HOME > SALVADOR
SALVADOR

Coxinha do bem: vendas do Almacen Pepe em outubro apoiam a luta contra o câncer

Empresa destinará parte das vendas do salgado para campanha outubro rosa

Redação

Por Redação

13/10/2025 - 16:01 h
O valor arrecadado, no percentual de 5%, será integralmente repassado ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC)
O Almacen Pepe transformou o mês de outubro em um período de solidariedade e conscientização. Além de promover uma ação interna voltada à saúde de suas colaboradoras, em referência ao Outubro Rosa, a empresa vai destinar parte do faturamento obtido com as vendas de coxinhas nas quatro unidades – Horto Florestal, Alphaville, Pituba e Shopping Barra – ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC).

A campanha une duas causas emblemáticas: o cuidado com a saúde da mulher e a proteção da infância, justamente no mês dedicado aos pequenos.

“Essa é mais uma iniciativa que reflete o compromisso social da nossa marca. O valor arrecadado, no percentual de 5%, será integralmente repassado à instituição beneficente, que há mais de 37 anos presta assistência a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer”, ressaltou André Faro, CEO do Almacen Pepe.

Ele convidou os clientes a participarem da ação. A coxinha é um dos produtos mais vendidos nas lanchonetes das lojas. “Agora, além do sabor, há mais um motivo para a compra. Cada cliente que saboreia uma coxinha do Almacen Pepe estará ajudando uma criança em tratamento”, completou.

Sobre a entidade

Fundado em 1988, o GACC é uma organização sem fins lucrativos que oferece assistência integral a cerca de 200 crianças e adolescentes por mês em tratamento oncológico, oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A entidade atua em áreas como acolhimento psicológico, suporte nutricional e educacional, ajuda de custos com transporte e medicamentos, além de manter o Centro de Diagnóstico GACC (CDG), cujas receitas ajudam a sustentar as ações da instituição.

Com sede em Salvador, o GACC já beneficiou milhares de famílias baianas e é reconhecido como uma das principais referências do estado no combate ao câncer infantojuvenil.

Mamografia e densitometria

Outra ação do Almacen Pepe neste Outubro Rosa será a realização, em uma clínica de saúde da capital, de um mutirão gratuito de exames de mamografia e densitometria óssea para as cerca de 200 colaboradoras contratadas pela marca. A iniciativa já começa nesta semana para as interessadas.

“Cuidar de quem faz o Almacen acontecer é tão importante quanto cuidar dos nossos clientes e da comunidade à nossa volta. Essa é uma forma de demonstrar, na prática, que valorizamos a saúde e o bem-estar das nossas colaboradoras”, destacou Sidney Fernandes, diretor administrativo do Almacen Pepe.

x