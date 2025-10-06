LISTA COMPLETA
De R$ 59,90 a R$ 119,90: veja onde comer no Salvador Restaurant Week
Projeto já está em sua 26ª edição e conta com mais de 100 restaurantes
Por Franciely Gomes
A 26ª edição do Salvador Restaurant Week já começou. O projeto conta com a participação de mais de 100 estabelecimentos e segue até o dia 2 de novembro, com preços que variam entre R$ 59,90 a R$ 119,90, em opções de almoço e jantar.
Além do valor tradicional dos pratos, os clientes também podem doar o valor simbólico de R$ 2 para ajudar as crianças internadas no Hospital Martagão Gesteira, que é referência em pediatria na Bahia.
Neste ano, o tema é “Uma volta pela Itália” e traz menus completos de diversos restaurantes famosos. Dentre os tipos de cardápios estão o Menu RW Convencional, o Menu Plus e o Menu Premium.
Os cardápios e os valores podem ser conferidos através do site oficial do projeto.
Confira a lista dos restaurantes participantes:
- 138 The Bar
- 33 Contemporâneo
- A Taberna
- Ainá Lamen
- Al Mare
- Alfredo’Ro
- Allê Varanda Bar
- Almacen Pepe – Horto e Shopping Barra
- Amada Lisboa
- Antique Bistrô
- Arabesque
- aSè Gastrobar – Mercure Pituba
- AYRÀ
- Azougue – Salvador Shopping
- Baby Beef Sport Bar
- Barbacoa Salvador
- Barravento
- Bella Napoli
- Bistrô Casa Tua
- Blue Praia
- Boteco Português
- Bottino Ristorante Italiano
- Buddha Bistro Asiático
- Cantina Cosa Nostra
- Cantina Volpi – Pituba, Ondina, Paralela e Paseo
- Canto
- Carvão
- Casa Chálabi
- Casa de Moá
- Casa di Vina
- Casa Iryna
- Casa Nero Pizza House
- Casaria Salvador
- Cave Queijos
- Cazolla -Pituba
- Cedro Restaurante
- Chez Bernard
- CÖA Restaurante
- Confraria das Ostras
- Cremonini Ristorante
- di Giuseppe
- Di Liana
- El Carreiro
- Ferreiro Café
- Gattai
- Genaro
- Gero
- Jabú Resto & Bar
- James Steakhouse
- Joca Mesa Bar
- Kadan Sushi Bar
- Ki -Mukeka – Shopping Barra, Salvador Shopping e Shopping Paralela
- La Bottega
- La Lupa
- La Pasta Gialla
- La Pulperia – Paseo, Brotas e Mucugê
- La Taperia
- Lafayette
- Lar Café Bistrô
- LAURENT
- Le Vin – Mercure Boulevard e Pituba
- Leto Gastronomia
- Lôro – Bahia Marina
- Lotti Cucina
- Lotti Osteria
- Maendú – Mercure Rio Vermelho
- Maria Mata Mouro
- Mariposa – Salvador Shopping e Vilas do Atlântico
- Martim Pescador – Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Pituba
- Megiro
- Miss Koh – Salvador Shopping
- Mistura – Itapuã
- Mõrea
- Muy Massa
- O Bistrô Café – Rio Vermelho
- Orí
- Pala7
- Pasárgada Kebab Grill
- Pasta em Casa – Alphaville e Rio Vermelho
- Pereira – Barra
- Pereira Café – Shopping da Bahia e Shopping Paralela
- Pirambeira
- Preta Bistrô
- Preta Tira-Chapéu
- Principote
- Proa Gastrobar
- Purgatório
- Puxadinho
- Racletto
- Red Burger N Bar
- Restaurante do Fera
- Rivié Rouge
- Riz Bistrot
- Salvador Dali
- Santiago Culinaria Ibérica Clube Espanhol e Shopping Barra
- Segreto Ristorantino
- Sette Restaurante
- Seven Wonders Café – Mundo Plaza, Salvador Shopping, Spot Barra, Shopping da Bahia e Suarez Trade
- Silva
- Soho – Bahia Marina e Paseo Itaigara
- Tokai Gourmet
- Torre de Pizza
- Tortarelli
- Vini Figueira Gastronomia
- Vini Figueira Mar
- Vishnu Culinária Indiana
- Vona
- Yaya
- Zaffe
- Zuuk Sushi
