelli
  • Vini Figueira Gastronomia
  • Vini Figueira Mar
  • Vishnu Culinária Indiana
  • Vona
  • Yaya
  • Zaffe
  • Zuuk Sushi

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

restaurantes Salvador Restaurante Week

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prato principal e sobremesa do Allê Varanda Bar
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Prato principal e sobremesa do Allê Varanda Bar
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Prato principal e sobremesa do Allê Varanda Bar
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Prato principal e sobremesa do Allê Varanda Bar
Play

Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

x