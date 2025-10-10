GASTRONOMIA
Essas 2 receitas para fazer com as crianças em minutos
Sobremesas são divertidas para deixar o Dia das Crianças ainda mais especial
Por Luiz Almeida
O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma data feita para guardar na memória. O dia já tem o costume de combinar brincadeiras, risadas e doces deliciosos.
Aproveitando a data, Adria, marca de massas e biscoitos da M. Dias Branco, indicou duas receitas simples, divertidas e com muito sabor para transformar a comemoração em um momento especial: Mini Paleta Mexicana de Chocolate com Biscoito e Brigadeiro com Biscoito.
Mini Paleta Mexicana de Chocolate com Biscoito
Refrescante, prática e irresistível, essa receita é sucesso garantido entre as crianças.
Feita com sorvete e biscoitos, ela une a textura cremosa do chocolate ao crocante dos pedacinhos de biscoito.
Ingredientes:
- 1 litro de sorvete de chocolate
- ½ embalagem de Biscoito, picados grosseiramente
Modo de preparo:
- Retire o sorvete do freezer e deixe amolecer por 5 minutos.
- Mexa bem, adicione os biscoitos e misture até ficar homogêneo.
- Coloque em 12 forminhas de picolé, insira os palitos e leve ao freezer por, no mínimo, 4 horas.
Rendimento: 12 unidades
Tempo de preparo: 10 minutos + tempo de freezer
Brigadeiro com Biscoito
Para quem não abre mão de um clássico, esse brigadeiro com biscoito é uma versão diferente e deliciosa do doce mais amado do Brasil. Feito com biscoito, ele fica ainda mais cremoso e perfeito para compartilhar.
Ingredientes:
- 1 embalagem de Biscoito Mousse de Chocolate
- 2 xícaras (chá) de leite
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (chá) de essência de baunilha
- Chocolate granulado ou confeitos coloridos
Modo de preparo:
- Em uma panela, misture o biscoito e o leite. Deixe descansar por 5 minutos.
- Leve ao fogo baixo até os biscoitos desmancharem.
- Acrescente o açúcar e a baunilha, mexendo até a massa engrossar e soltar do fundo da panela.
- Espere esfriar, unte as mãos com margarina, modele as bolinhas e passe no granulado ou nos confeitos.
Rendimento: 25 unidades
Tempo de preparo: 30 minutos
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes