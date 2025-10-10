Menu
GASTRONOMIA
GASTRONOMIA

Essas 2 receitas para fazer com as crianças em minutos

Sobremesas são divertidas para deixar o Dia das Crianças ainda mais especial

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

10/10/2025 - 23:19 h
Mini Paleta Mexicana de Chocolate com Biscoito tem receita prática
Mini Paleta Mexicana de Chocolate com Biscoito tem receita prática

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma data feita para guardar na memória. O dia já tem o costume de combinar brincadeiras, risadas e doces deliciosos.

Aproveitando a data, Adria, marca de massas e biscoitos da M. Dias Branco, indicou duas receitas simples, divertidas e com muito sabor para transformar a comemoração em um momento especial: Mini Paleta Mexicana de Chocolate com Biscoito e Brigadeiro com Biscoito.

Mini Paleta Mexicana de Chocolate com Biscoito

Refrescante, prática e irresistível, essa receita é sucesso garantido entre as crianças.

Feita com sorvete e biscoitos, ela une a textura cremosa do chocolate ao crocante dos pedacinhos de biscoito.

Ingredientes:

  • 1 litro de sorvete de chocolate
  • ½ embalagem de Biscoito, picados grosseiramente

Modo de preparo:

  1. Retire o sorvete do freezer e deixe amolecer por 5 minutos.
  2. Mexa bem, adicione os biscoitos e misture até ficar homogêneo.
  3. Coloque em 12 forminhas de picolé, insira os palitos e leve ao freezer por, no mínimo, 4 horas.

Rendimento: 12 unidades

Tempo de preparo: 10 minutos + tempo de freezer

Brigadeiro com Biscoito

Para quem não abre mão de um clássico, esse brigadeiro com biscoito é uma versão diferente e deliciosa do doce mais amado do Brasil. Feito com biscoito, ele fica ainda mais cremoso e perfeito para compartilhar.

Ingredientes:

  • 1 embalagem de Biscoito Mousse de Chocolate
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha
  • Chocolate granulado ou confeitos coloridos

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, misture o biscoito e o leite. Deixe descansar por 5 minutos.
  2. Leve ao fogo baixo até os biscoitos desmancharem.
  3. Acrescente o açúcar e a baunilha, mexendo até a massa engrossar e soltar do fundo da panela.
  4. Espere esfriar, unte as mãos com margarina, modele as bolinhas e passe no granulado ou nos confeitos.

Rendimento: 25 unidades

Tempo de preparo: 30 minutos

