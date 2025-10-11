Cupcake que fica pronto em 5 minutos: confira a receita simples

Cupcake é extremamente versátil - Foto: FreePik

Nada melhor do que uma sobremesa rápida e deliciosa para adoçar o dia, e esse cupcake de micro-ondas é exatamente isso. Feito com ingredientes simples e pronto em poucos minutos, ele é a escolha ideal para quem quer um doce caseiro sem precisar ligar o forno.

Além de prático, o cupcake é extremamente versátil: pode ser feito com gotas de chocolate, frutas secas, raspas de limão ou até cobertura de brigadeiro. É aquele tipo de receita curinga que salva nos dias corridos e ainda impressiona no sabor. Basta misturar tudo, levar ao micro-ondas e, em poucos minutos, você tem um bolinho fofo e irresistível pronto para servir.

Perfeito para o lanche da tarde, para acompanhar o café ou até como sobremesa de última hora, o cupcake de micro-ondas conquista pelo sabor e pela praticidade. E o melhor: você pode turbinar a receita com pedaços de chocolate, como Laka ou Diamante Negro, para deixar o resultado ainda mais especial.

Como fazer cupcake de micro-ondas

Ingredientes:

1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de açúcar

1 colher (chá) de fermento em pó

1/3 xícara de leite

1/3 xícara de óleo

1 ovo

1 barrinha de chocolate Laka ou Diamante Negro (25 g) – opcional

Modo de preparo:

Em um recipiente, peneire a farinha, o açúcar e o fermento. Acrescente o ovo, o leite e o óleo.

Corte o chocolate em pedacinhos e adicione à massa.

Misture bem até obter uma textura homogênea.

Distribua em forminhas de papel próprias para micro-ondas.

Leve ao micro-ondas por 2 minutos.

Espere esfriar e decore como preferir — com calda, granulado ou açúcar de confeiteiro.

O resultado é um cupcake fofinho, aromático e pronto em tempo recorde, ideal para quem quer um doce de confeitaria sem sair de casa.