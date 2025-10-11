DOCE SABOROSO
Cupcake que fica pronto em 5 minutos: confira a receita simples
Receita prática leva poucos ingredientes e é perfeita para matar a vontade de um doce a qualquer hora do dia
Por Beatriz Santos
Nada melhor do que uma sobremesa rápida e deliciosa para adoçar o dia, e esse cupcake de micro-ondas é exatamente isso. Feito com ingredientes simples e pronto em poucos minutos, ele é a escolha ideal para quem quer um doce caseiro sem precisar ligar o forno.
Além de prático, o cupcake é extremamente versátil: pode ser feito com gotas de chocolate, frutas secas, raspas de limão ou até cobertura de brigadeiro. É aquele tipo de receita curinga que salva nos dias corridos e ainda impressiona no sabor. Basta misturar tudo, levar ao micro-ondas e, em poucos minutos, você tem um bolinho fofo e irresistível pronto para servir.
Perfeito para o lanche da tarde, para acompanhar o café ou até como sobremesa de última hora, o cupcake de micro-ondas conquista pelo sabor e pela praticidade. E o melhor: você pode turbinar a receita com pedaços de chocolate, como Laka ou Diamante Negro, para deixar o resultado ainda mais especial.
Como fazer cupcake de micro-ondas
Ingredientes:
- 1/2 xícara de farinha de trigo
- 1/2 xícara de açúcar
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- 1/3 xícara de leite
- 1/3 xícara de óleo
- 1 ovo
- 1 barrinha de chocolate Laka ou Diamante Negro (25 g) – opcional
Modo de preparo:
- Em um recipiente, peneire a farinha, o açúcar e o fermento. Acrescente o ovo, o leite e o óleo.
- Corte o chocolate em pedacinhos e adicione à massa.
- Misture bem até obter uma textura homogênea.
- Distribua em forminhas de papel próprias para micro-ondas.
- Leve ao micro-ondas por 2 minutos.
- Espere esfriar e decore como preferir — com calda, granulado ou açúcar de confeiteiro.
O resultado é um cupcake fofinho, aromático e pronto em tempo recorde, ideal para quem quer um doce de confeitaria sem sair de casa.
