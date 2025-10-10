Dia Mundial do Ovo: produção baiana poderia fazer omelete para metade do planeta

A produção cresceu pelo quinto ano consecutivo - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira, 10 de outubro, o mundo celebra o Dia Mundial do Ovo. Dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a Bahia alcançou 127,7 milhões de dúzias de ovos produzidos em 2024, o maior volume dos últimos 50 anos.

A produção cresceu pelo quinto ano consecutivo, registrando alta de 4,2% em relação a 2023, equivalente a 5,2 milhões de dúzias a mais.

Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com essa produção, a Bahia poderia fazer omelete para metade do planeta. O órgão atribui o crescimento ao fortalecimento da pecuária baiana, ao investimento em tecnologia e nutrição animal, e às políticas públicas que estimulam o setor.

Municípios

O município de Eunápolis lidera a produção estadual, com 27 milhões de dúzias e crescimento de 11,5% no ano. Completam o top 3 os municípios de Barreiras (13,8 milhões) e Entre Rios (8,6 milhões de dúzias).

Cenário nacional

Em 2023, a produção nacional de ovos de galinha atingiu 4,99 bilhões de dúzias, um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. As projeções para 2025 indicam que a oferta de ovos continuará em expansão, ainda que de forma mais moderada. Segundo a ABPA, a produção pode alcançar entre 62 e 65 bilhões de unidades.

O consumo per capita acompanha essa tendência de crescimento. De acordo com o BrasilAgro, cada brasileiro consome, em média, 288 ovos por ano, colocando o país entre os dez maiores consumidores globais. Em um cenário hipotético, a produção nacional corresponderia a cerca de 305 ovos por habitante, evidenciando a ampla disponibilidade do produto no mercado interno.