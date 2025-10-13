Faliu? Moradores suspeitam do fechamento de grande hotel baiano

Feira Palace Hotel - Foto: Divulgação

Um dos hotéis mais tradicionais de Feira de Santana parece ter chegado ao fim. O Feira Palace Hotel, símbolo da hotelaria baiana e palco de grandes histórias, fechou as portas sem qualquer comunicado oficial, deixando moradores em dúvida e nostalgia.

A suspeita ganhou força após o ex-prefeito e médico Tarcízio Pimenta publicar, nas redes sociais, que o espaço estava desativado. “Passando aqui pela Getúlio Vargas e vejo um empreendimento como esse fechando. É triste para a nossa história. Belíssima arquitetura está fechando”, escreveu neste domingo (12).

O local, que já recebeu artistas como Roberto Carlos e Xuxa, não apresenta movimentação há semanas.

Abandono das redes

O telefone de reservas não funciona, o WhatsApp do hotel não mostra atualizações desde junho deste ano, e o Instagram oficial não tem novas publicações desde 2022. Plataformas de hospedagem, como o Booking, também removeram a opção de reservas, e em sites estrangeiros o último registro de diária, ainda ativo, é de R$ 150.

Inaugurado com estrutura moderna e 67 apartamentos equipados com ar-condicionado, TV e outras comodidades, o Feira Palace já foi sinônimo de conforto e elegância no interior baiano. Agora, o prédio imponente dá lugar a um cenário de incerteza e saudade.

Grande legado

O hotel pertenceu ao empresário Aurino Alves Bastos, que faleceu em fevereiro de 2021. Desde então, o espaço passou por mudanças administrativas e longos períodos sem atividade aparente.

Feira de Santana se despede, aos poucos, de um de seus marcos mais emblemáticos — um endereço que já foi símbolo de luxo e hospitalidade, e que agora encerra discretamente um importante capítulo da história da cidade.